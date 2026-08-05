Francisco Infante, meteorólogo, sobre si estará nublado el día del eclipse: "La incertidumbre es total"

Queda una semana para el eclipse de Sol que tendrá lugar el 12 de agosto. Este acontecimiento histórico movilizará a millones de personas en todo el país y A Coruña será uno de los lugares más privilegiados para su observación.

La península ibérica lleva sin presenciar un eclipse solar total desde el año 1912. Sin embargo, eso está a punto de terminar con la llegada de un eclipse total el próximo 12 de agosto. Aun así, queda la pregunta del millón: ¿estará el cielo nublado? ¿Podremos verlo?

¿Está nublado en A Coruña durante el eclipse de Sol?

"La incertidumbre es total". Así de tajante es la respuesta del delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante, ante la pregunta de si estará nublado en A Coruña el día del eclipse.

"El pronóstico de nubosidad es un pronóstico muy complicado. Los estudios que hemos hecho sobre la fiabilidad de las predicciones de nubosidad nos indican que con más de cinco días de antelación no son fiables", explica el experto.

Y agrega: "La fiabilidad va aumentando a medida que nos vamos acercando al evento y, además, es muy fiable ya probablemente 24 horas antes. Pero claro, ahora no se puede hacer una predicción. No tiene ninguna fiabilidad".

Francisco Infante apunta que se trata de un asunto muy sensible, ya que unas nieblas muy densas nos afectan a todos por igual. Sin embargo, "para alguien que se dedica a sacar fotografía de eventos astronómicos, la nubosidad de tipo alto es un desastre porque no permite ver con nitidez la corona solar".

Aemet emitirá una predicción del tiempo especial del eclipse

Ante la llegada de un fenómeno astronómico único en el último siglo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitirá una predicción meteorológica especial para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

"A partir del viernes 7, se emitirá un boletín de predicción meteorológica especial con actualizaciones diarias hasta la jornada del eclipse. En él se incluirá un pronóstico del tiempo general para España y se hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que puedan tener lugar", informa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

🌡️El Gobierno emitirá, desde el viernes, a través de la @AEMET_Esp una predicción meteorológica especial para el eclipse del 12 de agosto.



☁️También se podrá consultar la predicción de la nubosidad en un visor interactivo en https://t.co/SHMJO9hwUdhttps://t.co/Ui6t23joXb pic.twitter.com/Ix9onym92i — Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (@CienciaGob) August 4, 2026

No será hasta cinco días antes del evento cuando sea ya posible realizar una predicción de la nubosidad con ciertas garantías, un parámetro clave a la hora de observar el eclipse.

En un estudio reciente de la Aemet con datos de los últimos años, el organismo público avisa de que "la franja cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente el norte de Galicia, Asturias y País Vasco".

En estas regiones, "el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50%. "Esto encaja con el comportamiento habitual del verano", agrega.