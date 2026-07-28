Las gafas para ver el eclipse arrasan en las ópticas de A Coruña: "Vendemos unas 90 a la semana"

Los coruñeses se preparan para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. La ciudad será uno de los puntos de Galicia donde se podrá disfrutar de este fenómeno en todo su esplendor, pero observarlo sin unas gafas especiales puede causar daños permanentes a los ojos.

Desde el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia advierten de que, en primer lugar, nunca se debe mirar directamente al Sol a simple vista, incluso si está nublado o el Sol parece tenue. También inciden en que no se deben utilizar en ningún momento gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, ya que hacerlo puede provocar daños graves en la retina.

"La retina no produce dolor, por lo que una persona puede estar sufriendo una quemadura al mirar al Sol sin darse cuenta, percibiendo únicamente una luz muy intensa", señalan desde la entidad, que también ha puesto en marcha una campaña de concienciación.

Por ello, las ópticas llevan meses vendiendo gafas homologadas para ver el eclipse de forma segura, por lo general a un precio medio de 3 euros. Un interés que, a medida que se acerca en el calendario la fecha, no deja de crecer. "Llevamos vendiéndolas desde noviembre del año pasado y estas últimas semanas cada vez más. Hubo como parón entre abril y mayo y ahora desde que empezó el verano vendemos todos los días", dice Ángela Álvarez, empleada de 4C Centro Óptico.

"Vendemos unas 90 gafas a la semana", coincide Celia Rioboo de Multiópticas & Centro Auditivo, situada en la plaza de Lugo. La profesional de la optometría explica que llegaron a tener una lista de reserva con unas 120 personas esperando por hacerse con unas gafas: "Y ahora el interés es mayor. No descartamos agotar antes de llegar a la fecha".

Iván Anderson de la Óptica Santa Lucía sostiene que el pico de las ventas llegará el día antes o el mismo día del eclipse. "Hay mucha gente que ya las ha comprado con antelación. Solemos venderlas por pares, pero creo que se va a notar mucho más los días antes", indica.

Cuidado con los niños y personas mayores

Entre las recomendaciones de los profesionales de la vista destaca, por supuesto, no dejar de usar las gafas mientras se observe el eclipse. "La gente está más concienciada sobre los peligros para la vista y se están vendiendo muchísimas", explica Ángela Álvarez.

"Hay que ponerse sin ninguna duda las gafas, no verlo con radiografías, ni a través del móvil. Puede ser muy peligroso. También, es importante asegurarse de que las gafas estén homologadas", añade Celia Rioboo.

De hecho, el pasado lunes el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas presentó una campaña con recomendaciones para observar de forma segura el eclipse. Para ello, han distribuido un folleto informativo en 668 establecimientos y centros sanitarios de óptica de Galicia, con el objetivo de que la población pueda disfrutar del eclipse sin poner en riesgo su salud visual.

Además, la campaña pone el foco en los colectivos más vulnerables, como los niños y niñas, las personas mayores y aquellas personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de sustancias o medicamentos que puedan disminuir su percepción del riesgo, para quienes recomiendan extremar las precauciones.