Festival Noroeste, Ginebras, Borja Quiza y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Quincemil

El pasado sábado 1 arrancaron las fiestas de María Pita 2026, marcando el inicio del mes de agosto en A Coruña. Tras un gran concierto de la legendaria Luz Casal y una emocionante actuación de raíz gallega con Mercedes Peón, seguido de La Delio Valdez y un multitudinario show de Los40 Summer Live, nos acercamos al segundo fin de semana de celebraciones.

Durante estos días se inaugurará uno de los eventos más esperados del mes, el Festival Noroeste Estrella Galicia. Además, también dará inicio el Certamen de Habaneras. El fin de semana pondrá su broche de oro el domingo 9 con un concierto de Ginebras en la plaza de María Pita con motivo del ciclo Noites de María Pita.

Conciertos destacados del fin de semana

Ginebras protagonizarán uno de los grandes conciertos de las Fiestas de María Pita cedida

Hoy a las 22:00 horas en la plaza de María Pita podremos disfrutar del concierto del guitarrista flamenco Yerai Cortés. Fue ganador del Premio Goya en 2024 a Mejor canción original con Los almendros. También ha destacado por su participación en diferentes proyectos, como el de C. Tangana en su álbum de 2021 El Madrileño.

El viernes 7 a las 22:30 horas llegará el grupo irlandés de garage punk al escenario de la playa de Riazor, SPRINTS, donde encenderán al público herculino con éxitos como Desire, Descartes o Better y otros temas de su último álbum, All That Is Over.

El viernes 7 a las 00:30 horas llega Rusowsky a la playa de Riazor como parte de la programación del Festival Noroeste Estrella Galicia. El artista madrileño publicó el año pasado su exitoso primer álbum, Daisy, el cual cuenta con grandes colaboraciones con Las Ketchup, Ralphie Choo y hasta Ravyn Lenae y un característico sonido de pop psicodélico.

El sábado 8 a las 23:00 horas llega Echo & The Bunnymen a la playa de Riazor el sábado 8 a las 23:00 horas. Este icónico grupo de rock alternativo fue fundado en los 70 y, desde entonces, ha conseguido una gran cantidad de reconocimientos gracias a éxitos como The Killing Moon o Lips Like Sugar.

El sábado 8 a las 01:00 horas la Playa de Riazor se convertirá en el escenario donde se subirá el grupo colombiano conocido como Bomba Estéreo, formado por Pacho Carnaval, Li Saumet y José Castillo. La formación es especialmente conocida por su hit mundial Ojitos Lindos, hecha en colaboración con la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

El domingo 9 tenemos cita en la Plaza de María Pita con el grupo femenino de indie rock conocido como Ginebras, quienes serán las encargadas de animar la plaza coruñesa con un concierto gratuito que ningún fan del rock español se querrá perder.

Noroeste Estrella Galicia

Cartel de la edición de 2026 del Festival Noroeste Estrella Galicia. Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia vuelve a llenar de música la ciudad herculina con una serie de conciertos gratuitos que se repartirán entre la Plaza de María Pita, Campo da Leña, Praza Azcárraga, C. de Santo Antón, O Portiño, y la Playa de Riazor entre el miércoles 5 y el domingo 9.

Paralelamente, el ciclo Contos ao Noroeste tendrá lugar el domingo 9 en el Parque de Santa Margarita, donde se presentarán David Perdomo y Xosé A. Touriñán para protagonizar su nuevo espectáculo en vivo, Amoriños, un First Dates a la gallega. Sin embargo, es importante recordar que este evento sí es de pago. Puedes conseguir tus entradas aquí.

El festival ya arrancó el pasado miércoles 5 y continuará con sus presentaciones a lo largo de los próximos días, culminando el domingo 9 en O Portiño.

La programación completa del Festival Noroeste:

Jueves, 6 de agosto

Plaza de Azcárraga

13:00 horas - Apolo18

19:00 horas - MFC Chicken

22:00 horas - La Perra Blanco

00:00 horas - Moura

Campo da Leña

19:15 horas - Mar de Fondo

20:30 horas - Meu

23:00 horas - Tsunami Arise

01:00 horas - Ruxe Ruxe

Santa Margarita

19:00 horas - Banda Diversidarte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

