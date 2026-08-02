La feria medieval ideal para visitar a partir del 7 de agosto: artesanía, comida y atracciones infantiles

Durante los meses de verano, numerosos municipios celebran ferias y mercados medievales que permiten viajar en el tiempo hasta la Edad Media para disfrutar de varios días de actividades con puestos de artesanía, gastronomía y todo tipo de productos, además de espectáculos y animación para disfrutar en familia.

El próximo fin de semana se celebrará el Mercado Medieval de Melide (A Coruña), que tendrá lugar del viernes 7 al domingo 9 de agosto. Durante esos tres días, el casco histórico de la localidad se transformará para acoger cerca de "medio cento de propostas e actividades" dirigidas a todos los públicos.

Tres días para celebrar el Mercado Medieval de Melide

Edición anterior del Mercado Medieval de Melide (A Coruña) Facebook Concello de Melide

Melide viajará a la Edad Media con la celebración de su Mercado Medieval entre el 7 y el 9 de agosto en el casco histórico de la localidad.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de medio centenar de propuestas y actividades que incluirán un mercado de artesanía y gastronomía, música, espectáculos callejeros y actividades para todos los públicos, en una cita que coincide, además, con la celebración de Mercamelide na Rúa.

La coincidencia del Mercado Medieval con Mercamelide na Rúa sirve para dinamizar el ocio y el comercio local. "Desde o Concello seguimos apostando por iniciativas que contribúan a dinamizar Melide, atraer visitantes e apoiar o tecido comercial, ofrecendo ao mesmo tempo unha programación atractiva para persoas de todas as idades", señaló Xosé Igrexas, concejal de Comercio.

La feria arrancará el viernes 7 a las 19:00 horas con la apertura del mercado y la llegada de los primeros personajes medievales. En la tarde habrá música y espectáculos a cargo de Gaeloc, actuaciones de Bufón Vermello, danzas medievales, el espectáculo 'Nazareth, la niña del fuego', y otro espectáculo nocturno de fuego y malabares, 'Cazadores de Dragones'.

El sábado 8 será el día más intenso, con propuestas disponibles al público desde las 11:00 horas, con la apertura del mercado y del área infantil, que contará con juegos tradicionales, atracciones para los más pequeños y una exposición de artesanía antigua.

Puestos y espectáculos en el Mercado Medieval de Melide (A Coruña) Facebook Concello de Melide

La mañana estará protagonizada por los desfiles, espectáculos callejeros y otras actividades. Por la tarde, el mercado reabrirá a las 19:00 horas y el área infantil a las 19:30 horas. La tarde será una sucesión de espectáculos y actividades, además de volver a disfrutar del espectáculo 'Cazadores de Dragones' con Bufón Vermello, Nazareth y Gaeloc.

El domingo 9 el mercado y la zona infantil abrirán a las 11:00 horas y reabrirán a las 18:30 horas. De nuevo, por las calles del casco histórico de Melide se disfrutará de música, teatro callejero, danza y espectáculos. El cierre del mercado será a las 21:45 horas con un desfile final en el que participarán todas las empresas.