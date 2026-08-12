Estas son las únicas gafas que puedes utilizar para ver el eclipse total de Sol sin dañar la vista

Una joven sujeta unas gafas homologadas para ver el eclipse de Sol de esta tarde Shutterstock

A pocas horas del fenómeno astronómico más esperado del siglo, muchas personas todavía tienen dudas sobre cómo observar el eclipse total de Sol de forma segura y evitar posibles daños en la vista.

Los métodos caseros quedan totalmente descartados: la única forma segura de contemplar el eclipse es utilizar gafas homologadas y seguir las recomendaciones de los profesionales de la óptica y de la salud.

¿Cómo observar el eclipse de Sol con seguridad?

Nunca debe observarse el Sol directamente. "La retina puede quemarse o cegarse parcialmente sin aviso, pues no produce sensación de dolor. El daño puede ser instantáneo e irreparable", advierte el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este aviso aplica también al Sol eclipsando parcialmente o un eclipse anular. Por eso, los expertos insisten en la necesidad de utilizar las denominadas "gafas de eclipse", adquiridas en tiendas especializadas y planetarios, para el observar el Sol con seguridad durante cortos periodos de tiempo.

"Mientras el Sol no esté cubierto, no se debe mirar directamente a él sin ellas. Debe llevar marcado el CE, con la ISO 12312-2", explica el oftalmólogo Carlos Gutiérrez Amorós a este medio.

Y añade: "Si tienen grietas o si el filtro está doblado, no deben usarse, porque puede colarse la luz solar y provocar lesiones. Son muy frágiles y, al meterlas en un bolso, pueden doblarse y estropearse".

En las propias gafas, en su embalaje o en las instrucciones debe aparecer la inscripción 'EN ISO 12312-2:2015' Quincemil

Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero antes de hacerlo es fundamental comprobar que las gafas que se van a utilizar son seguras. Para ello, en las propias gafas, en su embalaje o en las instrucciones debe aparecer la inscripción 'EN ISO 12312-2:2015'.

Si solo pone 'ISO 12312-1', no son aptas para mirar el Sol. Además, debe llevar el marcado CE auténtico, y en el etiquetado debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad.

Según la norma, el filtro debe bloquear casi toda la radiación solar visible: debe dejar pasar como mucho un 0,0032% de la luz visible, y como mínimo un 0,000061%. Por otro lado, debe bloquear la radiación ultravioleta y limitar la cantidad de radiación infrarroja que atraviesa el material.

Retiran 7 modelos de gafas para el eclipse solar

A la retirada del mercado de seis modelos de gafas destinadas a observar el eclipse solar, se suma uno más ante el riesgo de provocar lesiones oculares. Los productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó (Multiópticas).

El peligro detectado por la Red de Alerta Nacional de Consumo no es que los filtros dejen pasar demasiada luz, sino que son excesivamente oscuros y no permiten localizar correctamente el Sol, una circunstancia que puede llevar al usuario a levantarlas, ladearlas o quitárselas.

¿Por qué los filtros caseros están totalmente desaconsejados?

Gafas de sol, radiografías, filtros baratos para prismáticos y telescopios, CDs... Todos estos métodos caseros están totalmente desaconsejados para observar el eclipse, ya que no ofrecen una protección adecuada frente a la radiación solar.

"De todos ellos el único razonable son los vidrios o filtros de soldador de alto grado (de 12 a 14), aunque sus cualidades ópticas pueden dejar mucho que desear. Los demás o bien no filtran la radiación en el factor requerido o bien no filtran adecuadamente todo el rango de longitudes de onda al que responde el ojo humano", indica el IGN.