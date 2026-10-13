Feijóo, 65 años, sobre su infancia: "El día que cumplí 10 años me fui a un internado. Eso ha marcado toda mi vida"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) y candidato a la presidencia del Gobierno, se encuentra inmerso en la precampaña electoral de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Madrid ha sido el lugar elegido para dar el pistoletazo de salida a esta etapa, aunque se espera que el líder popular participe también en diferentes programas y medios de comunicación.

Hace menos de un año, Feijóo visitó el pódcast Media Power, donde habló tanto de su proyecto político como de algunos aspectos de su vida personal. Durante la entrevista, recordó su infancia en Os Peares (Ourense), al que denominó "su Macondo", así como su etapa en un internado de León y sus años de estudios en Santiago de Compostela.

"Es un impacto emocional"

Alberto Núñez Feijóo reparó en el pódcast Media Power algunos de los episodios que marcaron su infancia y contribuyeron a crear su personalidad. De sus primeros años en la casa de su abuela en Os Peares, un pueblo del rural gallego, a la disciplina en un internado marista en León, el líder del PP recordó sus primeros años.

"Es mi Macondo, un pueblo mágico donde tengo mis raíces y que me ha acompañado toda mi vida", afirmó al recordar el lugar en el que vivió hasta los diez años, y añadió: "Sería totalmente distintito si hubiera nacido en otro lugar".

Así resume una etapa que, según explicó, le enseñó, "el esfuerzo, el sacrificio, el salir adelante, el tener beca...", hasta que con 10 años se fue a un internado. ¿Por qué? Todo se debe a la conversación entre su padre y un hermano de su abuela, marista, el cual pasaba una semana al año en casa. Su padre le preguntó cuál era el mejor colegio de la congregación. La respuesta fue un internado de León, donde Feijóo tendría que superar una prueba para conseguir una plaza.

En julio realizó las pruebas y las superó. "El 10 de septiembre, el mismo día que cumplí años (diez), me cojo un tren con dificultad para llevar la maleta, y un hermano marista me estaba recogiendo en la ciudad de León por la noche", recordó. "Eso ha marcado toda mi vida, no lo discuto", dijo.

La experiencia no fue sencilla. "Es un impacto emocional", reconoció al ser preguntado por las dificultades de afrontar un internado con apenas diez años. "Todavía recuerdo cuando entré en el dormitorio corrido, estábamos más de 90 chavales durmiendo allí". Según cuenta, eran "más o menos de estratos sociales muy parecidos, gente humilde que venía de pueblos de León, de Galicia, de Asturias, de Cantabria...".

Aquellos años también estuvieron marcados por una gran disciplina y la exigencia académica. "Era un colegio muy estricto. Si un trimestre suspendías, al siguiente trimestre no volvías". Según relata, se estudiaba todos los días, incluidos sábados y domingos, de 07:30 horas a las 21:00 horas.

Tras dejar el internado a los 13 años, a sus catorce se trasladó a Ourense para continuar estudiando con los maristas. Más tarde cursaría Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

Al mirar atrás, Feijóo aclara el peso que los primeros años de la vida de una persona tienen en la construcción de quién serás de mayor. "Probablemente los 13-14 primeros años de tu vida son los cimientos de tu personalidad y los cimientos de tu pensamiento", y añadió: "Tu infancia es la clave de toda tu vida".