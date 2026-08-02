Santiago se llena en agosto de actividades gratuitas al aire libre: así será el Festival C

El Festival C volverá a convertir Santiago de Compostela en un gran escenario al aire libre durante el mes de agosto. El evento reunirá cerca de una treintena de actividades gratuitas para todos los públicos en las que el circo, la danza, la música, la poesía, el cine y las propuestas familiares dialogarán con los espacios públicos de la ciudad para ofrecer una programación diversa, participativa y de calidad.

La praza da Quintana, la Casa das Máquinas, el parque de Galeras, el parque de Bonaval, el paseo da Ferradura de la Alameda y la calle Concepción Arenal acogerán espectáculos y actividades que permitirán descubrir la ciudad desde otra perspectiva, convirtiendo calles, parques y plazas en lugares de encuentro entre artistas y ciudadanía.

La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica, Míriam Louzao, y el director-gerente del Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentaron el viernes 31 de julio la programación que se desarrollará entre el 3 y el 31 de agosto.

Louzao explicó que el Festival C es uno de los eventos más especiales de la programación cultural, al convertir la ciudad en un escenario en el que se comparte cultura en los espacios públicos. La concejala invitó a vecinos y turistas a "vivir Compostela máis alá da súa dimensión turística", descubriendo "unha cidade máis aberta, máis viva e máis orgullosa de sí".

La edil de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica puso en valor el carácter gratuito de la programación y su diversidad, con una propuesta que combina creación contemporánea y tradición, compañías gallegas y artistas llegados de otros territorios, así como actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Xaquín López, por su parte, explicó que el Festival C es una cita consolidada de la programación "que parte cada edición de la misma pregunta: ¿Cómo queremos habitar la ciudad en el mes de agosto?".

El director-gerente del Auditorio de Galicia señaló además que las actividades artísticas permiten "revisitar" los espacios o descubrirlos por primera vez desde otro punto de vista; constituyendo una base del estado de bienestar y "acercándonos otras maneras de vivir la ciudad".

¿Cómo inscribirse?

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre.

Solo los talleres de circo precisarán inscripción previa debido a la limitación de plazas, que podrá formalizarse a través del correo electrónico circonoveoficina@gmail.com.

Las actividades, día a día

El Festival C ya ha dado a conocer su programación completa del 3 al 31 de agosto. Estas son las actividades previstas, día a día:

Lunes 3 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

O que non se ve. Outras miradas. Et Suseia Danza. 20:00 horas | Casa das Máquinas. Todos los públicos

Martes 4 de agosto

Hotel Paraíso. Galateatro. 18:00 horas |Arcos do parque de Bonaval. Desde 4 años

Miércoles 6 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Por que non cantades todas? Brincadeira. 20:00 horas | Paseo da Ferradura da Alameda. Todos los públicos

Jueves 7 de agosto

Royal. Paula Quintas Cía. 20:00 horas | Praza da Quintana. Todos los públicos

Viernes 8 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Martes 11 de agosto

Umami Pérez & Fernández. 18:00 horas | Arcos do parque de Bonaval. Desde 4 años

Viernes 14 de agosto

En construcción. A.C. Colectivo RPM con Amalia Fernández (y participantes en el laboratorio RPM). 20:00 horas | Casa das Máquinas. Todos los públicos

Lunes 17 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Diz-Me, meu amor. Raquel Ferradás & María de Vicente. 20:00 horas | Casa das Máquinas. Todos los públicos

Martes 18 de agosto

Tantarantiña. Cris de Caldas. 18:00 horas | Arcos del parque de Bonaval. Desde 0 años

Miércoles 19 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Por que non cantades todas? Cantigas e Agarimos. 20:00 horas | Paseo da Ferradura de la Alameda. Todos los públicos

Jueves 20 de agosto

Ardatzak (Eixes). Zirkozaurre. 20:00 horas | Praza da Quintana. Todos los públicos

Viernes 21 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Lunes 24 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Blues de Medianoite + Sesión DJ As mulleres do blues. Laboratorio Escénico. 20:00 horas | Casa das Máquinas

Martes 25 de agosto

Comisión de Festas. Brais das Hortas. 18:00 horas | Arcos del parque de Bonaval. Desde 3 años

A invasión dos ladróns de corpos. Numax. 21:45 horas | Rúa Concepción Arenal. Desde 12 años

Miércoles 26 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Por que non cantades todas? OCT Ultreia. 20:00 horas | Paseo da Ferradura de la Alameda. Todos los públicos

Caro diario. Numax. 21:45 horas | Rúa Concepción Arenal. Desde 12 años

Jueves 27 de agosto

Fins al cel spinish circo. 20:00 horas | Praza da Quintana. Todos los públicos

Viernes 28 de agosto

Obradoiro de circo. Circonove. 11:30-13:30 horas | Parque de Galeras (Encuentro: Casa das Máquinas)

Lunes 31 de agosto