Más de 1.800 coruñeses ya juegan a 'A Conquista', el reto que enfrenta a los barrios de la ciudad

A Coruña lleva apenas una semana jugando a conquistarse a sí misma. El pasado 14 de septiembre arrancó 'A Conquista', un juego creado por el coruñés Fernando Souto que propone a los vecinos recorrer la historia de la ciudad a través de una pregunta diaria. El objetivo, sin embargo, no es conseguir la mayor puntuación individual, sino lograr que el barrio de cada jugador sume puntos y avance en una competición que se prolongará durante todo un año.

La propuesta ha tenido una respuesta considerable en sus primeros siete días. Según los datos facilitados por su creador este lunes, ya hay 1.869 personas registradas y una media de 968 jugadores habituales durante los últimos siete días. Además, 44 de los 48 barrios que forman parte del juego ya tienen representación.

Los únicos que todavía no han comenzado a participar son As Xubias-Casablanca, Bens, O Portiño y Vioño. Una circunstancia que, precisamente, encaja con una de las ideas que Fernando Souto quiere impulsar con el proyecto: que todos los barrios tengan presencia y que la competición no quede limitada a las zonas con mayor población.

Una pregunta al día durante un año

La mecánica de 'A Conquista' es deliberadamente sencilla. Cada día aparece una nueva pregunta y los jugadores deben resolverla para aportar puntos a su barrio. El juego está organizado en cinco grandes etapas históricas de A Coruña: romana, medieval, corsaria, industrial y moderna.

Las preguntas pueden adoptar tres formas diferentes. Algunas parten de imágenes de lugares o elementos reconocibles de la ciudad, como la Torre de Hércules o el Obelisco, que se van mostrando mediante un efecto de alejamiento para que el jugador identifique de qué lugar se trata. Otras se centran en personajes relacionados con A Coruña y también hay preguntas sobre acontecimientos históricos.

Todo ello está integrado en un mapa de la ciudad. Cada jornada permite descubrir una nueva parte de esa historia y, al mismo tiempo, sumar puntos para el barrio correspondiente.

La competición no premia únicamente el número de personas que participan. El sistema está ponderado para que también tengan importancia la calidad de las respuestas y el momento en el que se acierta. Cuanto antes se responde correctamente, más puntos se consiguen.

Madrugar también tiene premio

El juego incorpora además algunos incentivos para que los participantes estén pendientes de la pregunta diaria. Uno de ellos es el bonus por madrugar: quienes contesten antes de las 10:00 horas pueden obtener puntos adicionales.

La idea, explica Souto, es que sea una actividad fácil de integrar en la rutina diaria, incluso durante un desplazamiento en transporte público de camino al trabajo o a la universidad. No hace falta dedicar mucho tiempo: una pregunta cada día y unos minutos son suficientes para contribuir a la clasificación del barrio.

También existe un bonus de barrio que se concede de manera aleatoria a las zonas que ocupan las posiciones más bajas. De esta forma, la clasificación puede cambiar y los barrios que parten con menor participación tienen oportunidades de recuperar terreno.

Novo Mesoiro empieza liderando

La clasificación pública de 'A Conquista' refleja ya diferencias importantes entre los barrios. Novo Mesoiro ocupa actualmente la primera posición, con 8.367 puntos, seguido por Sector 7 Recinto Ferial, con 7.499, y Xuxán, que suma 4.524.

Las diferencias de participación entre barrios son, sin embargo, muy grandes. En Novo Mesoiro ya participan más de 300 personas, mientras que en Feáns únicamente hay dos jugadores registrados. Precisamente por eso, el creador insiste en que los barrios pequeños no deberían dar la competición por perdida.

El sistema de puntuación está diseñado para que el tamaño de un barrio no sea el único factor determinante. La cantidad de participantes cuenta, pero también lo hacen sus respuestas y la rapidez con la que las aciertan. Esto permite que un barrio con menos jugadores pueda competir si consigue una participación especialmente activa y buenas respuestas.

Dos barrios que entraron por petición de los jugadores

El propio mapa de 'A Conquista' también ha ido creciendo durante estos primeros días a partir de las sugerencias de quienes están participando. Es el caso de O Montiño y Sector 7 Recinto Ferial, dos zonas que no estaban incluidas en la versión original y que fueron incorporadas después de que los jugadores reclamaran su presencia.

Souto anima también a quienes detecten que falta algún barrio o distrito a comunicárselo. La intención es que el mapa represente de la manera más fiel posible la realidad de la ciudad y que ningún núcleo quede fuera de la competición por un simple olvido.

De una pregunta diaria a una competición entre vecinos

Más allá de la clasificación, hay un fenómeno que el creador considera especialmente interesante. Algunos barrios ya están empezando a movilizarse para conseguir que sus vecinos participen. Hay asociaciones y grupos vecinales que están compartiendo el juego en sus canales y redes sociales para animar a más personas a responder cada día.

Ese movimiento es, precisamente, una de las consecuencias que Souto buscaba cuando puso en marcha el proyecto. 'A Conquista' no pretende ser únicamente un juego de preguntas sobre la historia coruñesa, sino una excusa para recuperar el sentimiento de pertenencia a una zona concreta de la ciudad.

La competición acaba dando una dimensión colectiva a algo que normalmente sería individual. Cada jugador puede descubrir cuánto sabe sobre A Coruña, pero sus puntos terminan sumándose a los de otras personas que viven en su mismo barrio. La pregunta diaria se convierte así en una pequeña actividad compartida.

Todavía queda prácticamente todo el recorrido por delante. 'A Conquista' está planteado para durar un año, con una pregunta nueva cada día y cinco épocas de la historia de A Coruña por descubrir. Después de su primera semana, 44 barrios ya han entrado en la partida y la clasificación empieza a tomar forma. Quedan todavía muchos meses para que la ciudad decida quién consigue conquistarla. A medio plazo, la idea del creador es que la gente organice sus propias ligas privadas para oficina, para la cuadrilla o para una peña del Dépor, por ejemplo.