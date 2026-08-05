Ya disponible: la Xunta pone en marcha una herramienta para el eclipse con la predicción del tiempo y cámaras en directo

El eclipse total de Sol del 12 de agosto acapara portadas y conversaciones por tratarse de un acontecimiento histórico. A pocos días de que se produzca este fenómeno, miles de personas ultiman ya los preparativos para disfrutar de un evento astronómico de gran interés.

En el caso del Ejecutivo regional, la Xunta ha habilitado un apartado específico dentro de la página web de MeteoGalicia para facilitar el acceso y las consultas relacionadas con la predicción del tiempo en todos los ayuntamientos gallegos durante la jornada del eclipse solar.

Predicción detallada y cámaras en tiempo real

Galicia será una de las regiones en las que mejor se podrá ver este fenómeno astronómico de carácter excepcional. La franja de totalidad pasará por un total de 143 localidades; es decir, será visible en el 45,6% de la Comunidad.

No obstante, la visibilidad del fenómeno dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas, de ahí la importancia de consultar la previsión para la jornada del 12 de agosto en el lugar de observación escogido.

En este sentido, cuando queden tres días para el eclipse, desde el nuevo espacio web habilitado por la Xunta se podrá acceder pinchando sobre cada municipio a una pestaña con el pronóstico meteorológico para la mañana, la tarde y la noche del 12 de agosto, además de toda la predicción detallada.

"También se dará acceso a las cámaras web de las que dispone MeteoGalicia en diferente puntos de la Comunidad (y que permiten comprobar en tiempo real el estado del cielo) y las imágenes que ofrece el satélite", informa la Xunta.

Esta información específica vendrá a complementar los datos que de forma habitual ya están disponibles para consulta en la página web del servicio meteorológico autonómico, y que incluye, entre otros, datos sobre la situación del tiempo general en Galicia, avisos, índice UV, radar o riesgo de incendios por zonas.

"A día de hoy la configuración meteorológica más probable es que Galicia quede en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones con régimen de vientos del noroeste", anticipa MeteoGalicia. "Esta situación suele dejar un patrón de cielos despejados en el interior e intervalos de nubes en el litoral, especialmente en el litoral noroeste", agrega.

Recomendaciones y pautas de la Xunta

Para minimizar los posibles efectos sobre el entorno, la Xunta ha preparado también una serie de recomendaciones y pautas dirigidas a las personas que tengan previsto disfrutar de la jornada del eclipse desde algún espacio natural.

En este sentido, se solicita seguir los senderos señalizados al transitar por estos espacios, respetar la vegetación y la fauna locales, entrar solo por los accesos permitidos, alejarse de acantilados o zonas peligrosas, minimizar el ruido y las luces artificiales y planificar con antelación la visita para evitar aglomeraciones.

"La visibilidad real del eclipse puede variar por la presencia de montes, edificios u otros obstáculos hacia el oeste, por lo que es clave escoger un lugar con un horizonte despejado y poca contaminación lumínica".