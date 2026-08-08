Los expertos coinciden: "Aunque las nubes impidan ver el Sol, el cielo se va a oscurecer durante el eclipse"

El escenario para el próximo 12 de agosto es bastante optimista, pero el último modelo no descarta la acumulación de nubes bajas de origen local cerca de la costa.

Entonces, ¿qué ocurrirá si el día del eclipse está nublado? ¿Impedirán las nubes contemplar este fenómeno que miles de personas esperan con tanta expectación?

¿Qué pasa si el cielo está nublado? ¿Podremos ver el eclipse?

Este medio se ha puesto en contacto con la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) para conocer qué pasaría en el caso de que el cielo esté nublado .

"Depende de lo compactas que sean las nubes", advierte el servicio meteorológico gallego. La sensación principal del eclipse, el oscurecimiento completo del cielo durante unos segundos, ocurrirá independientemente de la nubosidad.

Si las nubes son densas no podremos ver la corona solar y otros fenómenos visuales asociados al eclipse. No obstante, la experiencia de "hacerse de noche" está garantizada.

El divulgador científico e impulsor de los museos científicos de A Coruña Moncho Núñez coincide en que si el cielo está cubierto también vamos a poder vivir el eclipse. "Porque va a oscurecer, se va a poner como si fuera de noche, se va a enfriar la temperatura y se va a levantar un pequeño viento".

"Los animales, si estamos en el campo, van a saber que eso está pasando. Y al cabo de unos minutos se va a hacer de día otra vez", agrega.

De este modo, si las nubes ocultan el Sol el próximo 12 de octubre, podremos apreciar cómo el cielo se oscurece durante unos instantes. En cambio, si el cielo está despejado, será posible contemplar la corona solar, un halo de luz blanca que solo se hace visible durante un eclipse total.

"Esta sombra recorrerá España a velocidades que oscilarán entre 7.000 y casi 20.000 kilómetros por hora, dependiendo de la zona", informa el portal meteorológico Eltiempo.es.

La temperatura descenderá durante el eclipse

Durante la totalidad, la Luna bloqueará prácticamente toda la radicación solar y, por tanto, la superficie terrestre dejará de calentarse. "En muchos eclipses se han registrado descensos de entre 3 y 5 ºC, aunque en determinadas circunstancias pueden superar incluso los 8 ºC".

Asimismo, el cielo cambiará completamente de color. "El azul intenso desaparece y el cielo adquiere un tono metálico o gris oscuro. Mientras tanto, en todo el horizonte aparece un resplandor anaranjado de 360 grados, como si amaneciera y atardeciera al mismo tiempo en todas las direcciones".