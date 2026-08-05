El Mercado dos Faros regresa a A Coruña con arte, música y actividades inspiradas en el mar

La segunda edición del Mercado dos Faros volverá a A Coruña el próximo domingo 9 de agosto con una jornada dedicada al arte, la artesanía y la cultura atlántica. El evento se celebrará en la sala Miramar del Hotel NH Collection Finisterre, donde 25 expositores presentarán propuestas únicas inspiradas en el mar, los faros y los paisajes de la costa gallega.

En esta edición, el mercado estará inspirado en el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno que sirve como hilo conductor de la programación. Bajo la idea de que, cuando la luz cambia, los faros recuperan todo su significado como guía y referencia, el evento invita a redescubrir la relación entre el mar, el paisaje y la creación artística.

El mercado permanecerá abierto de 11:00 a 21:00 horas y contará con música en directo en la terraza del hotel. El cantante Javi Regueiro actuará en la terraza del hotel a las 13:30 horas, mientras que una banda todavía por desvelar pondrá el broche musical de la tarde a partir de las 18:00 horas.

Concurso de pintura y visita guiada a la Torre de Hércules

Uno de los principales atractivos será el Concurso de Pintura Rápida de la Torre de Hércules, abierto a participantes mayores de 16 años. La inscripción es gratuita y podrá realizarse hasta el día anterior o el mismo día del evento. Los artistas dispondrán de toda la jornada para crear sus obras, utilizando la técnica que prefieran sobre soporte rígido previamente sellado. A partir de las 18:00 horas se darán a conocer los ganadores y las obras pasarán a formar parte del Mercado de Arte, donde podrán exponerse y ponerse a la venta.

La programación también incluye un paseo guiado al atardecer hasta la Torre de Hércules, con salida a las 19:00 horas desde el mercado. La actividad propone recorrer uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad mientras se descubre su historia y su estrecha vinculación con el mar.

Como novedad, los asistentes podrán participar en la iniciativa Credencial de los Faros, cuyo punto de partida será una carpa situada en Puerta Real. Quienes completen el recorrido previsto podrán conseguir unas gafas especiales para observar con seguridad el eclipse del próximo 12 de agosto.

La entrada al Mercado dos Faros será gratuita. Las personas interesadas en participar en el concurso de pintura o en el paseo guiado deberán inscribirse previamente a través de la página web oficial del evento.