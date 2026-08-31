Un gallego celebra el fin del verano: "Estamos a 5 Sanjenjos, 2 Mahou y 1 polo Lacoste de que las playas sean nuestras"

Durante los meses de verano, Galicia recibe una gran cantidad de turistas procedentes de diferentes puntos de España, así como de otros países. Las zonas costeras son las que concentran una mayor afluencia y sus vecinos suelen llegar al final del verano un tanto desquiciados, especialmente por las conductas menos respetuosas de una parte del turismo, conocido en Galicia con el término "fodechincho".

Coches aparcados que se lleva la marea, compartir un menú del día entre dos o pedir el pincho gratis con el vaso de agua son algunas de las situaciones que se repiten cada verano y que terminan convirtiéndose en motivo de burlas y bromas en Galicia. Basta con echar un ojo a las redes sociales para comprobar cómo muchos gallegos recurren al humor y a la parodia para retratar esas escenas.

"A guerra con Madrid xa está rematando"

Tras dos meses de mucho turismo, de playas masificadas, de restaurantes llenos y de no poder caminar por algunas calles, ya queda menos para volver a la normalidad. Así lo ha descrito este gallego en un vídeo de humor en el que anima a sus paisanos a resistir lo que queda de verano y, sobre todo, a mantener la paciencia.

"Galegos e galegas, forza no peito e paciencia na alma porque a guerra con Madrid xa está rematando", comienza diciendo en el vídeo. Cuando se habla de turismo y de 'fodechinchos', es habitual recurrir a los madrileños como protagonistas de estas bromas, debido a que suelen ser los que más se desplazan a la costa gallega en vacaciones.

Sin embargo, un 'fodechincho' es cualquier turista que llegue a Galicia con pocas o cero ganas de respetar las costumbres locales, su entorno o su cultura.

"Xa só nos quedan 15 días de aguantar cousas como: 'Mira, ¿Mahou de grifo no tenéis?' ou 'el pulpo de Madrid está bastante más tierno'. Ah, e non me podo olvidar de: 'A mí me hablas en castellano que estamos en España', ou perlas como 'Mira, ¿eso son zamburiñas o voladoras?'", dice en tono burlón para escenificar algunos de los panoramas que se viven en Galicia en los meses de verano.

Pero no pasa nada. Ya queda poco. "Resistide! Estamos a 5 Sanjenjos, 2 botellines Mahou e 1 polo Lacoste pra que as praias volvan a ser nosas e a Estrella Galicia poida, por fin, fluír libremente", dice con humor.

Porque después de dos meses con sombrillas reservando sitio en la playa desde las ocho de la mañana, tráfico interminable y reservas imposibles, la operación retorno ya está en marcha. "Ánimo! E que sexa o que Dios queira", finaliza.

El origen del término "fodechinchos"

La palabra fodechinchos tiene sus raíces en las Rías Baixas y surgió en los años 70. En sus orígenes, se usaba para describir a los turistas que intentaban conseguir jureles gratis de los pescadores o en las lonjas. Con el tiempo, el significado evolucionó, y hoy en día se emplea para referirse, de forma peyorativa, hacia aquellos turistas que llegan a Galicia en vacaciones con una actitud arrogante o poco respetuosa, ya sea con el entorno, o con nuestro idioma y costumbres.

El comportamiento incívico, el desconocimiento de costumbres locales, la masificación de la costa, el poco cuidado con la naturaleza o el aumento de los precios en bares y restaurantes, que luego perjudican a quienes viven en esos lugares durante todo el año, son algunos de los aspectos más criticados.