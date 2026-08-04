Un bombero de Santiago viaja a Mozambique como cooperante: "Espero contribuir a hacer pequeños cambios"

Félix Juncal, Ricardo Barros y Néstor Romero. Son los tres hombres que se desplazarán en las próximas semanas a Mozambique para colaborar durante casi un mes con los propietarios de tierras del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, a través del programa Especialistas en Cooperar.

Los tres han participado este lunes en la última jornada de su proceso formativo, celebrada en la Oficina Técnica de Pontevedra y a la que asistió el presidente de la entidad y alcalde de Nigrán, Juan González.

El primero en desplazarse al terreno será Félix Juncal, jefe de equipo en el Servicio de Bomberos del Concello de Santiago de Compostela. El profesional residirá del 16 de agosto al 12 de septiembre en la Casa del Gaiato, donde se encargará de sensibilizar tanto a los niños de este centro de acogida como al alumnado de sus escuelas y otras personas de las aldeas colindantes en la prevención, protección y respuesta ante emergencias.

"Cando a xente solicita formación e hai ganas de aprender, é marabilloso", asegura el bombero, que ya ha participado en experiencias anteriores y que afronta el mes que pasará en Mozambique con la ilusión de dejar pegada: "Agardo contribuír a facer pequenos cambios que lles axuden a afrontar os riscos".

El técnico de Deportes del Concello de Trazo, Ricardo Barros, estará en el municipio de Nhamayábue, donde tiene claro qué quiere aportar: "Deixar algunha mellora no ámbito deportivo e á vez aprender sobre a cultura e a educación no eido local".

Entre sus motivaciones para participar en el programa Especialistas en Cooperar, Barros cita "coñecer un país completamente diferente ao noso, aspectos como a cultura, o territorio e mais os materiais e a maneira de traballar no ámbito educativo, e concretamente, no relativo aos deportes".

El técnico de Deportes de Lousame, Néstor Romero, participará por cuarto año en la cooperación técnica con Nhamayábue, donde junto con Ricardo Barros le dará continuidad al proyecto deportivo municipal pensado para la población de todas las edades que vive como "unha gran experiencia".

"Xa se conseguiu crear ese hábito deportivo, tan importante para o benestar físico e mental, e diversificar as modalidades que practican", reivindica Romero sobre esta iniciativa que además de convertirse en una alternativa de ocio saludable, ayuda a combatir embarazos adolescentes, el alcoholismo o la drogadicción.

El programa Especialistas en Cooperar ofertó además este año dos plazas en Cabo Verde, concretamente en el Municipio de São Miguel, para promover el desarrollo agropecuario y el turismo sustentable. Las personas seleccionadas, respectivamente, fueron Javier Cárcamo, técnico del Concello de Ourense, y Constanza Fernández-Couto, trabajadora del Concello de Miño, que próximamente cursarán su formación previa.

Cooperación técnica

La cooperación técnica es una de las herramientas más potentes y distintivas de la cooperación internacional al desarrollo impulsada por los gobiernos locales. Así, se aprovecha el know how de los municipios para reforzar las capacidades de las administraciones públicas y asociaciones de las sociedades más desfavorecidas, facilitando respuestas profesionales y formación adecuada a sus necesidades.

Ese es precisamente el principal objetivo de Especialistas en Cooperar, que también favorece el intercambio de experiencias y un mayor conocimiento de la realidad de los países que el Fondo Galego está apoyando.

A través de Especialistas en Cooperar y del anterior programa de voluntariado internacional para personal municipal, Vacacións con Traballo, un total de 55 empleadas y empleados de la administración local han colaborado desde 2005 con los aparceros del Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad en Nicaragua, Cuba, Perú, Mozambique y Cabo Verde.