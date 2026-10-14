Luis Zahera en 'El Hormiguero' El Hormiguero y Antena 3

El insulto en gallego que utiliza Luis Zahera sin traducción al castellano: tiene 2 significados muy distintos

El gallego es un idioma con un léxico muy rico. Se trata de una lengua romance con siglos de historia y un vocabulario muy amplio que incluye conceptos sin traducción al castellano.

Un ejemplo perfecto es la palabra 'papahostias', un insulto que Luis Zahera popularizó junto a Pablo Motos hace unos días en El Hormiguero.

El insulto en gallego sin traducción al castellano

Luis Zahera lleva siempre sus raíces gallegas por bandera. El actor de As Bestas, Que Dios nos perdone y Tierra de nadie presume de tierra gallega y algunas palabras curiosas sin traducción al castellano.

Durante su última visita a El Hormiguero, con motivo del estreno de Leones en invierno, Pablo Motos le pidió que reivindicase un insulto en gallego para incluirlo en el diccionario español y no eligió otro que papahostias.

"¿Qué insulto gallego nos está haciendo falta en España?", preguntó Pablo Motos; a lo que el artista respondió: "Papahostias. Una persona que no hace nada pudiendo hacer, es un papahostias. Me parece (una palabra) muy divertida".

Según la Real Academia Galega (RAG), la palabra 'papahostias' tiene dos significados muy distintos:

Persona que exagera sus actos religiosos o que tiene una devoción hipócrita. Ejemplo: Esas papahostias ían sempre co rosario na man. Persona que demuestra tener poca inteligencia y poca malicia, y resulta fácil de engañar. Ejemplo: Quedou coma un papahostias cando soubo o que pasara.

La institución científica recoge varios sinónimos de esta palabra, entre ellos, 'papaleisón', 'papamoscas', 'papán' y 'papón'

Miñaxoia, otro de los insultos más auténticos de Galicia

Otro de los insultos más típicos de Galicia es 'miñaxoia'. Se utiliza para decir que alguien es poco inteligente, aunque no es un insulto con maldad, sino que se emplea para describir a una persona sin malicia.

'Apailonado', 'baballán', 'fato', 'lapabroas', 'papainas', 'paravallán', 'pasmón' y 'paxaretas' vienen a decir lo mismo. En castellano, un sinónimo de "ser un miñaxoia" podría ser: "de bueno eres tonto".