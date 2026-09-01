Más allá del Dépor vs. Celta: así fue el derbi gallego que se vivió en 1990 entre A Coruña y Vigo

En 1990 Prince y Madonna dieron un concierto el mismo día y a la misma hora en Galicia, pero a 160 kilómetros de distancia Neal Preston y CRTVG

Por fin, este año volverá a vivirse el tan ansiado derbi gallego entre el Dépor y el Celta con el regreso de los blanquiazules a Primera División. La rivalidad entre ambos clubes siempre ha estado presente, hasta el punto de que no faltan los motes para referirse a unos y otros: los 'portugueses' de Vigo y los 'turcos' de A Coruña. Sin embargo, este enfrentamiento entre dos de las mayores ciudades gallegas ha trascendido en alguna ocasión el ámbito futbolístico.

En 1990, esta rivalidad llegó incluso al mundo de la música. El 29 de julio de aquel año, dos de las mayores estrellas internacionales de la época actuaron en Galicia al mismo tiempo y a pocos kilómetros de distancia: mientras Madonna actuaba en el estadio de Balaídos, en Vigo, Prince hacía lo propio en el recinto de Santa María del Mar, en A Coruña. Un particular 'derbi' musical protagonizado por dos leyendas de la música y la lucha de dos alcaldes.

La disputa musical entre A Coruña y Vigo en 1990

Se ha hecho viral un vídeo que recupera uno de los episodios más curiosos entre A Coruña y Vigo que muchos gallegos recordarán: el particular 'derbi musical' que ambas ciudades protagonizaron en el verano de 1990. Aquel 29 de julio, los alcaldes de ambas ciudades, Manuel Soto en Vigo y Francisco Vázquez en A Coruña, mantuvieron una pequeña disputa por ver quién era capaz de llevar a su ciudad el concierto más importante.

Así, la rivalidad entre las dos ciudades gallegas adquirió una nueva dimensión, con dos de las mayores estrellas de la música mundial actuando a 160 kilómetros de distancia, a la misma hora y día.

@alexparedesfm A Coruña 🆚 Vigo 🫵🏼🫵🏼 El 29 de julio de 1990 las dos ciudades gallegas compitieron por ver quién traía el mejor concierto a su ciudad. Dos alcaldes del mismo partido político, Paco Vázquez y Manuel Soto cuadraron los conciertos estrella de la temporada el mismo día, y a la misma hora El estadio de Balaidos acogió al icono del pop, Madonna 💃 Mientras que el campo de fútbol del colegio Santa María del Mar bailó al ritmo de Prince 💜 En cifras de asistencia ganó Prince, y a partir de la construcción del Coliseum un año después, A Coruña destacó más como parada para grandes giras…. …pero si tuvieses que elegir… ¿A qué concierto de los dos irías? ♬ sonido original - alexparedesfm

Mientras Vigo recibía a Madonna en el estadio de Balaídos, A Coruña contraprogramaba con la actuación de Prince en el recinto del colegio de Santa María del Mar. Un duelo de estrellas que obligó a muchos gallegos a elegir entre los dos iconos de la música.

Prince hacía escala en la ciudad herculina dentro de su gira Nude Tour, en la que sería su último concierto en España. El espectáculo fue retransmitido en directo por las televisiones autonómicas y contó con una producción técnica a cargo de la TVG. El colegio de Santa María del Mar reunió a unas 25.000 personas, según las estimaciones de aquel entonces.

Entrada de Prince en A Coruña en 1990 Archivo

Las entradas costaban 4.000 pesetas, unos 24 euros actuales, un precio elevado para entonces, pero Prince no defraudó: "Coruña, are you ready?", preguntó al pisar el escenario mientras arrancaba con The Future.

Algo igual de icónico ocurría a unos 160 kilómetros al sur, Vigo vivía su propia noche histórica. Madonna aterrizaba en Balaídos dentro de su Blond Ambition World Tour ante unas 17.000 personas, con un precio de 3.500 pesetas, unos 21 euros actuales. El concierto dejaría para el recuerdo una de las imágenes más icónicas vinculadas al Celta.

Madonna vistiendo la camiseta del Celta en Balaídos CRTVG

La artista estadounidense apareció sobre el escenario con la camiseta del conjunto vigués, con el dorsal 5, y en otro momento del espectáculo llegó a ondear la bandera de la ciudad. "Hola Vigo, Hola Spain: ¿Creéis en el amor?", dijo al público. El concierto, que contó con Siniestro Total como telonero, no fue retransmitido por la TVG, aunque hoy puede recuperarse a través del archivo histórico de la CRTV, Pasou o que pasou.

Dos conciertos y dos leyendas de la música que protagonizaron el mayor derbi musical que se vivió entre A Coruña y Vigo hasta el día de hoy.