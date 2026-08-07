Un viaje de Santiago a Lugo para vivir el eclipse en su totalidad: "Es un fenómeno extraordinario"

¿Dónde y cómo vas a ver el eclipse del 12 de agosto? Esta es una de las preguntas más repetidas estos días ante la cercanía de un fenómeno extraordinario que se podrá ver desde Galicia como lugar privilegiado. Dentro de la comunidad gallega, sin embargo, habrá municipios en los que el eclipse se observará como total y en otros, como parcial.

El límite sur de la franja de totalidad del eclipse atraviesa la parte norte de Lavacolla, por lo que Santiago de Compostela queda fuera por muy poco. El fenómeno astronómico, por tanto, se vivirá como parcial profundo en la capital gallega, donde la luna cubrirá el 99,9% del disco solar, según el visualizador del Instituto Geográfico Nacional.

"Compostela queda fóra por pouco, Sigüeiro xa está dentro da totalidade. Unha exlipse total e unha eclipse parcial son fenómenos diferentes, hai moitas sensacións e fenómenos luminosos previos á totalidade que non se poden observar na parcialidade", explica el director científico del proyecto Eclipse 2026.8.12 y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Manuel Andrade Baliño.

El interés del estudiantado de la Facultade de Matemáticas, entre otros centros donde el profesor imparte Astronomía, dio lugar a la idea de fletar tres buses para poder desplazarse a una ciudad en la que sí se verá el eclipse total, Lugo. Unas 140 personas han reservado su plaza, aunque el cuestionario online sigue abierto y la organización no descarta contratar más vehículos si fuese preciso.

"A eclipse ao principio poderá verse dende a maior parte da cidade, pero a medida que chega a totalidade o sol xa vai ir máis baixiño e hai que ter identificadas as zonas desde as que se ve" Manuel Andrade Baliño, profesor de la USC y director científico del proyecto Eclipse 2026.8.12

Una vez en Lugo, el proyecto ha establecido un dispositivo de observación en diferentes zonas de la ciudad desde las que se podrá ver el eclipse con comodidad, teniendo en cuenta que se trata de un entorno urbano. "A eclipse ao principio poderá verse dende a maior parte da cidade, pero a medida que chega a totalidade o sol xa vai ir máis baixiño e hai que ter identificadas as zonas desde as que se ve", indica Andrade Baliño.

Los expertos insisten en que es fundamental decidir con antelación el lugar desde el que observar el fenómeno, para asegurarse de que nada se interpone entre él y nosotros (más allá de las gafas homologadas). "Temos rematada unha aplicación de Open Street Map para que a xente sepa dende que sectores de Lugo se vai poder ver, e imos ter sistemas de proxección e telescopios", explica Andrade Baliño.

Así, el proyecto tendrá tres casetas instaladas en la praza Maior, en una de las subidas amplias a la Catedral y en el parque Rosalía de Castro, donde estará la base de operaciones. La organización distribuirá desde las 19:00 horas gafas para que la ciudadanía pueda desplazarse a los espacios recomendados y observar la totalidad del eclipse.

Será un momento mágico, al final de la tarde, con el sol a apenas unos 11 grados de altura, cuando se produzca este momento. La muralla romana y el mirador del parque de Rosalía de Castro son lugares privilegiados para observar este fenómeno, que teñirá el cielo de colores cálidos mientras la oscuridad cae sobre la ciudad.

"Temos unha área na que a xente poderá construir as súas cámaras escuras, para que os rapaces aprendan a facer a súa propia cámara e ver con seguridade a eclipse" Manuel Andrade Baliño, profesor de la USC y director científico del proyecto Eclipse 2026.8.12

El grupo formado por una treintena de personas ha preparado, además, diversas actividades para aprovechar al máximo la jornada y todo lo que ofrece el eclipse.

Y es que la totalidad dura en Lugo 1 minuto y 23 segundos, pero la parcialidad podrá observarse durante aproximadamente dos horas. Un tiempo más que suficiente para, con la ayuda de los telescopios solares que el equipo colocará, poder observar las manchas solares o las protuberancias, por ejemplo, y aprender más sobre el misterio que se esconde en cada rayo de sol.

"Vai haber tempo para todo. Temos unha área na que a xente poderá construir as súas cámaras escuras, para que os rapaces aprendan a facer a súa propia cámara e ver con seguridade a eclipse", explica Andrade Baliño. El proyecto, además, instalará en el parque una pantalla gigante en la que será posible seguir las diferentes fases del eclipse, así como observar detalles del sol no perceptibles a simple vista.

¿Cómo reservar sitio en el bus?

Las personas interesadas en viajar desde Santiago de Compostela a Lugo para disfrutar del eclipse en su totalidad y participar en las actividades preparadas todavía pueden reservar su plaza a través de la página web del proyecto. Los asientos se asignarán por orden de inscripción a través de este enlace, en la parte inferior de la web, y solo se deberá indicar nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico.

La salida está programada para el 12 de agosto a las 10:30 horas desde la parada situada en la calle Lope Gómez de Marzoa, frente al edificio de Feuga en el Campus Sur de la Universidade de Santiago de Compostela. El regreso, por otro lado, se realizará a las 22:30 horas desde Lugo, una vez termine la actividad y todos hayan disfrutado de un espectáculo único en la vida.

"É un fenómeno realmente extraordinario. A última vez que se viviu en Lugo foi en 1905, xa non hai ninguén vivo, e inda por riba houbo mala sorte porque as crónicas din que se nublou. Esperemos que esta vez non sexa así porque non volverá haber outro antes de 2480", señala Manuel Andrade Baliño.

Y para que quede en la memoria, Eclipse 2026.8.12 organiza con la Galería Dispara un proyecto para transformar el fenómeno en un bonito legado fotográfico. Los fotógrafos profesionales y amateurs que vean el eclipse desde la ciudad podrán enviar sus imágenes de cara a una exposición y a la edición de un fotolibro que buscan hacer que este momento histórico quede plasmado desde varias miradas.