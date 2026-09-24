Música, gastronomía y cócteles animarán este sábado la Plaza de Vigo de A Coruña

La Plaza de Vigo de A Coruña se convertirá este sábado, día 26 de septiembre, en el escenario de una jornada de música, gastronomía y ocio con la celebración de "Plazeo Fest". La iniciativa propone un día de actividades al aire libre en pleno centro de la ciudad, con sesiones de DJ, un concierto en directo y diferentes opciones para comer y beber.

La programación comenzará a las 12:45 horas con una sesión vermú a cargo del DJ de Amara Brava, que dará el pistoletazo de salida a una jornada que se prolongará durante buena parte del día. La música estará acompañada por una propuesta de coctelería pensada para los asistentes.

Uno de los principales momentos de la cita llegará a las 19:00 horas con la actuación en directo de "Alma Libre", formación local que tomará el escenario de la Plaza de Vigo. La programación musical continuará a partir de las 21:15 horas con la sesión del DJ Óscar Cigarrón, encargado de cerrar la jornada.

La gastronomía tendrá también su espacio dentro del evento. Desde las 20:00 horas se ofrecerán diferentes propuestas de comida callejera, entre ellas hamburguesas y perritos calientes, para acompañar la programación musical y la oferta de bebidas.

El "Plazeo Fest" está impulsado por Central Park Coruña, Roots y Arraigo, y cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, Vermut Rivera y Amara Brava Spritz.