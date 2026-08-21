La "guerra de aura" llega a A Coruña: ¿qué es la batalla viral que aspira a llenar Méndez Núñez?

Imagen de la previa de la quedada de Therians en Méndez Núñez. Quincemil.

A Coruña se prepara para acoger este sábado una de esas nuevas modas nacidas en internet que saltan de las pantallas a la calle. Los Jardines de Méndez Núñez serán el escenario de la primera "guerra de aura" de la ciudad, una batalla en la que los participantes no tendrán que correr, cantar ni responder preguntas: tendrán que demostrar que tienen más "aura" que su rival.

La convocatoria está prevista para este sábado 22 de agosto a las 18:00 horas en el Palco de la Música de los Jardines de Méndez Núñez, según la difusión realizada en redes sociales. La iniciativa anima a los jóvenes a acudir tanto para participar como para convertirse en público y decidir quién merece proclamarse vencedor.

¿Qué es exactamente una "guerra de aura"?

La expresión puede resultar completamente incomprensible para cualquiera que no pase demasiado tiempo en TikTok, pero "aura" se ha convertido en una de las palabras de moda entre la Generación Z. Se utiliza para describir el carisma, la seguridad, la presencia o esa capacidad difícil de explicar que tiene una persona para llamar la atención cuando entra en un sitio.

Y, como suele ocurrir con las tendencias de internet, el concepto ha terminado convirtiéndose en una competición.

Las llamadas batallas de "farmear aura" enfrentan a dos personas que tienen que realizar poses, gestos, bailes, movimientos, miradas o cualquier otra acción que les permita demostrar su supuesto carisma. El objetivo es impresionar al público y, sobre todo, mantener la actitud.

El término "farmear" procede del lenguaje de los videojuegos y hace referencia a acumular recursos, puntos o experiencia. En este caso, lo que se intenta acumular es aura.

Así, alguien puede "ganar aura" protagonizando una escena especialmente llamativa, realizando un gesto con seguridad o simplemente consiguiendo que todos los que están alrededor se giren para mirarle. Por el contrario, una actuación que provoque vergüenza, inseguridad o risa puede hacer perder aura.

El público tendrá la última palabra

La batalla coruñesa seguirá precisamente esta filosofía. Los participantes saldrán del propio público y tendrán que enfrentarse en duelos en los que el carisma será el principal arma.

No habrá que demostrar quién es más rápido, más fuerte o quién sabe más. La pregunta será mucho más subjetiva: ¿quién tiene más aura?

El público actuará como particular jurado de la competición y decidirá quién merece avanzar o proclamarse ganador. Las batallas pueden incluir poses, bailes, gestos, memes o diferentes actuaciones, siguiendo el formato que se ha popularizado en redes.

La convocatoria coruñesa invita precisamente a "subir aura, impresionar y ganar", una frase que resume bastante bien el espíritu de este nuevo fenómeno.

De TikTok a los Jardines de Méndez Núñez

La batalla supone otro ejemplo de cómo las tendencias que nacen en las redes sociales están generando quedadas físicas entre jóvenes. Un fenómeno que comienza con vídeos que acumulan millones de reproducciones puede terminar, en cuestión de semanas, reuniendo a decenas o cientos de personas en un punto concreto de una ciudad.

En A Coruña, el lugar elegido vuelve a ser uno de los espacios habituales para este tipo de encuentros: los Jardines de Méndez Núñez, en pleno centro de la ciudad.

El parque ya fue escenario durante el último año de varias convocatorias relacionadas con el fenómeno de los therians, que también se hicieron virales en redes sociales y que llevaron a numerosos curiosos hasta los jardines.

Una moda que ya ha llegado a otras ciudades gallegas

La "guerra de aura" tampoco se limita a A Coruña. El fenómeno comienza a extenderse por Galicia, con otra batalla anunciada en Vigo para el próximo 1 de septiembre.

La expansión demuestra la velocidad con la que determinados contenidos de TikTok y otras redes pueden pasar de ser una simple broma online a convertirse en fenómenos sociales capaces de movilizar a grupos de jóvenes. Este sábado, los Jardines de Méndez Núñez tendrán su propio escenario para comprobarlo. La pregunta estará en el aire a partir de las 18:00 horas: ¿quién tiene más aura en A Coruña?

¿Qué significa exactamente "tener aura"?

Aunque pueda sonar a concepto esotérico, el "aura" del que hablan los jóvenes en redes no tiene nada que ver con energías o fenómenos sobrenaturales. En el lenguaje de TikTok y otras plataformas se utiliza para describir el carisma, la presencia, la seguridad o la capacidad de una persona para llamar la atención.

Tener mucho "aura" significa, en definitiva, transmitir una actitud que impresiona a los demás. Al contrario, una situación especialmente incómoda, una metedura de pata o un momento de vergüenza pueden hacer que alguien "pierda aura".

El concepto se ha convertido además en una especie de juego. Los usuarios hablan de "ganar aura" o "perder aura" dependiendo de lo que hacen, y de ahí nace la expresión "farmear aura", tomada del lenguaje de los videojuegos: acumular puntos o experiencia, pero en este caso de carisma.