Corina, gallega con discapacidad visual: "El eclipse es una experiencia única. También podemos seguirlo"

Faltan dos días para que A Coruña se sumerja en la oscuridad durante 1 minuto y 16 segundos en pleno día. La ciudad se prepara para vivir el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un evento único que atraerá a cientos de turistas y movilizará a una gran masa de personas por los municipios del área metropolitana.

Se habla de la importancia de utilizar gafas homologadas para evitar daños permanentes en la vista y observar el eclipse de forma segura. Sin embargo, poco se habla de cómo pueden vivir este fenómeno las personas con discapacidad visual.

La coordinadora de braille de la ONCE en Galicia, Corina Alfonso, explica en un vídeo compartido por los Museos Científicos Coruñeses cómo las personas con discapacidad visual pueden vivir el eclipse mediante dispositivos que convierten los cambios de luz en señales acústicas.

Nunha eclipse total de Sol experimentamos con todos os sentidos os cambios na luz, temperatura, os sons da natureza. As persoas con discapacidade visual poden seguila con dispositivos que converten os cambios de luz en sinais acústicas. Pero nada como vivilo con outras persoas. pic.twitter.com/s3SPOI8v7k — Museos Científicos Coruñeses (@mc2coruna) August 10, 2026

"Los eclipses de Sol son eventos especiales y únicos, sobre todo cuando son totales. Lo mejor es gozarlos a tope porque es una oportunidad única", señala la gallega. "Mientras la Luna va tapando al Sol, a nuestro alrededor cambian muchas cosas: baja la luz, desciende la temperatura y los animales modifican su comportamiento", apunta Corina.

"Las personas con discapacidad visual podemos seguir el eclipse con dispositivos como el LightSound, que cambia su sonido según la cantidad de luz que recibe", explica, al mismo tiempo que se muestra en el vídeo compartido por los museos los sonidos que emite la máquina. "También podemos prestar atención a las reacciones de los animales. Los anfibios, las aves y los insectos alteran sus cantos al llegar la oscuridad".

Por último, Corina indica cuál es la clave para disfrutar de un buen eclipse: "Compartir esta experiencia con otras personas hará que sea inolvidable".