Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol por las fiestas de San Ramón

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol con motivo de las fiestas de San Ramón Quincemil

El penúltimo fin de semana de agosto en la ciudad ferrolana está protagonizado por la inauguración de sus fiestas patronales en honor a San Ramón. Durante estos días podremos disfrutar de las actuaciones gratuitas de grupos y artistas como Siloé, Vanesa Martín, Fangoria, Yoli Saa y muchos más.

Paralelamente, tendrán lugar las fiestas del barrio de Caranza, unas grandes celebraciones que incluyen la actuación de Panorama City, una tirada de fuegos artificiales, charangas y pasacalles. Además, también tendrá lugar la 57.ª edición del Rally de Ferrol y la 2.ª edición del Brión Folk Festival 1800.

Todos los conciertos gratuitos del fin de semana

El grupo de música vallisoletano Siloé Cedida

Las fiestas de San Ramón 2026 darán inicio el día de mañana, viernes 21. Durante casi dos semanas la ciudad ferrolana se convertirá en el epicentro de la música en directo, las fiestas populares y una gran variedad de actividades para todos los públicos.

Esta es la lista de todos los conciertos gratuitos que acogerá la plaza de Armas durante este fin de semana:

El viernes 21 a las 21:00 horas, justo después del pregón inaugural de las fiestas de San Ramón, dará inicio el espectáculo Cadena 100 con las actuaciones de Fangoria, el icónico dueto de electropop formado por Alaska y Nacho Canut; Yoli Saa, una de las voces más destacadas del pop-rock gallego; y Bombai, grupo valenciano con éxitos frescos y contagiosos.

El sábado 22 a las 21:30 horas será el turno de la cantautora mexicana Agris de hacer cantar a todo Ferrol. En 2024 fue nominada al Latin Grammy Mejor Artista Nuevo tras el lanzamiento de su álbum debut: Cumpleaños y Funerales, un trabajo que consolida su estilo de pop intimista tras haber experimentado con rock alternativo y folk.

El sábado 22 a las 22:00 horas aterriza la artista malagueña Vanesa Martín en la plaza de Armas. Será un emocionante concierto donde sonarán éxitos como Complicidad, Durmiendo sola y Arráncame. Promete ser una de las citas más intensas de este fin de semana, ¡no te lo pierdas!

El domingo 23 a las 22:00 horas bailaremos al ritmo de Siloé, uno de los tríos musicales más emblemáticos de la música española, autores de grandes hits como La Verdad, La Luz y Metrópolis.

Fiestas de San Ramón en Ferrol

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de San Ramón en Ferrol Cedida

Las fiestas patronales de Ferrol en honor a San Ramón darán inicio de manera oficial mañana, viernes 21, y se extenderán hasta el domingo 30. Serán diez días en los que todos los vecinos ferrolanos y visitantes interesados podrán disfrutar de una gran variedad de actividades de ocio, música y cultura.

El pregón a las 20:15 horas en la plaza de Armas será el pistoletazo de salida de estas celebraciones. En este mismo lugar, a las 21:00 horas, dará inicio el espectáculo de Cadena 100 con la participación de Fangoria, Yoli Saa y Bombai.

Al día siguiente, volveremos a tener cita en la plaza de Armas con Agris y Vanesa Martín. Paralelamente, la Orquesta América de Vigo actuará a las 00:30 horas en el barrio de Caranza con motivo de sus fiestas.

Finalmente, cerramos el fin de semana de celebraciones con un concierto solidario de gospel de Alba Taano en la Iglesia de San Xiao. Será el único evento musical del día de pago con una entrada que costará 10 euros. A las 22:00 horas se presentará el trío vallisotelano Siloé en la plaza de Armas.

La programación día a día de las fiestas de San Ramón 2026:

Viernes, 21 de agosto

20:15 horas - Pregón

21:00 horas - Cadena 100: Yoli Saa, Bombai y Fangoria

Sábado, 22 de agosto

17:00 horas - Fiesta de la Espuma (Covas)

21:30 horas - Agris

22:00 horas - Vanesa Martín

00:30 horas - Orquesta América de Vigo (Festas de Caranza)

Domingo, 23 de agosto

17:00 horas - Fiesta de la Espuma

20:00 horas - Concierto solidario de Alba Taano (San Xiao)

22:00 horas - Siloé

Fiestas de la Espuma

Este fin de semana hay fiesta de la espuma para los más pequeños. Cedida

Durante este fin de semana podremos disfrutar de dos Fiestas de la Espuma en diferentes barrios de Ferrol para que los más pequeños de la familia se refresquen y lo pasen en grande.

