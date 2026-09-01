El verano no termina en agosto: todos los grandes eventos de septiembre 2026 en A Coruña

Estos son todos los grandes conciertos y eventos de septiembre 2026 que acogerá A Coruña Quincemil

La diversión no termina en septiembre, pues la ciudad herculina anticipa un mes cargado de eventos para todos los gustos y edades. Tras un verano de descanso, regresan las actuaciones de cómicos españoles a las diferentes salas de A Coruña. Los encargados de abrir la nueva temporada serán Clara Ingold, Daniel Fez e Ignatius Farray.

También tendremos la oportunidad de disfrutar de los dos últimos grandes festivales de la temporada de verano de la ciudad herculina: el Flores Rock del Barrio de las Flores, completamente gratuito, y el Recorda Fest del Muelle de Batería, festival de pago con la presencia de artistas de la talla de Hombres G, Cali y el Dandee, Sidecars, La M.O.D.A. y Juan Magán.

Conciertos destacados del mes

La Oreja de Van Gogh. Laorejadevangogh.com

El viernes 4 a las 00:30 horas aterriza en el Muelle de Batería el dúo colombiano conocido como Cali y el Dandee, formado por los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo, quienes darán un show inolvidable dentro de la programación del Recorda Fest 2026.

El viernes 4 a las 02:15 horas será el turno de Juan Magán de poner el broche de oro a la primera noche del Recorda Fest 2026 en el Muelle de Batería. El cantante, DJ y productor catalán es una de las figuras más importantes dentro del género electrolatino, amasando éxitos como Bailando por ahí o Ella no sigue modas.

El sábado 5 a las 22:20 horas en el Muelle de Batería coruñés podremos disfrutar del rock and roll de Hombres G. Esta legendaria formación, liderada por el vocalista y bajista David Summers, acumula grandes éxitos como Devuélveme a mi chica, Venezia, El ataque de las chicas cocodrilo y muchos más.

El viernes 11 a las 22:30 horas rapero, compositor y diseñador argentino que lleva a la espalda la vanguardia del sonido trap latino, YSY A, actuará en la sala Inn Club ante un público con el aforo completamente agotado.

El viernes 11 a las 21:30 horas podremos disfrutar de un emocionante concierto en el Coliseum de la mano de la formación original de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos de pop más destacados durante la época de los 2000 en España.

El jueves 17 a las 21:00 horas llega Dani Fernández al Coliseum como parte de su tour nacional La Insurrección, en colaboración con Los40, la cual anuncia una nueva etapa de su carrera tras sus éxitos Bailemos, Dile a los demás y Disparos.

El viernes 18 a las 20:00 horas llega al Muelle de Batería el DJ y productor italiano conocido como Gabry Ponte, una de las figuras más reconocidas dentro de la música electrónica europea e internacional. Apunta esta cita para no perderte este espectáculo lleno de éxitos como Blue (Da Ba Dee) y Move Your Body.

El sábado 19 a las 21:00 horas regresa Silvio Rodríguez a España para dar un concierto exclusivo en el Coliseum de la ciudad herculina, donde recordará sus éxitos atemporales de La Nueva Trova. El cantautor cubano goza de reconocidos temas como Ojalá, Canción del elegido y muchas más.

El sábado 26 a las 18:00 horas nos despediremos de un septiembre marcado por conciertos con el show de Omar Montes en el Muelle de Batería como parte del espectáculo Dale Flow del ciclo SON&MAR. Entre sus éxitos musicales destacan Dame ft. Quevedo, Alocao ft. Bad Gyal o Yo Soy el Más Chulo de España junto a Bb Trickz.

El domingo 27 cerramos el mes de grandes conciertos con una cita en el Palacio de la Ópera por parte del violinista armenio Ara Malikian, uno de los virtuosos del violín más destacados y aclamados de la actualidad. Viajando por culturas y fronteras, Ara Malikian encarna la figura de la diversidad cultural.

Fiestas de barrios destacadas

Fiestas silenciosas en Novo Mesoiro Concello da Coruña

El mes de septiembre marca el fin de las fiestas populares del verano, por lo que durante estas semanas nos despediremos de las últimas festividades hasta el año que viene. ¡Esta es tu última oportunidad, así que apunta las fechas para no perderte ninguna!

