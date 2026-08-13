Batalla Naval, Tony Hadley y mucho más: Planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña Quincemil

Este fin de semana llega a A Coruña con un amplio repertorio de eventos que nadie querrá perderse. No solo disfrutaremos de los conciertos de Israel Fernández y Tony Hadley en la plaza de María Pita, sino que también tendrán lugar una gran variedad de eventos, como los espectáculos de Cascarillarte, las Festas da Gaiteira, el Festival de Electrónica Coruñés (FEC) y mucho más.

Tampoco olvides consultar nuestra parte final del artículo, donde te contamos los planes que puedes hacer más allá del municipio de A Coruña. Este fin de semana tenemos como grandes eventos las Fiestas patronales de Sada y las Fiestas de San Roque de Betanzos.

Conciertos del fin de semana

Tony Hadley será el último artista del ciclo Noites de María Pita 2026 Cedida

El día de hoy, jueves 13, el dueto femenino gallego conocido como Fillas de Cassandra dará un concierto gratuito en la Plaza de María Pita. El dúo musical formado por las gallegas María Soa y Sara Faro destaca por su estilo que fusiona tradición gallega, feminismo, sonidos modernos y mitología griega.

El sábado 15 llega a la Plaza de María Pita el gran cantautor flamenco Israel Fernández, uno de los artistas más icónicos de España. Destaca por sus éxitos Mi superona, Amor Clandestino y Me Asomé a la Muralla.

El domingo 16 cerramos el ciclo de conciertos Noites de María Pita 2026 con un gran espectáculo de la mano de Tony Hadley, el destacado exvocalista de la banda de los 80 Spandau Ballet. Se subirá al escenario de la plaza de María Pita a las 22:00 horas para cantar junto a su público éxitos como Through the Barricades.

Otros conciertos que se podrán disfrutar fuera de la programación de las fiestas de María Pita 2026 son el concierto de Salgado y Sobreira en la sala Malavida y la Noche Argenta en la sala Mardi Gras. Ambos tendrán lugar el sábado 15.

Viñetas desde O Atlántico

Cartel de la edición de 2026 de Viñetas desde O Atlántico Miguel Robledo

La feria de cómic conocida como Viñetas desde O Atlántico vuelve un año más a la ciudad herculina desde el lunes 10 hasta el domingo 16, protagonizando una semana completa de actuaciones, firmas, presentaciones y muchas más actividades hechas por y para los amantes del cómic.

Este año, el Salón Internacional del Cómic reunirá a más de 70 autores en total y ofrecerá 24 exposiciones a las que se sumarán una serie de actividades para todos los públicos que se repartirán entre cinco secciones diferentes: Viñetas Expo, Viñetas Show, Viñetas Rúa BD, Viñetas Pro y Viñetas Mini.

Algunos de los artistas destacados que protagonizan el cartel de este año son Pep Brocal, Sebas Martín, José Pablo García y Xulia Pisón. Asimismo, podremos disfrutar de shows como el de Lumedoloop con Alberto Taracido o la proyección de Los Simpson: La Película en el Teatro Colón.

Si quieres conocer la programación completa de esta nueva edición de Viñetas desde O Atlántico puedes consultarlo en nuestra agenda.

Batalla Naval

Imagen de la Batalla Naval de 2025. Cedida.

El viernes 14 será el día en el que el espectáculo pirotécnico conocido como la Batalla Naval ilumine el cielo de la ciudad herculina.

Este tradicional show de luces marca el fin de la semana grande de las Fiestas de María Pita. ¡Pero no te preocupes! El mes de agosto todavía tiene mucho más que ofrecernos.

La tirada de los fuegos artificiales se realizará desde el mar, justo frente a las playas de Riazor y Orzán. El objetivo de este espectáculo es recordar el enfrentamiento de la armada coruñesa y los invasores ingleses, liderados por el capitán Drake.

Al igual que años anteriores, los fuegos artificiales de la Batalla Naval darán inicio a las 23:30 horas y se extenderán hasta prácticamente los 20 minutos de duración.

Lembranza Rock

Cartel de la edición de 2026 de las Festas da Gaiteira y el Lembranza Rock Concello de A Coruña

Si eres un fanático del rock ya sabes qué fechas reservar: viernes 14 y sábado 15, dos días en los que el Parque Europa se convertirá en el corazón del rock de la ciudad herculina.

Lembranza Rock es un festival de rock gratuito dentro de la programación de las Festas da Gaiteira. Es una actividad destinada para todo el público, así que no dudes en acercarte con familia o amigos.

Al fin conocemos el cartel completo de esta edición y, sin duda alguna, promete dos jornadas llenas del mejor rock, punk, urbano y electrónica de la escena musical gallega:

Viernes, 14 de agosto

20:30 horas - Pregón de Gonzalo Castro

21:00 horas - Zavala + Cantareiras

22:00 horas - Loita Armada

23:30 horas - Grande Amore

Sábado, 15 de agosto

20:30 horas - Batucada

21:00 horas - Boogies

22:00 horas - Océano Eskizo

23:00 horas - Ortiga

00:30 horas - A Rapariga DJ

Festas da Gaiteira

Cartel de la edición de 2026 de las Festas da Gaiteira Cedida

Las Festas da Gaiteira vuelven a celebrarse de forma paralela a las fiestas de María Pita durante el viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Serán tres días completos de música, fiesta y espectáculos en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad herculina.

