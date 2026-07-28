MEGA prepara un otoño con música en directo, catas y experiencias cerveceras en A Coruña

El Museo de Estrella Galicia (MEGA) ya tiene lista su programación para los últimos meses del año. Entre septiembre y diciembre, el espacio coruñés volverá a acoger algunas de sus citas más populares, como el Oktoberfest o el Maridaje Ancestral de Samaín, además de conciertos, catas y propuestas gastronómicas.

La programación arrancará el 25 de septiembre con la actuación de Los Saxos del Averno, una banda que mezcla R&B, rock y ritmos latinos. Una semana después, el 2 de octubre, regresará el Oktoberfest de MEGA, una experiencia que combinará cerveza, gastronomía inspirada en la tradición bávara y música en directo.

El 30 de octubre, coincidiendo con la celebración de Samaín, el museo organizará una nueva edición del Maridaje Ancestral, una cena temática en la que diferentes cervezas se combinarán con elaboraciones inspiradas en recetas e ingredientes tradicionales.

En noviembre habrá dos nuevas citas destacadas. El día 6 se celebrará una nueva Escala Internacional, dedicada en esta ocasión a la histórica cervecera belga Oud Beersel, con una cena maridaje para descubrir algunas de sus referencias más conocidas. Unos días después, el 27 de noviembre, el grupo madrileño Freedonia ofrecerá un concierto en el museo con su propuesta de soul, funk y rock.

La programación concluirá el 13 de diciembre con La magia de la Navidad, un brunch con gastronomía, cervezas, espectáculo de magia y el tradicional concurso de jerséis navideños.

Las entradas para todas las actividades ya están disponibles a través de la página web de MEGA.