5 6 de septiembre - Fiestas de San Vicente de Elviña. Destaca la actuación del grupo de Los Platinos y del dúo Erik Hidalgo y Jedhill

12 y 13 de septiembre - Fiestas de A Falperra. Destaca la fiesta de la espuma y la actuación de Carlos Bau y 80 Razones

19 y 20 de septiembre - Fiestas de Monte Alto. Programa pendiente de confirmación

Del 2 al 5 de septiembre: Festival de Cine Fantástico Lóstrego

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Cine Fantástico Lóstrego Cedida

Un año más, la ciudad herculina acogerá el Festival de Cine Fantástico Lóstrego en el Fórum Metropolitano durante el miércoles 2, jueves 3, viernes 4 y sábado 5. Durante cuatro días, amantes del cine podrán disfrutar de talleres, charlas exposiciones y actividades infantiles temáticas.

El programa de actividades del Festival Lóstrego incluye una interesantísima selección de largometrajes dentro de la sección de estrenos y proyecciones. Entre ellos, destacamos el preestreno mundial de Perro Áspero el jueves 3 a las 20:00 horas y el estreno en Galicia de Luger el viernes4 a las 20:00 horas:

Miércoles, 2 de septiembre

12:30 horas - Mary e a flor da bruxa

20:00 horas - Chainsaws were singing

Jueves, 3 de septiembre

18:30 horas - Harry Potter e a pedra filosofal

20:00 horas - Amigo

Viernes, 4 de septiembre

20:00 horas - Luger

Sábado, 5 de septiembre

12:15 horas - Gardiá de dragóns

20:00 horas - Scream

La Sección Oficial de cortometrajes incluye cuatro bloques repartidos entre los cuatro días que se celebra el festival. El programa completo de cortos se puede consultar en el siguiente enlace.

El jueves 3 desde las 17:00 horas estará abierto al público el Espacio Literario Lóstrego, el cual celebra su segunda edición con la presencia de cinco escritores destacados: Tania Varela, Pablo Prada Campello, Alex Pernas, Nelson Leite y Susana Rossignoli.

Otro tipo de actividades incluyen:

Miércoles 2 a las 12:00 horas - Visita a la exposición dedicada al Bestiario Gallego

Jueves 3 a las 11:00 horas - Taller de creación de máscara de Mochito , mascota oficial del festival

, mascota oficial del festival Viernes 4

11:00 horas - Gymkana fantástica

12:00 horas - Charla-coloquio O Fantaterror

Cuentacuentos

Recreaciones

Fiesta de disfraces con música

Juegos cooperativos

Del 2 al 5 de septiembre: I Feria Freak

Cartel de la I Feria Freak Cedida

De forma paralela al Festival de Cine Lóstrego, del miércoles 2 al viernes 5 se podrá asistir de manera gratuita a la primera edición de la Feria Freak, un espacio de mercadillo temático.

Durante cuatro días, la Feria Freak reunirá artistas, ilustradores, artesanos y creadoras independientes que pondrán sus productos a la venta.

También se podrá conseguir merchandising oficial de Lóstrego como camisetas, tote bags y muchas más sorpresas.

4 y 5: Recorda Fest

Cartel de la edición de 2026 del Recorda Fest Cedida

El jueves 4 y viernes 5 el Muelle de Batería volverá a acoger el Recorda Fest, conocido por ser el último gran festival de verano en la ciudad herculina. El cartel de este año incluye grandes artistas del pop rock de España.

Los horarios del Recorda Fest:

Viernes, 4 de septiembre

15:45 horas - Pavlenha

17:00 horas - Mafalda Cardenal

18:30 horas - Recorda Sessions

21:00 horas - Sidecars

22:45 horas - La M.O.D.A.