La programación completa de las Festas da Gaiteira 2026:

Viernes, 14 de agosto

Pregón de Gonzalo Castro

16:00 horas - Pasacalles en la Rúa da Gaiteira

Sábado, 15 de agosto

10:30 horas - Pasacalles

11:00 horas - Feria de Artesanía

Espectáculo familiar de Charlatán Rodríguez

18:00 horas - Batucada por el barrio

19:00 horas - Circo/Teatro de Cascarillarte

Domingo, 16 de agosto

13:00 horas - Sesión vermú con Momboi

17:00 horas - Bule Bule Band

19:00 horas - Filloas

Festival de Electrónica Coruñés (FEC)

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Electrónica Coruñés (FEC) FEC

Los amantes de la electrónica en la ciudad herculina están de suerte, pues tras dos años de ausencia regresa al anfiteatro del Parque de Santa Margarita el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que tendrá lugar el viernes 14 y sábado 15.

Serán dos días completos en los que se podrá compartir, celebrar y descubrir la música electrónica a través de conciertos al aire libre que no te dejarán parar de bailar.

Los artistas que participarán en esta nueva edición del FEC:

Viernes 14

17:30 horas - Russ DJ Set

19:00 horas - Slit Observers live

20:00 horas - DJ Swisherman SJ Set

21:30 horas - Surgeon live

22:30 horas - Kangding Ray DJ Set

00:00 horas - Roi DJ Set

Sábado 15

17:30 horas - Breixo Martínez DJ Set

19:00 horas - Steve Bug DJ Set

20:30 horas - Weisheit DJ Set

22:00 horas - Objekt DJ Set

23:30 horas - Reeko DJ Set

The Champions Burger All Star

Cartel de la edición de 2026 de The Champions Burger Cedida

El día de hoy, jueves 13 a las 19:00 horas, arranca una nueva edición de uno de los festivales gastronómicos más aclamados de España: The Champions Burger. Una vez más, las propuestas más originales y deliciosas del país se enfrentarán por ver quién es la mejor de todas.

En esta edición participarán 17 establecimientos en total. Además de las hamburguesas gourmet, también habrá opciones dulces, kebabs, pollo frito y patatas.

La entrada a la feria es gratuita con horario de lunes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.

Festival de Autoedición e BD - Autobán

Llega a la ciudad herculina la 11.ª edición de Autobán Cedida

El viernes 14 y sábado 15 se celebrará una nueva edición del festival de A Coruña de fanzines y cómic autoeditado conocido como el Festival de Autoedición e BD - Autobán.

Hay que recordar que este festival tendrá lugar en dos localizaciones diferentes: el Círculo de Artesanos y la Plaza de San Andrés.

La programación completa del Festival Autobán 2026:

Viernes, 14 de agosto

En el Círculo de Artesanos

17:30 horas - III Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego

18:00 horas - Autobombo (micropresentaciones de proyectos)

(micropresentaciones de proyectos) 19:30 horas - Combate de Dibujantes

Sábado, 15 de agosto

En la Plaza de San Andrés

Todo el día - Mercado de Autoedición

Música en vivo

DJs

Sesión vermú

Talleres creativos gratis

Cascarillarte

Una edición anterior de Cascarillarte Concello de A Coruña

El ciclo familiar de espectáculos, Cascarillarte, vuelve un año más como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026.

Nuevamente, las calles de la ciudad herculina se llenarán de diferentes espectáculos gratuitos con teatro, magia, música y cuentos.

La programación completa de este fin de semana:

Jueves, 13 de agosto

19:30 horas en la Praza da Tabacalera - Xavi Bufa: Tubos do Mundo

Viernes, 14 de agosto

19:30 horas en el Barrio de Xuxán (Parque Infantil) - Mago Noel: Qué Curioso!

Trofeo Teresa Herrera

Cartel de la edición de 2026 del Trofeo Teresa Herrera Cedida

El Trofeo Teresa Herrera continúa con su segunda jornada en el Estadio de Riazor con la XIV edición del Trofeo Teresa Herrera femenino a las 17:00 horas. En el partido del día de hoy se enfrentará el Dépor Abanca contra el FC Porto.

Festival Internacional de Folclore

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Folclore Internacional en A Coruña Cedida

Cada año, como parte de la programación de las Fiestas de María Pita, se celebrará el Festival Internacional de Folclore, el cual tiene como objetivo impulsar el intercambio cultural.

