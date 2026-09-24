Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol Quincemil

¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Todos los planes para despedir el mes de septiembre

El último fin de semana de septiembre estará protagonizado por la música, el teatro y hasta una jornada completa dedicada a los moteros del barrio de Esmelle.

Empezaremos el fin de semana con un concierto de Jamie Fifthring, quien dará paso a la representación de Crónica do rei pasmado de Cándido Pazó, una obra teatral basada en la novela de Torrente Ballester. Finalmente, el broche de oro de este fin de semana lo pondrá la jornada del Xantar Motero de Esmelle.

Concierto de Jamie Fifthring

El cantautor Jamie Fifthring actuará este fin de semana en la sala La Room Cedida

El sábado 26 a las 23:30 horas en La Room podremos disfrutar de un concierto inigualable del legendario Jamie Fifthring, uno de los cantantes más atemporales de la escena musical ferrolana con su característico sonido de fusión entre rock, blues y soul.

Una cita ideal para cerrar el mes de septiembre por todo lo alto. ¡No te lo pierdas!

Representación de Crónica do rei pasmado de Cándido Pazó

Cartel de la representación de la obra 'Crónica do rei pasmado' Cedida

El sábado 26 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Jofre la obra teatral de Cándido Pazó, basada en la novela de Gonzalo Torrente Ballester: Crónica do rei pasmado.

Esta historia se ubica en un Madrid barroco lleno de intrigas, sonatas y secretos en el que el monarca mostrará su deseo de ver desnuda a la reina, lo cual desencadenará un gran debate entre los obispos, validos y criados acerca del pecado y el placer.

Cándido Pazó adapta de manera magistral al teatro esta obra de Torrente Ballester, usando un humor mordaz y una ironía cegadora que hará pasar una noche inolvidable a su público.

Xantar Motero de Esmelle

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El sábado 26 a las 10:00 horas arrancará una nueva edición del Xantar Motero de Esmelle, celebrado en el Local Social de Esmelle.

El paseo motero abrirá la jornada a las 10:00 horas y recorrerá el barrio de Esmelle hasta el lago de As Pontes, donde habrá regalos y premios.

A las 14:00 horas tendrá lugar el gran xantar con un menú a base de callos, costilla, pan, bebida, postre y café por tan solo 25 euros.

Homenaje a Álvaro Lamas

Cartel del Homenaje a Álvaro Lamas Cedida

El viernes 25 a las 19:00 horas se celebrará un Homenaje a Álvaro Lamas con motivo del cambio de denominación del Auditorio de Ferrol el pasado 27 de agosto.