20:30 horas - Mounqup

22:00 horas - Xosé Lois Romero & Aliboria

23:30 horas - Mari Froes

Castillo de San Antón

21:00 horas - Ana Lua Caiano

Plaza de María Pita

20:00 horas - Vicente Calderón

22:00 horas - Yerai Cortés

Viernes, 7 de agosto

Playa de Riazor

20:00 horas - Crowded

21:00 horas - Bala

22:30 horas - Sprints

00:30 horas - Rusowsky

O Portiño

DJ Mil

Sábado, 8 de agosto

Playa de Riazor

21:00 horas - Sés

23:00 horas - Echo & The Bunnymen

01:00 horas - Bomba Estéreo

O Portiño

Sofiperies

Saya DJ

Domingo, 9 de agosto

Rey DJ /La Yaya DJ

Monkey Mambo Club

De forma paralela, se celebrará el ciclo de actividades gratuitas conocido como el Noroestiño, el cual también arrancó el pasado miércoles 5 con una actuación de Pablo Díaz. Hoy continuamos con las próximas actuaciones con un programa ideal para disfrutar en familia:

Jueves, 6 de agosto

18:00 horas - María Faltri. Sesión de DJ infantil con juegos, disfraces y música gallega

Viernes, 7 de agosto

18:00 horas - Magín Blanco y Pablo Vidal con Caderno de cores e cancións. Espectáculo interactivo para niños

Sábado, 8 de agosto

12:00 horas - Bibopalula: o concerto. Espectáculo basado en la serie musical de dibujos animados en gallego

18:00 horas - Lydia Botana. Concierto en diferentes idiomas

Domingo, 9 de agosto

12:00 horas - Mamá Cabra con Ondamini. Show interactivo que replica un casting musical para los más pequeños

Espectáculo As Time Goes By de Borja Quiza

El espectáculo 'As Time Goes By' de Borja Quiza. Cedida

El domingo 9 a las 21:00 horas tendrá lugar el espectáculo de As Time Goes By de Borja Quiza en el Teatro Colón.

Este concierto, al formar parte de la programación oficial de las fiestas de María Pita 2026, será totalmente gratuito.

As Time Goes By es un homenaje a las melodías americanas más populares del siglo XX, como las de Frank Sinatra, Billie Holliday o Ella Fitzgerald.

Certamen de Habaneras

Cartel de la edición 2026 del Certamen de Habaneras. Concello de A Coruña

La 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña ya arrancó este miércoles 5 en el Teatro Colón, pero todavía podremos disfrutar de sus actuaciones hasta el domingo 9. Como cada año, gozará con la participación de diferentes entidades locales y de otras provincias gallegas.

Los conciertos del Certamen de Habaneras se reparten en tres diferentes escenarios. Los dos primeros días se celebrarán en el Teatro Colón y, acto seguido, darán paso a las actuaciones de la Plaza de María Pita. El evento finalizará con una jornada en Campo da Leña.

La programación del fin de semana del Certamen de Habaneras 2026:

Jueves 6

Teatro Colón

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral La Antigua

19:55 horas - Coral Pontis Veteris

20:15 horas - Coral Sancta María Maris

20:35 horas - Coral Sagrada Familia

Viernes 7

Plaza de María Pita

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Orfeón Hercullino

19:55 horas - Coral Lembranzas de Santa Cruz

20:15 horas - Polifónica coruñesa Canticorum

20:35 horas - Tuna de veteranos

Sábado 8

Plaza de María Pita

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral Polifónica Ferrolana

19:55 horas - El Acorde Secreto

20:15 horas - Coral Polifónica Follas Novas

Domingo 9

Campo da Leña

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral os Mallos

19:55 horas - Coral Montealto

20:15 horas - Corales Monelos y San Diego

20:35 horas - Coral Feáns

Feria del Libro

Cartel de la edición de 2026 de la Feria del Libro. Xunta de Galicia

La Feria del Libro continúa a lo largo de este fin de semana y se extenderá hasta el lunes 10. Esta feria tradicional, que tendrá lugar en el paseo de los jardines de Méndez Núñez, se perfila como uno de los primeros grandes eventos dentro de la programación de las Fiestas de María Pita. Da igual que seas un amante de los libros o un simple aficionado que quiere pasar el tiempo: ¡la Feria del Libro invita a todos a acercarse a sus casetas! Allí podrás encontrar libros que van desde el romance, la fantasía o sci-fi hasta el horror, thriller, ciencia o novela histórica.

¡Y eso no es todo, pues la Feria del Libro tiene mucho más que ofrecer! A lo largo de estos días podrás disfrutar de firmas de autores nacionales e internacionales, talleres para los más pequeños, shows de animación, mesas redondas... ¡Y mucho más! Puedes consultar la lista de actividades y firmas diarias en el siguiente artículo.

Los horarios de la feria serán de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Feria Mostrart

Cartel de la edición de 2026 de la Feria de Artesanía Mostrart. Concello de A Coruña

La Feria de Artesanía Mostrart volverá a estar abierta al público a lo largo de todo el mes de agosto. Continuará este fin de semana y se podrá disfrutar hasta el domingo 30.

A lo largo de estas semanas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.