La lista de asociaciones participantes todavía no ha sido revelada, mas se espera que estén presentes cuatro o cinco grupos extranjeros y varios locales. Hay que recordar que las actuaciones durarán aproximadamente 20 minutos y se repartirán en las siguientes localizaciones:

Miércoles, 12 de agosto

Campo da Leña

Gala de Inauguración

Asociación de Coros e Danzas Eidos, Netos de Bandim, Pasacat Philippine Performing Arts Company, Traditional Dance Ensemble Hachn e Identidad Perú Taller de Danza

Jueves, 13 de agosto

Campo da Leña

19:00 horas - Desfile en el Cantón Grande a cargo de Pasacat Philippine Performing Arts Company e Identidad Perú Taller de Danza

e 19:00 horas - Desfile en la Dársena da Marina con Netos de Bandim y Traditional Dance Ensemble Hachn

y Sesión de actuaciones de Pasacat Philippine Performing Arts Company, Traditional Dance Ensemble Hachn, Identidad Perú Taller de Danza y Netos de Bandim

Viernes, 14 de agosto

Plaza de María Pita

19:00 horas - Desfile en el Cantón Grande a cargo de Netos de Bandim y Traditional Dance Ensemble Hachn

y 19:00 horas - Desfile en la Dársena da Marina con Pasacat Philippine Performing Arts Company e Identidad Perú Taller de Danza

e 20:00 horas - Pasacat Philippine Performing Arts Company, Traditional Dance Ensemble Hachn, Identidad Perú Taller de Danza y Netos de Bandim

Sábado, 15 de agosto

Campo da Leña

19:00 horas - Desfile conjunto con recorrido por Palexco, la Dársena da Marina y la Plaza de María Pita

la y la 20:00 horas - Identidad Perú Taller de Danza, Netos de Bandim, Traditional Dance Ensemble Hachn y Pasacat Philippine Performing Arts Company

Domingo, 16 de agosto

Plaza de María Pita

18:00 horas - Desfile general con recorrido por Palexco, la Dársena da Marina y la Plaza de María Pita

la y la 19:00 horas - Gala de clausura con Identidad Perú Taller de Danza, Pasacat Philippine Performing Arts Company, Netos de Bandim, Traditional Dance Ensemble Hachn y la Asociación de Coros e Danzas Eidos

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Cartel de la edición de 2026 en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Xunta de Galicia

Este viernes, el paseo de los jardines de Méndez Núñez inaugurará la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se podrá visitar hasta el domingo 30 de agosto. Su horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria Mostrart

Cartel de la edición de 2026 de la Feria de Artesanía Mostrart. Concello de A Coruña

La Feria de Artesanía Mostrart volverá a estar abierta al público a lo largo de todo el mes de agosto. Continuará este fin de semana y se podrá disfrutar hasta el domingo 30.

A lo largo de estas semanas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Más fiestas cerca de A Coruña

Fiestas patronales de Sada

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de Sada Cedida

El municipio coruñés de Sada ya inició sus celebraciones el pasado sábado 8, las cuales se extenderán hasta el martes 18 de la semana que viene. Estas fiestas son conocidas por atraer vecinos y visitantes de otros municipios de Galicia.

Durante este fin de semana celebraremos los días grandes de estas fiestas, por lo que podremos disfrutar de una gran variedad de conciertos, espectáculos en vivo, alboradas, misas y mucho más.

La programación cultural de este fin de semana:

Jueves, 13 de agosto

23:00 horas - Observación de las Perseidas

Viernes, 14 de agosto

22:30 horas - Huda

23:40 horas - Aissa

00:30 horas - Ale Rosende + Sesión DJ

Sábado, 15 de agosto

11:00 horas - Alboradas con el Coro Galego Santa Comba de Veigue

12:00 horas - Animación musical con la charanga NBA

12:30 horas - Misa cantada en la Iglesia Nova a cargo de la Coral Souto da Igrexa de Meirás

19:00 horas - Festival de música coral

20:15 horas - Pregón en los jardines del Paseo Marítimo

en los jardines del Paseo Marítimo 20:45 horas - Os Platinos y Symphony Pop Rock

22:30 horas - Los Satélites

Domingo, 16 de agosto

11:00 horas - Alboradas con la agrupación A.M.D.T. Queiroa

12:30 horas - Misa cantada en la Iglesia Nova con el Coro Municipal Agra das Arcas y la Banda Municipal

18:30 horas - Son Boleros

21:00 horas - Bandas Sonoras con la Banda de Música de Sada

22:30 horas - Orquestra París de Noia

Fiestas de San Roque en Betanzos

Cartel de la edición 2026 de las fiestas de San Roque en Betanzos Cedida

El municipio coruñés de Betanzos celebra sus fiestas patronales en honor a San Roque con unas grandes celebraciones que atraerán a personas de toda Galicia y España.

Los festejos darán inicio el viernes 14 y continuarán hasta el próximo martes 15.

La programación de este fin de semana:

Viernes, 14 de agosto

20:30 horas - Lectura del pregón

23:00 horas - La Banda de Ayer

Sábado, 15 de agosto

18:30 horas - Pregón infantil y nombramiento del Representante infantil de las fiestas

19:00 horas - LVIII Torneo de San Roque de Fútbol

23:00 horas - Panorama

Domingo, 16 de agosto