00:40 horas - Cali y el Dandee

02:15 horas - Juan Magán

Sábado, 5 de septiembre

15:30 horas - Hydn

16:30 horas - Hey Kid

17:30 horas - Inazio

18:50 horas - Marlon

20:30 horas - Taburete

22:20 horas - Hombres G

00:35 horas - Álvaro de Luna

02:00 horas - Modo Perreo

03:10 horas - Galician Army

4, 5, y 6 de septiembre: Flores Rock

Cartel 2026 del Flores Rock Cedida

El festival de rock coruñés conocido como Flores Rock regresa un año más a la Praza do Sol del emblemático Barrio de las Flores el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 para protagonizar una serie de conciertos gratuitos cargados de energía y el mejor sonido rock, punk, heavy y mucho más.

Como actividades paralelas, el Flores Rock 2026 incluye una sesión vermú, xantar popular, churrascada y degustación de polbo á feira y una nueva edición del Mercado das Flores.

La programación completa de conciertos y espectáculos en directo:

Viernes, 4 de septiembre

19:25 horas - Komando Kombate

20:00 horas - Ewaric

21:15 horas - Onza

22:35 horas - Kaos Urbano 0

00:05 horas - Non Servium

01:20 horas - Mar de Fondo

Sábado, 5 de septiembre

13:15 horas - Lamatumbá (Sesión vermú)

15:00 horas - Brais das Hortas e Peter Punk (Flores kids)

16:30 horas - Collón de Lola (Flores kids)

18:00 horas - Moonshine Wagon

19:05 horas - Penitence in Darkness

20:10 horas - True Mountains

21:30 horas - Dakidarría

23:00 horas - The Lizards

00:05 horas - Angelus Apatrida

01:30 horas - Banda Sorpresa

Entre concierto y concerto - Txavalada

Domingo, 6 de septiembre

14:00 horas - Los Alcántara

16:00 / 18:00 horas - La Yaya DJ

17:00 horas - Pako Pakolas (Flores Kids)

5 y 6 de septiembre: Old Navy Tattoo Expo

Cartel de la edición de 2026 de la Old Navy Tattoo Expo Cedida

El sábado 5 y domingo 6 tendrá lugar la cuarta edición de la Old Navy Tattoo Expo en los Salones Galicia del Hotel Attica 21, un lugar de encuentro para los amantes de los tatuajes.

En esta nueva edición, Old Navy Tattoo Expo reunirá a más de 60 tatuadores invitados. Puedes consultar el trabajo de cada uno de ellos a través de su Instagram.

Las puertas de la expo se abrirán a las 10:30 horas ambos días y estarán abiertas hasta prácticamente las 22:30 horas. A lo largo de ambas jornadas todos los asistentes podrán disfrutar de conciertos, pinchadas de música, cerveceo, concursos y muchas más sorpresas.

¿Eres un amante de los tatuajes o te interesa sumergirte en esta cultura? ¡Entonces hazte ya con tus entradas, pues están prácticamente agotadas!

11 de septiembre: El show de Ignatius Farray

Espectáculo 'El show de Ignatius Farray' Cedida

El viernes 11 a las 21:00 horas podremos disfrutar en el Teatro Colón de un gran espectáculo humorístico del cómico Ignatius Farray.

Se dio a conocer a través del programa de Cadena Ser La vida moderna, el cual compartía con otros célebres cómicos del país: David Broncano y Héctor de Miguel. Actualmente destaca por su colaboración en el programa A vivir de Carles Francino.

¿Quieres pasar una noche de risas con uno de los humoristas más destacados de nuestro país? ¿Entonces a qué esperas para conseguir tus entradas?

13 de septiembre: Carrera Popular Volta a Oza

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera Popular 'Volta a Oza' Cedida

El domingo 13 tendrá lugar la Carrera Popular Volta a Oza, la prueba atlética que abrirá la segunda temporada de 2026 de Coruña Corre.

El circuito consistirá en más de 6 kilómetros de trazado y pasará por las calles de Os Castros, Eirís y O Castrillón. La salida y meta será en el Parque de San Diego.

