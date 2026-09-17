Compostela Street, HolaNola y Diamond Dogs: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Quincemil

Este fin de semana aterriza en la ciudad Compostela Street, un gran evento que volverá a reunir en el Campus Sur de la Universidad USC a una serie de artistas de trap, rap y hip-hop (LG1DO, Santa Salut, Xián Pais, Faenna, Xmaseda), competiciones de todo tipo de deportes, eventos de arte urbano y opciones gastronómicas, actividades infantiles y muchísimo más.

Otros eventos relevantes del fin de semana son el concierto del grupo sueco de rock y blues Diamond Dogs, el festival de jazz HolaNola, el mercado Artesanalmente y una serie de conciertos de la Real Filharmonía de Galicia enmarcados en el ciclo de Conciertos en los Barrios.

Compostela Street

Cartel de la edición de 2026 de Compostela Street Cedida

Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 la capital de Compostela se convertirá en el epicentro de la cultura urbana y deportes extremos gracias a la celebración del festival Compostela Street.

A lo largo de tres jornadas completas se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades de cultura deportiva, ocio y música para todas las edades.

El festival Compostela Street tendrá lugar en el Campus Sur Universitario de la USC con entrada gratuita.

Todos los conciertos

Viernes, 18 de septiembre

22:00 - 22:30 horas - DJ Affair

22:30 - 23:15 horas - LIL $AM

23:15 - 23:30 horas - DJ Set

23:30 - 00:30 horas - LG1DO

00:30 - 00:45 horas - DJ Set

00:45 - 02:00 horas - Santa Salut

Sábado, 19 de septiembre

21:30 - 22:30 horas - DJ Affair

22:30 - 23:15 horas - Xián Pais

23:15 - 23:30 horas - DJ Set

23:30 - 00:30 horas - FAENNA

00:30 - 00:45 horas - DJ Set

00:45 - 02:00 horas - XMASEDA

Eventos de Freestyle

Viernes 18 - Final de la 1.ª edición del Circuito Gallego de Freestyle Rap organizado por Gallos del Norte

Speaker & DJ: Claudinho & Affair

Claudinho & Affair Showcase: Freestyle People

Freestyle People Jurado: Yosua, Russo, CP

Todas las competiciones

Campeonato de España de Breaking

Campeonato Open Skate y exhibiciones de Cash For Tricks

Torneo oficial de Basket 3x3

World Chase Tag (pilla-pilla extremo)

Campeonato Nacional de Street Workout

Open Internacional Freestyle Football

Arte urbano y grafiti

Intervenciones de Street Art en directo

en directo Batalla de grafiti Sabotaxe

Ocio, gastronomía y experiencias

Open Parks & Kids Area

Zona Gastro

Street Market (ropa, cultura urbana y artesanía)

(ropa, cultura urbana y artesanía) Street Studio & Street Barber (talleres, batería en vivo y estudios de creación)

HolaNola Fest

Cartel de la edición de 2026 del HolaNola Lab-Fest Cedida

El HolaNola Fest, iniciado el viernes 11 de la semana pasada, continuará con su programación en diferentes salas de la capital hasta el sábado 19. Durante una semana más, el HolaNola Fest se pronunciará como un gran evento musical que fusiona conciertos de raíz, jazz e improvisación inspirados en Nueva Orleáns.

Durante este fin de semana estrenamos de manera oficial este festival donde participarán algunos de los mejores artistas y grupos de la escena jazzística nacional e internacional:

Jueves, 17 de septiembre

Sala Riquela - Louis Ford & His New Orleans Flairs

Sala Borriquita de Belém - Al Blanco & El Peli

Viernes, 18 de septiembre

Sala Riquela - HolaNola Band

Sala Borriquita de Belém - Sinouj

Sábado, 19 de septiembre

Sala Capitol - Caamaño & Ameixeiras

Casco Histórico - Desfile musical sobre ruedas

Concierto de Diamond Dogs

La banda sueca Diamond Dogs dará un concierto en la sala Capitol este fin de semana Cedida

El viernes 18 a las 21:30 horas la sala Capitol recibirá a la banda sueca conocida como Diamond Dogs, quienes están celebrando por todo lo alto sus 35 años de trayectoria musical con la gira Similar Shakes But Different Distortion.

Su estilo rock n' roll con influencias de rhythm & blues británico de los 70 volverá a inundar la sala Capitol con este concierto de lo más especial, donde Diamond Dogs presentará los temas de su nuevo trabajo y recordará éxitos atemporales como Alright Brutus I'm On.

Conciertos en los Barrios de Compostela

La Real Filharmonía de Galicia presenta sus Conciertos en los Barrios Cedida

Un año más, la Real Filharmonía de Galicia inaugura una nueva edición del ciclo gratuito conocido como Conciertos en los Barrios, una iniciativa que tiene como objetivo llevar la música clásica y sinfónica más allá de los teatros y auditorios, haciéndola accesible para todo tipo de públicos.

La RFG estará dirigida por César Ramos y presentará un formato comentado y participativo donde se recorrerán los principales ejes de la temporada. Todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas y serán de entrada libre hasta completar aforo.

La programación completa de este ciclo se reparte en tres grandes citas:

Jueves 17 - Iglesia de Santa María de Mercé de Conxo

Iglesia de Santa María de Mercé de Conxo Viernes 18 - Centro Comercial Área Central (Fontiñas)

- Centro Comercial Área Central (Fontiñas) Sábado 19 - Iglesia de Santo Agostiño

Mercado Artesanalmente 2026

Cartel de la edición de 2026 de 'Artesanalmente' Cedida

Del viernes 18 al domingo 20 la Sede Afundación de Santiago de Compostela acogerá el mercado de artesanía y productos locales conocido como Artesanalmente.

El objetivo de este mercado es poner en valor el talento y creatividad gallega a través de medio centenar de marcas de joyería, forja, cestería y artesanía alimentaria, como cervezas, vinos, embutidos y helados.

Asimismo, se podrá disfrutar de una serie de oficios en vivo, talleres y espacios de creatividad.

Representación de Nada de Álvaro Carrero

Cartel de la obra 'Nada' de Álvaro Carrero Cedida

El sábado 19 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de la comedia Nada en el Teatro Compostela.

Esta obra de Álvaro Carrero tiene como protagonistas a Pablo Puyol, Miguel A. Martín y al propio Álvaro Carrero, quienes encarnan a Lucas, Mateo y Juan, tres amigos que están a las puertas del Apocalipsis y quieren encontrar un gran final.

Queda muy poco tiempo para que todo termine. Consigue ya tus entradas y disfruta de esta obra teatral llena de humor, pero también reflexión.

Fiestas de Nosa Señora da Gracia

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Nosa Señora da Gracia Cedida

El sábado 19 y el domingo 20 se podrá disfrutar de las fiestas patronales del barrio compostelano de San Silvestre en honor a Nosa Señora da Gracia.

Sábado, 19 de septiembre

09:00 horas - Tirada de bombas de palenque y pasacalles a cargo de los Gaiteiros de O Castro de Figueiras

13:00 horas - Misa solemne

14:00 horas - Sesión vermú amenizada por los Gaiteiros de O Castro de Figueiras, el grupo Amigos de A Gracia y la orquesta Pontevedra

y la 17:00 horas - Hinchables

22:00 horas - Verbena amenizada por la orquesta Pontevedra y disco móvil DJ Ferre

Domingo, 20 de septiembre