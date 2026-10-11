Se detectan distintas áreas de oportunidad de emprendimiento en el municipio Holapueblo

Héctor, alcalde de un pueblo de 1.513 habitantes que busca vecinos: "Ideal para personas que valoran vivir en familia"

Si estás dándole vueltas a la idea de dar un giro de 180 grados a tu vida, la plataforma 'Holapueblo' tiene una propuesta que puede interesarte: mudarte a un pueblo que busca nuevos vecinos.

En Galicia, seis municipios forman parte de esta iniciativa, promovida por AlmaNatura, Redeia e Ikea, entre ellos O Incio, en Sarria (Lugo).

Empleo y áreas de oportunidad en O Incio

"Contamos con una magnífica situación en el sur de Lugo, con óptimas comunicaciones a municipios de tamaño medio. Ideal para personas que valoran vivir en familia en una zona con una naturaleza muy conservada", apunta Héctor Manuel Corujo, alcalde de O Incio.

La agricultura y la ganadería han sido tradicionalmente el principal motor económico de O Incio. La residencia también suele ser un foco de empleo, además de emprendimientos que cubren servicios, como construcción y mantenimiento.

A continuación, te detallamos las áreas de oportunidad de emprendimiento detectadas por 'Holapueblo' en el municipio:

Servicio de ayuda a domicilio

Empresas de construcción

Hostelería y negocios de restauración

Alojamiento turístico

Transformación y aprovechamiento de castañas

En cuanto a los servicios disponibles en O Incio, el pueblo cuenta con fibra óptica, buenas conexiones por carretera y consultorio médico de lunes a viernes.

Asimismo, dispone una variada oferta deportiva, con clases de pilates, zumba y música en las instalaciones municipales.

En O Incio existen tiendas de alimentación y otros suministros. La gasolinera más cercana se encuentra a unos 20 minutos, mientras que para personas de la 3ª edad, la Residencia Fundación San Rosendo cuenta con 120 plazas.

Sobre O Incio y sus atractivos turísticos

O Incio, Lugo Holapueblo

O Incio es un municipio perteneciente a la provincia de Lugo, situado en el Valle de Lemos y la Sierra de Courel. Esta posición provee a la zona de una climatología, con inviernos fríos con alguna semana con nieve y veranos suaves.

La iglesia dedicada a San Pedro Félix, en Hospital do Incio, es uno de los principales atractivos turísticos del municipio. ¿El motivo? Es la única iglesia románica construida completamente en mármol y con un campanario exento del cuerpo de la iglesia.

"Fuera de su recinto centrado encontramos un castaño de grandes dimensiones. El ejemplar es parte del gran bosque caducifolio de 1.200 hectáreas apenas alterado", se puede leer en la web de 'Holapueblo'.

Otros de los emblemas de O Incio es el Embalse de Vilasouto, construido en 1969 con la intención de solucionar los problemas de abastecimiento en la comarca de Tierra de Lemos. En él está permitida la pesca a flote y la navegación sin motor.