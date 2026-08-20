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Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol por las fiestas de San Ramón
Este fin de semana comienzan las fiestas de San Ramón 2026 en Ferrol. Serán diez días llenos de música en vivo, fiestas, espectáculos de orquestas, actividades infantiles y mucho más. En 'Quincemil' te contamos todo lo que necesitas saber
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El penúltimo fin de semana de agosto en la ciudad ferrolana está protagonizado por la inauguración de sus fiestas patronales en honor a San Ramón. Durante estos días podremos disfrutar de las actuaciones gratuitas de grupos y artistas como Siloé, Vanesa Martín, Fangoria, Yoli Saa y muchos más.
Paralelamente, tendrán lugar las fiestas del barrio de Caranza, unas grandes celebraciones que incluyen la actuación de Panorama City, una tirada de fuegos artificiales, charangas y pasacalles. Además, también tendrá lugar la 57.ª edición del Rally de Ferrol y la 2.ª edición del Brión Folk Festival 1800.
Todos los conciertos gratuitos del fin de semana
Las fiestas de San Ramón 2026 darán inicio el día de mañana, viernes 21. Durante casi dos semanas la ciudad ferrolana se convertirá en el epicentro de la música en directo, las fiestas populares y una gran variedad de actividades para todos los públicos.
Esta es la lista de todos los conciertos gratuitos que acogerá la plaza de Armas durante este fin de semana:
El viernes 21 a las 21:00 horas, justo después del pregón inaugural de las fiestas de San Ramón, dará inicio el espectáculo Cadena 100 con las actuaciones de Fangoria, el icónico dueto de electropop formado por Alaska y Nacho Canut; Yoli Saa, una de las voces más destacadas del pop-rock gallego; y Bombai, grupo valenciano con éxitos frescos y contagiosos.
El sábado 22 a las 21:30 horas será el turno de la cantautora mexicana Agris de hacer cantar a todo Ferrol. En 2024 fue nominada al Latin Grammy Mejor Artista Nuevo tras el lanzamiento de su álbum debut: Cumpleaños y Funerales, un trabajo que consolida su estilo de pop intimista tras haber experimentado con rock alternativo y folk.
El sábado 22 a las 22:00 horas aterriza la artista malagueña Vanesa Martín en la plaza de Armas. Será un emocionante concierto donde sonarán éxitos como Complicidad, Durmiendo sola y Arráncame. Promete ser una de las citas más intensas de este fin de semana, ¡no te lo pierdas!
El domingo 23 a las 22:00 horas bailaremos al ritmo de Siloé, uno de los tríos musicales más emblemáticos de la música española, autores de grandes hits como La Verdad, La Luz y Metrópolis.
Fiestas de San Ramón en Ferrol
Las fiestas patronales de Ferrol en honor a San Ramón darán inicio de manera oficial mañana, viernes 21, y se extenderán hasta el domingo 30. Serán diez días en los que todos los vecinos ferrolanos y visitantes interesados podrán disfrutar de una gran variedad de actividades de ocio, música y cultura.
El pregón a las 20:15 horas en la plaza de Armas será el pistoletazo de salida de estas celebraciones. En este mismo lugar, a las 21:00 horas, dará inicio el espectáculo de Cadena 100 con la participación de Fangoria, Yoli Saa y Bombai.
Al día siguiente, volveremos a tener cita en la plaza de Armas con Agris y Vanesa Martín. Paralelamente, la Orquesta América de Vigo actuará a las 00:30 horas en el barrio de Caranza con motivo de sus fiestas.
Finalmente, cerramos el fin de semana de celebraciones con un concierto solidario de gospel de Alba Taano en la Iglesia de San Xiao. Será el único evento musical del día de pago con una entrada que costará 10 euros. A las 22:00 horas se presentará el trío vallisotelano Siloé en la plaza de Armas.
La programación día a día de las fiestas de San Ramón 2026:
Viernes, 21 de agosto
- 20:15 horas - Pregón
- 21:00 horas - Cadena 100: Yoli Saa, Bombai y Fangoria
Sábado, 22 de agosto
- 17:00 horas - Fiesta de la Espuma (Covas)
- 21:30 horas - Agris
- 22:00 horas - Vanesa Martín
- 00:30 horas - Orquesta América de Vigo (Festas de Caranza)
Domingo, 23 de agosto
- 17:00 horas - Fiesta de la Espuma
- 20:00 horas - Concierto solidario de Alba Taano (San Xiao)
- 22:00 horas - Siloé
Fiestas de la Espuma
Durante este fin de semana podremos disfrutar de dos Fiestas de la Espuma en diferentes barrios de Ferrol para que los más pequeños de la familia se refresquen y lo pasen en grande.
Ambas fiestas darán inicio a las 17:00 horas y serán de participación gratuita:
- Sábado 22 - Covas
- Domingo 23 - Vilagóniga
Fiestas de Caranza
Mañana, de forma paralela a las fiestas de San Ramón 2026, darán inicio las emblemáticas fiestas del barrio ferrolano de Caranza, conocidas por su extenso programa de pasacalles de gaitas y cabezudos con gastronomía, espectáculos pirotécnicos y mucha música en directo.
Las fiestas arrancarán a las 16:00 horas con el pregón de la actriz Paula Morado y el cantante Tony Torres y presentarán cinco jornadas completas de música con orquestas como Panorama City, procesiones, charangas y mucho más.
La programación completa de las fiestas de Caranza 2026:
Viernes, 21 de sábado
- 16:00 a 23:00 horas en la plaza Roxa - Fiesta Infantil
- 17:00 horas - Los Luncineros
- 19:30 horas - Pregón con Paula Morado y Tony Torres
- 20:30 horas - Malditos Pendejos
- 23:00 horas - Unión y Fuerza + Panorama City
Sábado, 22 de sábado
- 14:30 horas - Comida y sesión vermú con A Pelo
- 17:30 horas - Cucaña
- 18:00 horas - Recorrido Os Charangos de Neda
- 19:30 horas - Sintron ni son
- 22:30 horas - La Promesa
- 00:00 horas - Fuegos artificiales
- 00:30 horas - DJ Hormy
Domingo, 23 de sábado
- 09:30 horas - Recorrido de cabezudos y gaiteiros
- 13:00 horas - Misa y procesión
- 14:00 horas - Traca
- 14:30 horas - Comida y sesión vermú con Pasión
- 17:30 horas - La Indomable
- 18:00 horas - Fiesta en el Centro Cívico
- 19:30 horas - Golfa
- 22:00 horas - Pasión + Origen
Brión Folk Festival
Después de su primera edición, el Brión Folk Festival regresa con más fuerza que nunca a Santa María de Brión con una segunda edición donde las claves volverán a ser la defensa de la cultura, la música de raíz, la apuesta por los grupos locales y el seguir potenciando las actividades familiares.
Las fechas señaladas para la celebración del Brión Folk Festival serán el viernes 21, sábado 22 y domingo 23.
La madrina de esta edición será la regueifa Lupe Blanco, una de las principales figuras de improvisación oral en Galicia.
La programación completa del Brión Folk Festival 1800:
Viernes, 21 de agosto
- 20:00 horas - Inauguración
- 20:15 horas - Conversación con Lupe Blanco
- 21:00 horas - Cantos de Taberna con Airiños do Eume
- Foliada libre
Sábado, 22 de agosto
- 10:00 horas - Andaina histórica
- 13:30 horas - Sesión vermú con la Charanga Alxibeira
- 14:00 horas - Comida con Menú de Callos
- 16:00 horas - Obradoiro de decoración de tiestos de barro
- 18:00 horas - Teatro musical infantil de 2PLICAS Amanece no bosque
- 20:00 horas - Cena con Menú de Paella
- 21:00 horas - Conciertos
- As Pías (local)
- Lidia India (local)
- The Lighthouse Keepers (invasor)
Domingo, 23 de agosto
- 10:00 horas - Salida de Ferrol en lancha desde el puerto de Curuxeiras
- 10:00 horas - Salida a pie desde Doniños
- 12:00 horas - Salida a pie desde Brión
- 13:30 horas - Recreación de la batalla
- 14:00 horas - Comida campestre
- 16:00 horas - Juegos tradicionales
- 20:00 horas - Cena con Menú de Churrasco con Algarabía
- 21:00 horas - Conciertos
- Encrucillada (local)
- Xara Trío (invasor)
- Lenda Ártabra (local)
57.º Rallye de Ferrol
El viernes 21 y sábado 22 tendrá lugar la 57.ª edición del clásico Rallye de Ferrol. Como es costumbre, el recorrido se hará por los alrededores de la ciudad y tendrá una extensión total de 398,98 kilómetros divididos en cuatro secciones y una etapa.
La programación completa:
Viernes, 21 de agosto
- Por la mañana - Tramo de pruebas (shakedown)
- 19:00 horas - Salida de la 1.ª etapa en el Puerto de Ferrol
Sábado, 22 de agosto
- 09:00 horas - Salida de la 2.ª etapa desde el Puerto de Ferrol
- 18:30 horas - Fin del rallye
- 19:30 horas - Entrega de trofeos