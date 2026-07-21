Guía de la Feira das Marabillas en A Coruña: programa, horarios y todo lo que no te puedes perder

La Feria Medieval de A Coruña en una foto de archivo Quincemil

A Coruña volverá a viajar varios siglos atrás con una nueva edición de la Feira das Marabillas, una de las citas más esperadas del verano en la ciudad. Del miércoles 22 al domingo 26 de julio, la Ciudad Vieja se llenará de música, teatro, pasacalles, espectáculos de fuego, artesanía y gastronomía para recrear el ambiente de la Edad Media.

Durante cinco días habrá actividad prácticamente ininterrumpida desde la mañana hasta la noche en distintos escenarios repartidos entre las plazas de María Pita, Azcárraga, la Constitución y As Bárbaras, además de las calles del casco histórico.

Los tradicionales puestos de artesanía convivirán con actuaciones musicales, danza, humor, acrobacias, exhibiciones de banderas medievales, personajes fantásticos y propuestas para toda la familia.

Miércoles 22 de julio: la gran inauguración

La Feira das Marabillas arrancará a las 12:30 horas con el tradicional gran pasacalles inaugural, que recorrerá la Ciudad Vieja desde la plaza de Azcárraga hasta María Pita con todas las compañías participantes.

Entre los principales espectáculos del día destacan:

Gran pasacalles inaugural.

Los Sbandieratori Città di Foligno , con sus espectaculares exhibiciones de banderas medievales.

, con sus espectaculares exhibiciones de banderas medievales. Saltinpunqui presentará "Os xigantes de vermello" y "A pócima das meigas".

presentará "Os xigantes de vermello" y "A pócima das meigas". A Todo Trapo ofrecerá espectáculos de malabares y humor.

ofrecerá espectáculos de malabares y humor. Teatro Infinito representará "Trolerías" y "O feiticeiro atribulado".

representará "Trolerías" y "O feiticeiro atribulado". Nazareth protagonizará varios pases de danza del vientre.

protagonizará varios pases de danza del vientre. Grus Grus llevará a escena espectáculos aéreos y de fuego como "Elfa Cuca" y "Leprosos Etim".

llevará a escena espectáculos aéreos y de fuego como "Elfa Cuca" y "Leprosos Etim". Fantabulosía presentará "Mushua, a dragona".

presentará "Mushua, a dragona". Gaeloc y Galata animarán las calles con pasacalles musicales, gaitas y tambores.

La programación continuará hasta las 23:00 horas, con conciertos, espectáculos de fuego y actuaciones itinerantes.

Jueves 23 de julio

La actividad comenzará a las 11:30 horas. A lo largo del día volverán a recorrer la Ciudad Vieja los músicos, bufones, malabaristas y personajes medievales.

Entre las citas más destacadas figuran:

Nuevas exhibiciones de los Sbandieratori Città di Foligno .

. Teatro de calle con Teatro Infinito .

. Pasacalles de Treefolk, Gaeloc y Galata .

. Actuaciones de danza del vientre de Nazareth .

. Espectáculos circenses de A Todo Trapo .

. Bufones y humor con B ufón Vermello .

. Saltinpunqui volverá con sus personajes gigantes.

El broche final llegará a las 22:30 horas con el espectáculo "Peche abraiante", protagonizado por Cazadores de Dragóns, uno de los momentos más esperados de toda la jornada.

Viernes 24 de julio

Las actividades comenzarán también a las 11:30 horas. Durante toda la jornada habrá: pasacalles musicales, teatro itinerante, cabezudos y personajes fantásticos, danza del vientre, títeres, malabares, zancos y música tradicional gallega.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran:

Concierto de Turdión .

. Concierto de Gaeloc en la plaza de la Constitución.

en la plaza de la Constitución. Nuevos pases de los Sbandieratori Città di Foligno .

. Espectáculos de Teatro Infinito .

. Acrobacias aéreas de Grus Grus.

La noche terminará con "O Susurro", un espectáculo de fuego, luz y acrobacias aéreas que tendrá lugar a las 23:00 horas en la plaza de María Pita.

Sábado 25 de julio

El sábado será previsiblemente la jornada con mayor afluencia de público. Desde primera hora volverán a sucederse: pasacalles musicales, teatro de calle, humor, danza, espectáculos de fuego, acrobacias, música tradicional y exhibiciones medievales.

Entre las citas más esperadas figuran:

Tres actuaciones de danza del vientre de Nazareth .

. Conciertos de Gaeloc y Turdión .

. Nuevos pases de los S bandieratori .

. Espectáculos itinerantes de Saltinpunqui y Teatro Infinito .

y . Bufones y personajes fantásticos recorriendo toda la feria.

Uno de los grandes momentos llegará por la noche con el espectacular desfile de "O Gran Dragón" y "O León de 10 colas", que recorrerán la Ciudad Vieja acompañados por varias compañías antes del espectáculo final de fuego.

Domingo 26 de julio: despedida de la feria

La última jornada comenzará también a las 11:30 horas y mantendrá el ambiente medieval hasta la noche. Durante todo el día habrá: pasacalles, musica tradicional, teatro, bufones, acrobacias, danza del vientre y espectáculos infantile.

La plaza de María Pita acogerá varias funciones de Teatro Infinito, mientras que el resto de plazas seguirán ofreciendo actuaciones durante toda la tarde.

El cierre llegará a las 21:30 horas con un gran pasacalles final en el que participarán prácticamente todas las compañías presentes en esta edición.

El Recuncho das Pícaras

Como cada año, la plaza de María Pita volverá a convertirse en el espacio dedicado a los más pequeños. El Recuncho das Pícaras contará con: tiovivo, noria, camas elásticas, castillo infantil, campamento medieval y juegos tradicionales. Además, se celebrarán talleres de cerámica, cantería, espartería y mimbre, chocolate, pan, madera, esencias y cuero.

El horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Artesanía y gastronomía

La Feira das Marabillas volverá a reunir decenas de puestos de artesanía repartidos por toda la Ciudad Vieja. Los visitantes podrán encontrar productos de cuero, cerámica, madera, joyería, decoración y alimentación, además de una amplia oferta gastronómica con carnes asadas, embutidos, pizzas artesanales, dulces, bocadillos de jamón asado, bollos preñados, comida internacional y la tradicional caseta de sidra.