Ambas fiestas darán inicio a las 17:00 horas y serán de participación gratuita:

Sábado 22 - Covas

- Covas Domingo 23 - Vilagóniga

Fiestas de Caranza

Cartel de 2026 de las fiestas de Caranza Cedida

Mañana, de forma paralela a las fiestas de San Ramón 2026, darán inicio las emblemáticas fiestas del barrio ferrolano de Caranza, conocidas por su extenso programa de pasacalles de gaitas y cabezudos con gastronomía, espectáculos pirotécnicos y mucha música en directo.

Las fiestas arrancarán a las 16:00 horas con el pregón de la actriz Paula Morado y el cantante Tony Torres y presentarán cinco jornadas completas de música con orquestas como Panorama City, procesiones, charangas y mucho más.

La programación completa de las fiestas de Caranza 2026:

Viernes, 21 de sábado

16:00 a 23:00 horas en la plaza Roxa - Fiesta Infantil

17:00 horas - Los Luncineros

19:30 horas - Pregón con Paula Morado y Tony Torres

20:30 horas - Malditos Pendejos

23:00 horas - Unión y Fuerza + Panorama City

Sábado, 22 de sábado

14:30 horas - Comida y sesión vermú con A Pelo

17:30 horas - Cucaña

18:00 horas - Recorrido Os Charangos de Neda

19:30 horas - Sintron ni son

22:30 horas - La Promesa

00:00 horas - Fuegos artificiales

00:30 horas - DJ Hormy

Domingo, 23 de sábado

09:30 horas - Recorrido de cabezudos y gaiteiros

13:00 horas - Misa y procesión

14:00 horas - Traca

14:30 horas - Comida y sesión vermú con Pasión

17:30 horas - La Indomable

18:00 horas - Fiesta en el Centro Cívico

19:30 horas - Golfa

22:00 horas - Pasión + Origen

Brión Folk Festival

Llega la segunda edición del Brión Folk Festival Cedida

Después de su primera edición, el Brión Folk Festival regresa con más fuerza que nunca a Santa María de Brión con una segunda edición donde las claves volverán a ser la defensa de la cultura, la música de raíz, la apuesta por los grupos locales y el seguir potenciando las actividades familiares.

Las fechas señaladas para la celebración del Brión Folk Festival serán el viernes 21, sábado 22 y domingo 23.

La madrina de esta edición será la regueifa Lupe Blanco, una de las principales figuras de improvisación oral en Galicia.

La programación completa del Brión Folk Festival 1800:

Viernes, 21 de agosto

20:00 horas - Inauguración

20:15 horas - Conversación con Lupe Blanco

21:00 horas - Cantos de Taberna con Airiños do Eume

Foliada libre

Sábado, 22 de agosto

10:00 horas - Andaina histórica

13:30 horas - Sesión vermú con la Charanga Alxibeira

14:00 horas - Comida con Menú de Callos

16:00 horas - Obradoiro de decoración de tiestos de barro

18:00 horas - Teatro musical infantil de 2PLICAS Amanece no bosque

20:00 horas - Cena con Menú de Paella

21:00 horas - Conciertos

As Pías (local)

(local) Lidia India (local)

(local) The Lighthouse Keepers (invasor)

Domingo, 23 de agosto

10:00 horas - Salida de Ferrol en lancha desde el puerto de Curuxeiras

10:00 horas - Salida a pie desde Doniños

12:00 horas - Salida a pie desde Brión

13:30 horas - Recreación de la batalla

14:00 horas - Comida campestre

16:00 horas - Juegos tradicionales

20:00 horas - Cena con Menú de Churrasco con Algarabía

21:00 horas - Conciertos

Encrucillada (local)

(local) Xara Trío (invasor)

(invasor) Lenda Ártabra (local)

57.º Rallye de Ferrol

Cartel de la edición de 2026 del Rallye de Ferrol Cedida

El viernes 21 y sábado 22 tendrá lugar la 57.ª edición del clásico Rallye de Ferrol. Como es costumbre, el recorrido se hará por los alrededores de la ciudad y tendrá una extensión total de 398,98 kilómetros divididos en cuatro secciones y una etapa.

La programación completa:

Viernes, 21 de agosto

Por la mañana - Tramo de pruebas (shakedown)

19:00 horas - Salida de la 1.ª etapa en el Puerto de Ferrol

Sábado, 22 de agosto