Todos los grandes eventos y conciertos que acogerá Santiago de Compostela en agosto de 2026

Estos son todos los grandes eventos y conciertos que acogerá Santiago de Compostela en agosto 2026 Cedida

Santiago de Compostela se prepara para recibir el mes de agosto con una gran variedad de eventos de ocio y cultura que nadie se querrá perder. Tras iniciar el mes con un nuevo concierto del ciclo musical de NoitiNHas, daremos paso al Festival C de espectáculos en la calle y las últimas citas de Atardecer no Gaiás, que culminarán con un gran concierto de Turista Sueca.

Seguimos con un concierto sold out del grupo australiano Amyl and The Sniffers, dos nuevas jornadas del festival Lingua Urbana y una gran fiesta electrónica Wake Up! para cerrar el mes de agosto por todo lo alto.

1 y 2 de agosto: Electrofauna

Cartel de la edición de 2026 de Electrofauna Cedida

La 4.ª edición del festival Electrofauna continúa los dos primeros días del mes de agosto en el parque compostelano de Vista Alegre.

El jueves 30 ya pudimos disfrutar de una programación (que continúa hoy viernes) llena de música, obradoiros, roteiros, visitas al Museo de Historia Natural y actividades que tienen como objetivo conectar con el bosque y la naturaleza.

El cartel de este año reúne varios nombres de renombre internacional, como Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou (Marruecos), Nidia Góngora, quien estará acompañada de músicos de Colombia y Francia; y Tiraya, artista venezolano afincado en Madrid.

Para completar este increíble cartel, a lo largo de estos días podremos disfrutar de las actuaciones en directo de propuestas locales como Zeltia Irevire, Catuxa Salom, Peitoescuro, High Paw, XianPais, Terrae DJs, BStudio Danza y las sesiones de DJ Daasanach y DJ Eva Chloé.

Del 4 al 25 de agosto: Feito a Man

Pasada edición del festival Feito a Man. Feito a Man

El festival Feito a Man regresa un año más para protagonizar diferentes conciertos gratuitos en plazas y terrazas de la zona vieja de Santiago de Compostela. Será un ciclo que dure todo el mes, así que ya puedes ir apuntando las citas que no quieras perderte.

El cartel de artistas y sus respectivas localizaciones se puede consultar en la web del festival.

5 de agosto: The Killing Floors del Ciclo NoitiNHas 2026

Cartel del ciclo NoitiNHas 2026 en Santiago de Compostela.

El ciclo de conciertos NoitiNHas celebra su novena edición con un cartel por todo lo alto, lleno de algunas de las mejores voces del panorama musical nacional con unas propuestas gastronómicas gourmet.

En esta ocasión, podremos disfrutar el miércoles 5 en el hotel NH Collection Santiago del concierto de The Killing Floors con una deliciosa propuesta gastronómica de José Hernández Ortega de DeLito.

Del 5 al 28 de agosto: Festival C

Una de las actividades de la anterior edición del Festival C, en Santiago. Turismo Compostela

A inicios del mes de agosto dará inicio una nueva edición del Festival C de la ciudad compostelana. Este evento traerá consigo un amplio repertorio de actividades familiares y gratuitas como danza, música, poesía y artes visuales en diferentes plazas y parques de Santiago.

El objetivo de este ciclo de espectáculos es acercar al público compostelano a la cultura y convertir espacios públicos al aire libre en escenarios donde disfrutar con los más pequeños de actividades veraniegas.

El itinerario de la edición de 2026 todavía no ha salido a la luz, pero se espera que sea revelado en los próximos días.

Del 6 al 14 de agosto: Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de la edición de 2026 de los Conciertos del Gaiás.

Los conciertos gratuitos del Atardecer no Gaiás vuelven los jueves y viernes a la Plaza Central Cidade Cultura a las 21:00 horas para presentar unas jornadas musicales inolvidables junto a preciosos atardeceres.

Las actuaciones de este año estarán a cargo de grupos y artistas emergentes de rock, pop, rap, folclore, ritmos urbanos, electrónica y mucho más.

Tras las primeras actuaciones que se pudieron disfrutar a lo largo del mes de julio regresamos este mes con el broche final de los conciertos de agosto del Atardecer no Gaiás:

Jueves, día 6 de agosto: Dogo

El trío compostelano Dogo traerá al escenario del Gaiás el mejor noise-rock y post-punk de la escena musical gallega. El año pasado salió a la luz su primer EP Brutalismo, el cual presentarán en directo.

Miércoles, día 12 de agosto: Galician Army (Total Eclipse)

Con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el miércoles 12, Galician Army dará un mágico concierto. Son conocidos por sus remixes de Tanxugueiras, The Rapants o Fillas de Cassandra, a los que se suman temas propios como Regueifa Maldita. ¡No te lo pierdas!

Jueves, día 13 de agosto: Atardecer Fest

Una jornada completa del ciclo de conciertos del Gaiás que estará dedicada a la escena urbana gallega. El cartel todavía no ha sido revelado, pero se espera que salga a la luz los próximos días.

Viernes, día 14 de agosto: Turista Sueca

Turista Sueca será la formación encargada de poner el broche de oro a esta nueva edición de Atardecer no Gaiás. Animarán el escenario compostelano con su pop electrónico y sátira de todo lo cotidiano. Presentarán en directo los éxitos de su nuevo LP, Síndrome de Estocolmo.

Del 12 al 16 de agosto: Fiestas de Ordes

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de Ordes Cedida

Las fiestas patronales del barrio compostelano de Ordes tendrán lugar desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 y disfrutarán de unas increíbles verbenas con algunas de las formaciones y orquestas más destacadas del panorama nacional.

La programación completa de las Fiestas de Ordes:

Miércoles, 12 de agosto

Verbena con Disco Móvil CDC y orquesta Panorama

Jueves, 13 de agosto

Verbena con grupo Origen y La Banda de Ayer

Viernes, 14 de agosto

Sesión vermú con Dilema

21:00 horas - Charangas BB+ y Varacuncas

Verbena con América de Vigo y Olympus

Sábado, 15 de agosto

Pasacalles con Embruxo de Leira, A.C. Veciños de Leira Gaiteiros y A.C. Ardevento

12:00 horas - Misa solemne

Sesión vermú con La Bamba y la Charanga Mekánica

00:30 horas - Fuegos artificiales

Verbena con La Bamba y Paris de Noia

Domingo, 16 de agosto

Pasacalles con Sementes do Arte, Camiño Real de Poulo y Banda de Música de Ordes

12:30 horas - Misa solemne

Macro sesión de vermú con la Banda de Música de Ordes, el grupo Tania Veiras y la Disco Móvil CDC

20:00 horas - Banda de Música de Ordes

20:30 horas - Grupo Tania y Los Satélites

16 de agosto: Concierto de Amyl and The Sniffers

Amyl and The Sniffers aterrizan en Santiago de Compostela este mes Cedida

El domingo 16 a las 21:30 horas la sala Capitol acogerá el esperado concierto de Amyl and The Sniffers, el grupo formado en Melbourne que está revolucionando la escena punk contemporánea.

Tras sus dos primeros EPs, Giddy Up y Big Attraction, se consolidaron como una de las formaciones más potentes del punk internacional, que además innovan su sonido con una magistral fusión con el rock australiano y el rap.

Amyl and The Sniffers llegarán a los escenarios compostelanos para disfrutar de una sala Capitol completamente sold out.

28 de agosto: Festival Lingua Urbana

Cartel de la edición de 2026 de Lingua Urbana Cedida

El festival de música alternativo Lingua Urbana celebra su tercera edición el viernes 28 con un repertorio de música y cultura de la calle que nadie querrá perderse.

El cartel de este año lo conforman Yung Beef, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral, Valesk8, Arce y Abhir. Todos estos artistas son destacados nombres dentro de la escena musical urbana local y nacional.

¿Estás preparado para cantar, saltar y bailar con ellos? ¡Entonces consigue ya tus abonos!

29 de agosto: Wake Up Cidade da Cultura

Cartel de la edición de 2026 de la Wake Up Cidade da Cultura Cedida

El sábado 29 se podrá disfrutar de una nueva fiesta electrónica en Gaiás con la edición de agosto de la Wake Up Cidade da Cultura, un encuentro con algunos de los mejores DJs del techno internacional.

En esta ocasión, el cartel de artistas confirmados de la Wake Up incluye a The Martinez Brothers, Paco Osuna y Ben Sterling como cabezas de cartel, a quienes se suman Crusy, Caste, Omy Cid y Santiso.

Además, en esta edición también se incluirá un escenario 360º en el que estarán Anfisa Letyago, Cristian Varela, Hector Oaks, Nastia Reigel, Isma B & Mury.

¿Estás preparado para bailar desde las 18:00 hasta las 06:00 horas?

Conciertos de agosto día a día