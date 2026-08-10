Escasez de gafas para ver el eclipse en las farmacias de A Coruña a dos días del fenómeno

Las farmacias se afanan en tratar de cumplir con los pedidos de los clientes, aunque no todos se han aprovisionado con antelación : Una semana para el eclipse total de sol en A Coruña: consulta la guía completa

El eclipse total de sol del 12 de agosto ha obligado a adquirir un producto imprescindible para poder contemplarlo sin poner en riesgo la salud: las gafas protectoras.

Tal y como ocurrió en la pandemia COVID-19 con las mascarillas, este producto ha ido aumentando su consumo casi de forma exponencial, hasta llegar a agotarse en muchas de las farmacias de A Coruña y del entorno.

"Muchas farmacias ya las han agotado, pero todavía hay farmacias que aún tienen", reconocen desde el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Donde ya no quedan a la venta, tratan de reponerlas con la mayor rapidez posible, pero todo depende de los plazos que cada proveedor les va proporcionando.

Verlo sin protección puede provocar daños en la retina

El eclipse solar total se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y llega a ocultarlo por completo durante unos minutos. Aunque el fenómeno sea espectacular, nunca debe observarse directamente sin protección, ya que la radiación solar puede provocar daños irreversibles en la retina incluso cuando el Sol está parcialmente cubierto.

Para contemplarlo con seguridad es necesario utilizar gafas específicas para eclipses solares, equipadas con filtros homologados que bloquean la radiación ultravioleta, infrarroja y la mayor parte de la luz visible. No sirven las gafas de sol convencionales ni otros métodos caseros.

Las gafas adecuadas deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2 y permitirán observar el Sol como un pequeño disco luminoso sin poner en riesgo la visión.

Retiran seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares

Las autoridades de protección de los consumidores han ordenado la retirada del mercado de seis modelos de gafas destinadas a observar el eclipse solar ante el riesgo de provocar lesiones oculares. Los productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, y las irregularidades han sido detectadas por organismos de consumo de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón.

El problema no es que los filtros de estas gafas dejen pasar demasiada luz, sino precisamente lo contrario: son excesivamente oscuros y no permiten localizar correctamente el Sol. Las autoridades advierten de que esta circunstancia puede llevar al usuario a levantarlas, ladearlas o quitárselas durante unos instantes para encontrar el disco solar, dejando los ojos expuestos directamente a la radiación.

Esta exposición puede provocar lesiones químicas o térmicas en la retina, por lo que se ha ordenado la inmovilización, retirada y prohibición de comercialización de los modelos afectados.