Los horarios de cada categoría son los siguientes:

10:00 horas - Absoluta (2008 y anteriores)

- Absoluta (2008 y anteriores) 11:15 horas - Sub18 (2009-2010)

- Sub18 (2009-2010) 11:30 horas - Sub16 (2011-2012)

- Sub16 (2011-2012) 11:45 horas - Sub14 (2013-2014)

- Sub14 (2013-2014) 12:00 horas - Sub12 (2015-2016)

- Sub12 (2015-2016) 12:15 horas - Sub10 (2017-2018)

- Sub10 (2017-2018) 12:30 horas - Peques (2019 y posteriores)

17 y 19 de septiembre: Ópera Jenůfa de Leoš Janáček

Cartel de la obra Jenůfa que será representada en el Palacio de la Ópera Amigos de la Ópera de A Coruña

El jueves 17 y sábado 19 a las 19:00 horas se podrá disfrutar en el Palacio de la Ópera de la primera obra de la temporada de otoño de la Asociación de Amigos de la Ópera.

La ópera Jenůfa, producida por Amigos de la Ópera de A Coruña y en coproducción con Ópera Garage Producciones, será estrenada por primera vez en la ciudad herculina.

Esta obra está basada en la vida rural de una joven que vivía en la América de los años 50. A través de la aparición de diferentes personajes, los cuales desencadenarán una serie de eventos, observaremos la lucha y el perdón a través de los ojos de la protagonista.

Del 17 al 20 de septiembre: 10.º EcoRallye da Coruña

Cartel de la edición de 2026 del EcoRallye de A Coruña Cedida

El jueves 17 dará inicio la décima edición del EcoRallye en la Plaza de María Pita, conocido por ser uno de los eventos del motor más importantes del final del verano. Se extenderá hasta el domingo 20.

La programación completa del EcoRallye de A Coruña:

Jueves, 17 de septiembre

16:00 horas - Verificaciones técnicas en el Paseo da Dársena (O Parrote)

20:30 horas - Ceremonia protocolaria en la plaza de María Pita

Viernes, 18 de septiembre

09:00 horas - Salida del primer participante desde la plaza de María Pita (1ª etapa)

13:30 horas - Llegada del primer participante a Santiago de Compostela en la Avenida de Xoán XXIII (Parada intermedia)

16:30 horas - Salida del primer participante desde Santiago de Compostela

21:00 horas - Llegada del primer participante a la plaza de María Pita

21:00 horas - Inicio de la recarga para los vehículos eléctricos

Sábado, 19 de septiembre

10:00 horas - Salida del primer participante desde la plaza de María Pita (2ª etapa)

12:10 horas - Llegada del primer participante a Pontes (Parada intermedia)

14:10 horas - Salida del primer participante de Pontes

18:15 horas - Llegada del primer participante a la plaza de María Pita

18:15 horas - Inicio de la recarga para los vehículos eléctricos

Domingo, 20 de septiembre

00:00 horas - Entrega de trofeos en la plaza de María Pita

19 de septiembre: Tardeo PicaPop - Ciclo SON&MAR

Cartel del Tardeo PicaPop del ciclo SON&MAR del Puerto de A Coruña Cedida

El sábado 19 a partir de las 18:00 horas en el Puerto de A Coruña se podrá disfrutar del PicaPop Tardeo del ciclo de eventos SON&MAR.

Se trata de una fiesta de tarde con temática nostálgica de los años 90 y 2000. Podrás bailar y cantar con las mejores canciones pop de los 2000: boybands, eurodance, baladas, hits del verano y muchísimo más.

Para completar la experiencia todo el recinto se adornará con nubes, purpurina, piruletas de pica pica y confeti, una estética colorida y fantasiosa.

19 de septiembre: Espectáculo Paloma de Parque de Clara Ingold

La humorista Clara Ingold actuará este mes en A Coruña Cedida

El sábado 19 a las 19:30 horas llega Clara Ingold al Auditorio de la Sede Afundación para presentar su segundo espectáculo en solitario: Paloma de Parque.

Este show en directo navega entre anécdotas y vivencias personales de Clara Ingold, las cuales mezcla con actuaciones musicales cargadas de ironía y humor absurdo que reflexionan acerca de la destrucción como individuos y sociedad.

Acudir a un espectáculo de Clara Ingold es reír, pero también hacer introspección. ¿Te apuntas? ¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!

