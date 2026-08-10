Dos días para el eclipse: "Cielos despejados, pero a partir de media tarde volverán a entrar nubes bajas"

Galicia podrá contemplar el próximo 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más esperados del último siglo: un eclipse total de Sol. Durante unos segundos, la Luna cubrirá completamente el disco solar y el cielo se oscurecerá como si fuera de noche.

A poca más de 48 horas para la gran cita con el cielo, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ofrece ya una previsión más clara de las condiciones meteorológicas para ese día: "Cielos despejados, pero a partir de media tarde volverán a entrar las nubes bajas".

¿Cómo será el tiempo el día del eclipse?

Todas las miradas están puestas en el cielo con motivo del eclipse total de Sol. La franja de totalidad cruzará la mitad septentrional de A Coruña y Lugo, incluyendo ambas capitales y localidades como Ribadeo y Burela, con duraciones que varían desde unos pocos segundos hasta casi los dos minutos.

Ante las buenas condiciones previstas para observar el fenómeno, muchos se preguntan cómo será el tiempo. Pues bien, esta es la previsión de MeteoGalicia a fecha de 10 de agosto:

"El miércoles Galicia quedará en una situación intermedia entre el anticiclón situado sobre Centroeuropa y las bajas presiones en el Atlántico. Con esta situación se esperan unas primeras horas del día con nubes bajas en el tercio norte, nieblas en el interior y brumas en las Rías Baixas".

Con el avance de la mañana los cielos quedarán despejados. Sin embargo, "a partir de media tarde volverán a entrar las nubes bajas por el norte, por lo que hacia la noche las zonas de la comarca de Bergantiños y litoral de Lugo son las más probables que el cielo esté cubierto, sin precipitaciones".

PROBABILIDADE DE VER ECLIPSE 12A EN #GALICIA:



Resumo dos escenarios posibles de distribución de nubes ás 20:00 horas do mércores 12 de agosto👇https://t.co/a2pw1f1fbR pic.twitter.com/jimh9NFqPr — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 10, 2026

Según informa Europa Press, la entrada de vientos del norte al atardecer elevará el riesgo de nubosidad por encima del 40% en la franja del litoral norte, especialmente en zonas como A Mariña Lucense, Ortegal, Ferrolterra, A Coruña, Bergantiños y la Costa da Morte.

Estas nubes son las que más preocupan a los meteorólogos, ya que, a diferencia de las nubes altas, tapan por completo el Sol, que durante el eclipse se encontrará a una altitud baja de unos 13 grados.

Se trata de un fenómeno "dinámico" que puede cambiar por minutos, por lo que en estas áreas es posible que el eclipse comience a verse y quede tapado apenas media hora después por el avance de las nubes de norte a sur.

Esta es la previsión de la Aemet para el día del eclipse

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, pero con cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y con mayor incertidumbre en el litoral.

Las temperaturas máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados. Además, el viento soplará flojo en general, con intervalos moderados en el litoral de Galicia.