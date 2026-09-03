Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Ferrol para celebrar las Meninas de Canido 2026 Quincemil

A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar del festival urbano y artístico conocido como las Meninas de Canido. Esta iniciativa lleva más de dos décadas siendo promovida por Edu Hermida, la cual tiene como objetivo principal revitalizar el barrio de Canido a través de murales realizados por artistas nacionales e internacionales.

Como actividades paralelas tendremos diferentes conciertos de artistas locales, un espacio infantil, una extensa selección de food trucks y un Torneo 3x3 Meninas de Canido, la última novedad de esta 18.ª edición.

Toda la programación de Meninas de Canido

Cartel de la edición de 2026 de las Meninas de Canido Cedida

El viernes 4, sábado 5 y domingo 6 tendrá lugar una nueva edición de las Meninas de Canido, un festival cultural y artístico que pone el broche de oro a la programación de las fiestas de San Ramón de la ciudad ferrolana.

A lo largo de estos tres días, el Parque de Antón Varela del barrio de Canido se convertirá en el epicentro de la pintura, ilustración, música, cultura, gastronomía y actividades para todo tipo de públicos.

El evento que define el festival de las Meninas de Canido es la participación de diferentes muralistas que tienen como objetivo revitalizar el barrio de Canido a través de su arte. La selección de invitados de la 18.ª edición incluye a los españoles Sfhir, Pastrón, Rojo, Gonzalo, Alex, Jaco, Nauni, Poch y Ana Corazón; a la australiana Aurora Campbell y al artista de Cabo Verde Tutu Souza.

La gran novedad de este año viene de la mano del Torneo 3x3 Meninas de Canido, un evento de baloncesto femenino en el que se darán cita diferentes figuras nacionales e internacionales, entre ellas Natalia Rodríguez (Baxi), Jori Davis (Uni Ferrol) o la finlandesa Taru Tuukanen.

La programación completa de las Meninas de Canido: