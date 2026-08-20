El gallego 'El Xokas' entra en la guerra por la "caída de los influencers": "Existen por vuestra culpa"

Continúa el debate sobre la supuesta caída de los influencers y, como no podía ser de otra manera, no ha faltado la opinión de uno de los creadores de contenido más habituales en este tipo de polémicas: El Xokas. El streamer gallego, que hace apenas unas semanas estuvo en el centro de una crisis reputacional por unos comentarios que fueron catalogados de machistas y que incluso provocaron la cancelación de una campaña con Burger King, no ha dudado ahora en pronunciarse sobre este nuevo debate.

Aunque, eso sí, no se incluye a sí mismo en ese saco. El Xokas se refiere a aquellos creadores que se han visto perjudicados por el reciente estallido de críticas y defiende que, en realidad, no existe una "caída de los influencers" como tal.

"La caída de los influencers no va a suceder nunca porque los influencers existen por culpa vuestra. Sois lo criticable del mundo de los influencers porque vosotros sois los que ensalzáis y los que hacéis caer", asegura el streamer.

"Y quiero recordaros que destruir es divertido para el que sabe construir, pero la mayor parte de vosotros, la mayoría, no construís una mierda porque si no estaríais invirtiendo el tiempo en cosas importantes", continúa.

Para El Xokas, la explicación es sencilla: los creadores de contenido existen porque hay una audiencia que consume sus vídeos. Por eso, considera que los propios usuarios tienen en su mano decidir qué contenido quieren seguir viendo.

"Si a ti no te gusta, cuando te aparezca le das a los tres puntitos: no me interesa. Y le dejas de dar visibilidad, porque es lo que hago yo...Apechugad con los actos", sentencia.

El vídeo que volvió a encender el debate

El streamer también analizó durante uno de sus directos el vídeo que ha terminado convirtiéndose en uno de los detonantes de esta nueva oleada de críticas hacia los influencers. Se trata del vídeo publicado por Natalia Palacios, en el que defendía a su pareja después de que este asegurase que el eclipse había sido una "cortina de humo".

A raíz de aquellas declaraciones también surgieron críticas hacia la pareja por la decisión de él de acudir al Mundial mientras ella estaba embarazada. Palacios respondió entonces con una frase que también generó polémica: "El feminismo está solo para lo que os interesa".

Sus palabras fueron muy criticadas en redes sociales, al igual que otros comentarios en los que hablaba sobre los derechos de los trabajadores y respondía a seguidores que ponían en duda que supiera lo que significa "dejarse el lomo trabajando".

La polémica no tardó en crecer y a ella se sumaron otros creadores de contenido, entre ellos Fabiana Sevillano.

El Xokas, sin embargo, asegura que no comparte el enfoque de quienes responsabilizan directamente a las creadoras del tipo de contenido que consumen millones de personas.

"Yo no me había visto este vídeo y no me voy a volver a ver nada de esta chavala porque me importa una mierda. Eres tú el que escoge el tipo de contenido que quiere ver", explica.

El streamer defiende incluso que cada creador pueda publicar lo que quiera en sus propias redes: "¿Qué hay de criticable en que una tía diga esas tonterías? Está en su puto TikTok, que diga lo que quiera. Y si esas tías tienen millones de seguidores, por algo será. Bien por ellas".

Una caída que, de momento, no se ve

Aunque no todos los creadores de contenido piensan exactamente lo mismo, sí parece existir un punto en común entre muchos de ellos, sean más grandes o más pequeños: no consideran que exista una "caída de los influencers" como tal.

Y hay algo que resulta difícil de discutir. El Xokas, a pesar de la polémica que surgió a raíz de aquel vídeo en el que criticaba a Ester Expósito y que puso al streamer en el centro de las críticas, continúa sentado en la misma silla, delante de una cámara y dando su opinión ante una comunidad de millones de seguidores.

De hecho, quién sabe si este nuevo episodio no habrá servido incluso para recuperar aquellos seguidores que perdió por aquel entonces. Si es que realmente llegó a perderlos.