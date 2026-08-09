El municipio gallego junto al mar donde más tiempo se verá el eclipse de Sol: 1 minuto y 49 segundos de espectáculo

La franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto pasará por un total de 143 localidades gallegas. Este hito histórico será visible en el 45,6% de la Comunidad, aunque la duración del fenómeno astronómico variará según la situación geográfica.

Mientras que en algunos municipios la franja de totalidad durará apenas unos segundos, en otros se alargará más de un minuto. De hecho, en dos municipios de A Mariña Lucense se alargará casi dos minutos.

La totalidad del eclipse durará 109 segundos en este municipio

El eclipse del próximo miércoles sucederá hacia el atardecer, con el Sol bajo el horizonte. Como referencia, en A Coruña, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) informa que el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas.

Vista área de Burela Shutterstock

El municipio donde más tiempo puede disfrutarse del eclipse se encuentra junto al mar, concretamente en A Mariña Central: Burela. Allí, el fenómeno tendrá una duración de 109 segundos, es decir, 1 minuto y 49 segundos de auténtico espectáculo.

Según la información proporcionada por el IGN, el inicio de la totalidad comenzará a las 20:26:42 horas, el máximo tendrá lugar a las 20:27:37 horas y el fin de la totalidad se espera a las 20:28:31 horas.

Esto convierte a Burela en uno de los mejores lugares de España para observar el eclipse. Con motivo del evento astronómico del que todo el mundo habla, el Ayuntamiento ha diseñado una programación especial.

Este sábado se celebrará una jornada divulgativa que combinará coloquio y dos talleres, mientras que el propio día del eclipse, miércoles 12 de agosto, está prevista una ruta guiada para la observación de las Perseidas, un itinerario de 7 kilómetros con salida a las 22:30 horas desde el cementerio municipal.

Pero Burela no será el único municipio de A Mariña Lucense donde el eclipse alcanzará una duración de 109 segundos. Compartirá ese privilegio con Ribadeo. Les siguen Barreiros y Cervo, con 108 segundos de totalidad, y Foz, donde el fenómeno se prolongará durante 107 segundos.

Municipios gallegos donde disfrutar más tiempo del eclipse

En la siguiente tabla-resumen te detallamos los municipios de Galicia donde más tiempo se verá el eclipse del 12 de octubre, minuto de máxima ocultación y duración exacta: