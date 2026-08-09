Llega a Action una caja de almacenaje con 60 litros de capacidad: rebajada a 7,95 euros y en varios colores

Action se ha consolidado como un referente de tiendas low cost en España gracias a su modelo de precios bajos.

Su catálogo cambia de manera constante e incluye ofertas semanales con referencias en decoración, hogar y almacenaje.

Ideal para guardar juguetes y ropa de invierno

Una de las promociones más interesantes de la semana, disponible hasta el próximo 11 de agosto, es el descuento en una caja de almacenamiento, que puede adquirirse por solo 7,95 euros.

No siempre es fácil disponer de espacio suficiente en los armarios. Por eso, las cajas de almacenamiento se han convertido en una solución muy práctica para mantener el orden.

Caja de almacenaje. Ref: 2535480 Action

El modelo 'Heidrun', con número de referencia 2535480, es perfecto para guardar ordenadamente todo tipo de cosas, como juguetes, ropa de invierno o verano.

Según indica Action en la descripción del producto, esta caja de almacenamiento presenta una calidad resistente con hasta 60 litros de capacidad y una doble tapa con cierre de clic.

Sus dimensiones, de 58,5x36x40 cm, son perfectas para guardar abrigos y chaquetas, sábanas de invierno y mantas. También resultan idóneas para almacenar material de oficina y herramientas.

Está fabricada en plástico, un material resistente y duradero, e incorpora dos asas que facilitan su transporte.

Su interior no cuenta con compartimentos, por lo que dispone de un único espacio de almacenamiento de gran capacidad, hasta 60 litros. Además, está disponible en tres colores: azul, gris y verde.

Su precio habitual es de 8,95 euros, aunque actualmente se encuentra rebajada un 11%, por lo que puede adquirirse por 7,95 euros. Pero, ojo, el descuento es temporal: finaliza el próximo 11 de agosto.

42 litros de capacidad y en varios colores

Caja de almacenaje. Ref: 2535481 Action

El modelo 'Heidrun' también está disponible en un formato más reducido, con unas dimensiones de 49x36x35 cm. Actualmente, Action lo ofrece 5,95 euros gracias al descuento aplicado, frente a los 6,95 euros de su precio habitual.

Cuenta con una tapa abatible y dos asas. Además, está disponible en cuatro colores diferentes: gris, negro, azul y verde.

La cadena de descuento neerlandesa no proporciona información de los productos no disponibles, por lo que no queda más remedio que acudir a la tienda para confirmarlo.