El mercadillo de artesanía ideal para este verano: más de 20 puestos y talleres cerca de A Coruña

Santa Cruz, en Oleiros, en A Coruña, volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escaparates de la artesanía tradicional. El Parque Luis Seoane acogerá del 5 al 9 de agosto la XXXI edición de Alfaroleiros, una cita que reunirá a más de una veintena de alfareros y alfareras procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

Durante cinco días, el entorno del parque se llenará de piezas elaboradas de manera artesanal, con propuestas que mostrarán tanto las técnicas tradicionales como las nuevas formas de entender la cerámica. La feria permitirá conocer de cerca el trabajo de los profesionales del sector y adquirir creaciones únicas hechas a mano.

La programación irá más allá de la exposición y venta de piezas. El evento contará con demostraciones de alfarería, obradores, espectáculos y actividades dirigidas a personas de todas las edades, con el objetivo de acercar este oficio al público y convertir la cita en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Además, la música también tendrá presencia durante la celebración, que volverá a transformar Santa Cruz en un punto de referencia para la cultura y la artesanía. El Ayuntamiento de Oleiros destaca que serán cinco jornadas para disfrutar de la alfarería, la tradición y la actividad cultural en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

Alfaroleiros alcanza así su trigésima primera edición, consolidada como una de las citas artesanales más destacadas del verano en el área de A Coruña y como un escaparate para preservar y divulgar un oficio con siglos de historia.