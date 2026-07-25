El refugio del padre de Lamine Yamal: municipio de 18.993 habitantes que cruza un río y es capital de la Ribeira Sacra

A Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se le ha visto en más de una ocasión en Monforte de Lemos (Lugo), tanto en 2024 como en 2025, compartiendo él mismo en sus redes sociales algunas fotografías de su visita e, incluso, declarando su gusto por Galicia: "Son galego".

El padre del futbolista del FC Barcelona y reciente Campeón del Mundial de Fútbol visitó la capital de la comarca Terra de Lemos y de la Ribeira Sacra para disfrutar de las fiestas y conocer de cerca su entorno.

Más que una visita

Monforte de Lemos Shutterstock

No es de extrañar que Mounir Nasraoui haya visitado en más de una ocasión el municipio de Monforte de Lemos, ya que cuenta con una gran variedad de atractivos, como su casco histórico con elementos judíos, varios museos, un bonito puente medieval que cruza el río Cabe y un entorno natural digno de conocer.

Destaca por combinar un increíble patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía y tradición vitivinícola. Entre sus principales atractivos se encuentra el casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973, donde todavía se mantiene la esencia medieval de la localidad.

En la parte más alta se sitúa el Conjunto Monumental de San Vicente do Pino, formado por la Torre del Homenaje, el antiguo palacio de los Condes de Lemos y el monasterio benedictino. Los dos últimos forman el Parador de Turismo de Monforte, mientras que la Torre del Homenaje es uno de los símbolos de la localidad y recuerda la importancia estratégica de la antigua fortaleza.

Parador Monforte de Lemos, Lugo paradores.es

Otro edificio destacado es el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, un edificio del siglo XVI conocido como el "Escorial gallego", por su arquitectura y su colección artística con dos pinturas de El Greco y cinco tablas atribuidas al taller del pintor italiano Andrea del Sarto.

También merece la pena cruzar la Ponte Vella sobre el río Cabe, del siglo XVI y reedificado por Pedro Rodríguez Remberde, recorrer su paseo fluvial para disfrutar de las vistas y, por supuesto, acudir a algunos de sus museos como el de Arte Sacro de las Madres Clarisas, donde se muestran piezas de pintura, escultura, etcétera, la Pinacoteca del Cardenal y el Museo del Ferrocarril de Galicia.

Otros como el Pazo de Tor, el Pazo de Molinos de Antero y el Museo Lodeiro completan la visita de museos por Monforte de Lemos.

La gastronomía de Monforte de Lemos

Uno de los restaurantes que visitó Mounir Nasraoui fue El Hórreo, una visita que publicaron en redes sociales desde el propio establecimiento. La gastronomía en Monforte se basa en comida gallega tradicional, aunque hay opciones para todos los bolsillos y paladares.

En Monforte, como en casi toda Galicia, está muy arraigada la tradición de las tapas, ya sea al mediodía o antes de las cenas.

Respecto a platos típicos, destaca la empanada. "La empanada por excelencia de Galicia es la de Monforte y, junto con ella, el pan, con panes artesanos en horno de leña que casi no necesitan de ningún acompañamiento", dicen desde el ayuntamiento. De zamburiñas, atún, carne, pollo, bacalao...

El pulpo á feira es otro de sus grandes manjares, disponible en los días de feria o en cualquiera de las pulpeiras de la localidad. Para los postres, la larpeira es la estrella, así que no te marches de Monforte de Lemos sin probarla.