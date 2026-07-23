Jesús Vázquez, 60 años: "Me crié en un ambiente muy tóxico y opresivo. Mi madre era una mujer atrapada por su tiempo"

Nacido en Ferrol en 1965, Jesús Vázquez es un presentador muy reconocido en todo el país principalmente por su colaboración en numerosos programas de Telecinco. Hace unos meses acudió a La noche de Aimar de La Sexta, presentado por el periodista Aimar Bretos, en el que habló de diferentes etapas de su vida que le han marcado a lo largo de los años.

Desde su adolescencia en un entorno "muy tóxico y opresivo", pasando por el caso Arny, que marcó una etapa de su vida, hasta la actualidad en la que vive "en calma", Jesús Vázquez se abrió ante Aimar Bretos.

"Me crié en un ambiente muy opresivo y tóxico"

Jesús Vázquez describió junto a Aimar Bretos una infancia marcada por el contexto en el que crecieron sus padres. "Mi madre era una mujer que estaba atrapada por su tiempo. Se crió en la dictadura y tenía unos pensamientos bastante afines", explica.

El gallego explica que tanto ella como su padre que "era militar", hicieron que se criase en "un ambiente muy tóxico, muy opresivo, muy de seguir la doctrina de la dictadura, el pensamiento único y todo hacerlo según las normas que imperaban".

Esa educación condicionó la reacción de sus padres cuando decidió contarles quién era realmente. Sin embargo, el episodio que más dolor le sigue provocando está relacionado con el caso Arny, aquel escándalo judicial de 1995 en el que se destaparon supuestas actividades de prostitución de menores en un pub gay de Sevilla. "Fue una infamia enorme", dijo Jesús.

Recuerda que aquella acusación falsa tuvo un enorme impacto en su familia y que su madre falleció antes de conocer que su hijo era inocente. "Mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto de que era inocente. Se murió sin saberlo", lamenta, algo que le sigue pesando a día de hoy.

"Se lo dije todo a la vez y no cayó nada bien"

Durante la entrevista con Aimar Bretos, Jesús Vázquez recordó el momento en que decidió sentarse con sus padres y hablarles sobre su homosexualidad. El periodista le pregunta qué les afectó más, "¿que fueras gay o que fueras presentador?", a lo que el gallego respondió "se lo dije todo a la vez y no cayó nada bien. Me fui de casa al poco tiempo".

Rememoró aquella conversación familiar: "Un día reuní a mis padres en el salón y les dije 'sentaos que tengo que deciros tres cosas': una, he dejado la carrera de Veterinaria hace meses, me he presentado a las pruebas de la RESAD de arte dramático y me han admitido; dos, soy gay; y tres, tengo novio y me voy a vivir con él".

No se arrepiente de haber sido tan claro y directo con sus padres: "¿Por qué tengo que sufrir por algo que yo no he hecho nada? No soy malo, no estoy enfermo, soy una persona normal, y dije, pues lo suelto todo de golpe", afirma.

Aunque asegura que contárselo a sus padres supuso "una gran liberación", reconoce que nunca olvidará el momento de verse obligado a sentar a su familia para explicar quién era. "Es injusto", opina. Además, lamenta que muchas personas hayan vivido situaciones aún peores: "Conozco casos, por desgracia, que los han echado de sus casas".