25 de septiembre: Mëstiza presents SACRO Galicia - Ciclo SON&MAR

El dúo de DJs Mëstiza en una fiesta SACRO en Ibiza @mestizamusic

El viernes 25 llega por primera vez al Puerto de A Coruña la fiesta electrónica SACRO, organizada por el dúo de las DJs y productoras españolas Pita y Belah. Una oportunidad única para vivir el techno como nunca antes.

El dúo Mëstiza es conocido por fusionar la música electrónica -especialmente deep y tech house- con ritmos flamencos y otros géneros de raíces españolas. En la fiesta SACRO, todos los asistentes podrán disfrutar de visuales elaborados por ellas mismas y ambiente inmersivo de música electrónica.

Los horarios de la fiesta SACRO Galicia serán de 19:00 a 02:00 horas.

25 de septiembre: Espectáculo Estamos cucú de la cabeza de Daniel Fez

El cómico Daniel Fez vuelve a la ciudad herculina con su show 'Estamos cucú de la cabeza' Cedida

El viernes 25 a las 19:30 horas llega Daniel Fez al Auditorio de la Sede Afundación para presentar su nuevo show Estamos cucú de la cabeza.

En este espectáculo, el cómico reflexiona sobre lo difícil que es vivir en la actualidad por culpa de todas las crispaciones, debates absurdos, dramas digitales y memes que generan guerras mundiales.

No te pierdas este nuevo espectáculo de Daniel Fez, quien hará todo lo posible por hacerte reír de todo, empezando por él mismo.

25 de septiembre: Espectáculo de Javi Sancho

El cómico Javi Sancho llega a la ciudad herculina Cedida

El viernes 25 a las 20:30 horas podremos disfrutar del espectáculo de Javi Sancho, quien aterriza en el Fórum Metropolitano para protagonizar un show enérgico y cargado de humor observacional.

A través de este espectáculo, Javi Sancho celebra el fracaso, las buenas intenciones que nunca llegan a cumplirse y la capacidad que tienen los seres humanos de reírse de ellos mismos.

¡No te pierdas este gran show de humor! Te prometemos que no te vas a arrepentir.

26 de septiembre: Dale Flow - Ciclo SON&MAR

El cantante Omar Montes encabeza el festival Dale Flow de A Coruña SON&MAR

El sábado 26 a las 18:00 horas llega al Puerto de A Coruña la mayor cita urbana del mes de septiembre: Dale Flow, un festival con algunos de los nombres más sonados del urbano español contemporáneo.

Tenemos como cabeza de cartel a Omar Montes, cantante español que fusiona el sonido urbano con las raíces flamencas, quien estará acompañado de otros cantantes, DJs y productores de lo más destacados, como Kaydy Cain, Danny Romero, 8belial y Wolfine.

El cartel se completará con la presencia de sonados DJs locales, como Borja Solla, Robinson Ramos, La Eterna y Male.

27 de septiembre: Orballo Cultural - Ciclo SON&MAR

Cartel de la cita de Orballo Cultural SON&MAR

El domingo 27 tenemos la última cita de septiembre dentro del ciclo de eventos SON&MAR con un concierto de Orballo Cultural que reunirá a destacados artistas de la música gallega en el Puerto de A Coruña.

En esta cita gratuita se fusionará vanguardia y tradición con la presencia de Baiuca, Budiño y Catuxa Salom. A estos tres destacados artistas se les unirá Guilherme Zapata, el músico vigués afincado en Madrid que está empezando a sonar en toda España.

Los horarios de Orballo Cultural todavía no han sido confirmados, aunque lo más probable es que sean revelados a lo largo de las próximas semanas.

27 de septiembre: Carreira da Muller A Coruña

Cartel de la edición de 2026 de la Carreira da Muller en A Coruña Cedida

El domingo 27 a partir de las 10:00 horas regresa la marea rosa a la ciudad herculina con la celebración de la Carreira anual da Muller.

El recorrido será de un total de 6,3 kilómetros y tendrá el punto de salida y llegada en la Avenida de Buenos Aires.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 20 de este mes.