Alfaroleiros cierra una nueva y exitosa edición en Oleiros (A Coruña)

Alfaroleiros ha cerrado su XXXII edición en Santa Cruz con un éxito de asistencia y de ventas. El Concello de Oleiros destaca que miles de visitantes se acercaron hasta esta feria que llenó de vida el parque Luís Seoane.

Durante cinco días, 23 alfareros y alfareras procedentes de distintos puntos de España y de Portugal vendieron aquí piezas únicas y completamente artesanas. Entre ellos había desde artículos de uso cotidiano hasta creaciones más decorativas.

El Concello destaca asimismo que Alfaroleiros "es mucho más que una feria de artesanía".

De manera paralela, la fiesta contó con una programación de conciertos, espectáculos, demostraciones de alfarería, talleres y actividades para todas las edades concentradas en Santa Cruz.

Además, también sobresale el impacto turístico y económico que tiene para el municipio, al ser un atractivo para visitantes que llegan desde otros puntos de Galicia o desde otras comunidades.

"32 años después de su primera edición, Alfaroleiros continúa creciendo sin renunciar a su esencia: preservar la alfarería tradicional, apoyar a sus artesanos y hacer del barro un elemento vivo de nuestra identidad cultural", subrayan desde el Concello.