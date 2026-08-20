El refugio de Ester Expósito: municipio de 15.120 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y el mejor marisco

Todos los veranos, la famosa actriz Ester Expósito, conocida por sus papeles de éxito tanto en series como en películas para plataformas y salas de cine, visita Galicia para desconectar de su ajetreada vida y disfrutar de unos días de descanso junto a sus amigos y familiares. La actriz suele acudir a Viveiro (Lugo), municipio natal de su madre, a finales de agosto con motivo de la Romaría do Bo Xantar de Naseiro.

Este año, la fiesta se celebra del 21 al 26 de agosto, por lo que todo apunta a que Ester Expósito podría encontrarse ya en tierras lucenses para disfrutar, una vez más, de una de las fiestas más populares de la comarca y de sus días de descanso junto a sus familiares y amigos.

La fiesta que conquista todos los veranos a Ester Expósito

Ester Expósito ya ha compartido alguna imagen en su cuenta de Instagram en la que se la ve disfrutando de la naturaleza y de la compañía de sus amigos, aunque sin revelar su ubicación exacta.

Incluso, algunos creadores de contenido se han hecho eco de su presencia en Viveiro durante las fiestas de San Roque, con imágenes donde se ve a la actriz disfrutando de las orquestas en medio de la multitud.

No obstante, como cada año, se espera que la actriz haga partícipes a sus seguidores de cómo disfruta de la Romaría do Naseiro, una fiesta que para ella se ha convertido en una parada obligatoria cada verano, tal y como ha comentado en más de una ocasión.

De hecho, durante una de sus visitas a El Hormiguero, Expósito aseguró que, si algún día llevaba a su pareja a estas fiestas, sería "el definitivo", una muestra de lo especial que es para ella esta celebración que reúne tradición, gastronomía, música y diversión en una de las citas más emblemáticas del municipio.

Durante seis días, el Campo da Festa do Naseiro acogerá varias orquestas, sesiones vermú, actos religiosos, el tradicional Día do Polbo y actividades para toda la familia. Así, esta fiesta declarada Festa de Interese Turístico de Galicia se convierte en una de las grandes citas festivas del verano en Viveiro y en toda la comarca de la Mariña.

Programación de la Romaría do Naseiro 2026:

Viernes 21

Batukada KomBarullo

Sábado 22

13:30 horas: Misa en la Capilla del Campo da Festa y procesión

Sesión vermú y verbena con la Orquestra Platinum y el Grupo Pasión

Domingo 23

13:30 horas: Misa cantada por la Coral Alborada en la Capilla del Campo da Festa y procesión

Sesión vermú y verbena con la Orquestra La Oca Band y el Grupo M3 Show

Lunes 24

Sesión vermú y verbena con la Orquestra Fuego y el Grupo Arizona

Martes 25

Actuación del Dúo Belinda

Sesión vermú y verbena con Hermo

Miércoles 26, Día del Niño

Atracciones en el Campo da Festa a precios populares

Los mayores atractivos de Viveiro

Praza Maior de Viveiro (Lugo) Shutterstock

Viveiro es un municipio de origen medieval que destaca por su rico patrimonio histórico y arquitectónico. Entre sus principales atractivos se encuentran los restos de la antigua muralla, el monasterio de Valdeflores, las calles gremiales (Zapataria, Ferreiros, do Forno), y las tradicionales casas con balconadas y galerías acristaladas.

Uno de sus monumentos más destacados es la iglesia de Santa María del Campo, el templo más antiguo de Viveiro, de estilo románico. Está protegida desde el año 1982 como Bien de Interés Cultural y formando parte del Conjunto Histórico Artístico del casco histórico.

Más allá de su importante patrimonio, hay muchos otros lugares que merece la pena visitar. El mirador de San Roque ofrece espectaculares vistas de la ría, el casco urbano y su litoral. Sus increíbles arenales, destacando la playa de Covas, son excepcionales para disfrutar de un día de sol en un entorno paradisíaco.

Disfrutar de su gastronomía local es obligatorio si se visita Viveiro, resaltando los pescados y mariscos frescos procedentes del cercano puerto de Celeiro.