Ofrecido por:
Compostela Street, HolaNola y Diamond Dogs: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela?
El penúltimo fin de semana de septiembre llega a la ciudad compostelana con un amplio programa de actividades de cultura urbana, música para todos los gustos, comedia teatral y mucho más
Podría interesarte: El único restaurante de Galicia nominado a mejor apertura de 2025 en España: producto local de calidad
Este fin de semana aterriza en la ciudad Compostela Street, un gran evento que volverá a reunir en el Campus Sur de la Universidad USC a una serie de artistas de trap, rap y hip-hop (LG1DO, Santa Salut, Xián Pais, Faenna, Xmaseda), competiciones de todo tipo de deportes, eventos de arte urbano y opciones gastronómicas, actividades infantiles y muchísimo más.
Otros eventos relevantes del fin de semana son el concierto del grupo sueco de rock y blues Diamond Dogs, el festival de jazz HolaNola, el mercado Artesanalmente y una serie de conciertos de la Real Filharmonía de Galicia enmarcados en el ciclo de Conciertos en los Barrios.
Compostela Street
Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 la capital de Compostela se convertirá en el epicentro de la cultura urbana y deportes extremos gracias a la celebración del festival Compostela Street.
A lo largo de tres jornadas completas se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades de cultura deportiva, ocio y música para todas las edades.
El festival Compostela Street tendrá lugar en el Campus Sur Universitario de la USC con entrada gratuita.
Todos los conciertos
Viernes, 18 de septiembre
- 22:00 - 22:30 horas - DJ Affair
- 22:30 - 23:15 horas - LIL $AM
- 23:15 - 23:30 horas - DJ Set
- 23:30 - 00:30 horas - LG1DO
- 00:30 - 00:45 horas - DJ Set
- 00:45 - 02:00 horas - Santa Salut
Sábado, 19 de septiembre
- 21:30 - 22:30 horas - DJ Affair
- 22:30 - 23:15 horas - Xián Pais
- 23:15 - 23:30 horas - DJ Set
- 23:30 - 00:30 horas - FAENNA
- 00:30 - 00:45 horas - DJ Set
- 00:45 - 02:00 horas - XMASEDA
Eventos de Freestyle
Viernes 18 - Final de la 1.ª edición del Circuito Gallego de Freestyle Rap organizado por Gallos del Norte
- Speaker & DJ: Claudinho & Affair
- Showcase: Freestyle People
- Jurado: Yosua, Russo, CP
Todas las competiciones
- Campeonato de España de Breaking
- Campeonato Open Skate y exhibiciones de Cash For Tricks
- Torneo oficial de Basket 3x3
- World Chase Tag (pilla-pilla extremo)
- Campeonato Nacional de Street Workout
- Open Internacional Freestyle Football
Arte urbano y grafiti
- Intervenciones de Street Art en directo
- Batalla de grafiti Sabotaxe
Ocio, gastronomía y experiencias
- Open Parks & Kids Area
- Zona Gastro
- Street Market (ropa, cultura urbana y artesanía)
- Street Studio & Street Barber (talleres, batería en vivo y estudios de creación)
HolaNola Fest
El HolaNola Fest, iniciado el viernes 11 de la semana pasada, continuará con su programación en diferentes salas de la capital hasta el sábado 19. Durante una semana más, el HolaNola Fest se pronunciará como un gran evento musical que fusiona conciertos de raíz, jazz e improvisación inspirados en Nueva Orleáns.
Durante este fin de semana estrenamos de manera oficial este festival donde participarán algunos de los mejores artistas y grupos de la escena jazzística nacional e internacional:
Jueves, 17 de septiembre
- Sala Riquela - Louis Ford & His New Orleans Flairs
- Sala Borriquita de Belém - Al Blanco & El Peli
Viernes, 18 de septiembre
- Sala Riquela - HolaNola Band
- Sala Borriquita de Belém - Sinouj
Sábado, 19 de septiembre
- Sala Capitol - Caamaño & Ameixeiras
- Casco Histórico - Desfile musical sobre ruedas
Concierto de Diamond Dogs
El viernes 18 a las 21:30 horas la sala Capitol recibirá a la banda sueca conocida como Diamond Dogs, quienes están celebrando por todo lo alto sus 35 años de trayectoria musical con la gira Similar Shakes But Different Distortion.
Su estilo rock n' roll con influencias de rhythm & blues británico de los 70 volverá a inundar la sala Capitol con este concierto de lo más especial, donde Diamond Dogs presentará los temas de su nuevo trabajo y recordará éxitos atemporales como Alright Brutus I'm On.
Conciertos en los Barrios de Compostela
Un año más, la Real Filharmonía de Galicia inaugura una nueva edición del ciclo gratuito conocido como Conciertos en los Barrios, una iniciativa que tiene como objetivo llevar la música clásica y sinfónica más allá de los teatros y auditorios, haciéndola accesible para todo tipo de públicos.
La RFG estará dirigida por César Ramos y presentará un formato comentado y participativo donde se recorrerán los principales ejes de la temporada. Todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas y serán de entrada libre hasta completar aforo.
La programación completa de este ciclo se reparte en tres grandes citas:
- Jueves 17 - Iglesia de Santa María de Mercé de Conxo
- Viernes 18 - Centro Comercial Área Central (Fontiñas)
- Sábado 19 - Iglesia de Santo Agostiño
Mercado Artesanalmente 2026
Del viernes 18 al domingo 20 la Sede Afundación de Santiago de Compostela acogerá el mercado de artesanía y productos locales conocido como Artesanalmente.
El objetivo de este mercado es poner en valor el talento y creatividad gallega a través de medio centenar de marcas de joyería, forja, cestería y artesanía alimentaria, como cervezas, vinos, embutidos y helados.
Asimismo, se podrá disfrutar de una serie de oficios en vivo, talleres y espacios de creatividad.
Representación de Nada de Álvaro Carrero
El sábado 19 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de la comedia Nada en el Teatro Compostela.
Esta obra de Álvaro Carrero tiene como protagonistas a Pablo Puyol, Miguel A. Martín y al propio Álvaro Carrero, quienes encarnan a Lucas, Mateo y Juan, tres amigos que están a las puertas del Apocalipsis y quieren encontrar un gran final.
Queda muy poco tiempo para que todo termine. Consigue ya tus entradas y disfruta de esta obra teatral llena de humor, pero también reflexión.
Fiestas de Nosa Señora da Gracia
El sábado 19 y el domingo 20 se podrá disfrutar de las fiestas patronales del barrio compostelano de San Silvestre en honor a Nosa Señora da Gracia.
Sábado, 19 de septiembre
- 09:00 horas - Tirada de bombas de palenque y pasacalles a cargo de los Gaiteiros de O Castro de Figueiras
- 13:00 horas - Misa solemne
- 14:00 horas - Sesión vermú amenizada por los Gaiteiros de O Castro de Figueiras, el grupo Amigos de A Gracia y la orquesta Pontevedra
- 17:00 horas - Hinchables
- 22:00 horas - Verbena amenizada por la orquesta Pontevedra y disco móvil DJ Ferre
Domingo, 20 de septiembre
- 09:00 horas - Tirada de bombas de alba
- 10:00 horas - Procesión de San Paio con la Banda Virgen de la Amargura de Ferrol y gaiteiros Novo Río Sarela
- 11:00 horas - Misa solemne
- 13:00 horas - Sesión vermú a cargo del grupo Alaska