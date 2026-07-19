Yolanda Díaz, 55 años: "Soy la pequeña de una familia de hombres. Me llevan muchos años. Me llaman 'La nena'"

Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 1971) es la ministra de Trabajo y Economía Social desde enero de 2020 y vicepresidenta segunda del Gobierno de España desde julio de 2021. También es militante y fundadora del partido político Movimiento Sumar y afiliada al Partido Comunista de España.

La vicepresidenta segunda ha protagonizado varios encuentros en El Intermedio en los que ha hablado tanto de sus propuestas políticas como de determinados aspectos de su vida personal y familiar, siempre con un bonito recuerdo hacia su familia.

Las anécdotas de la infancia de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz siempre ha mostrado un gran cariño por su tierra natal, Galicia, una comunidad que ha marcado su forma de entender la vida y la política. Nació en una familia muy vinculada al movimiento obrero y creció en un entorno donde el compromiso social formaba parte del día a día.

Su padre fue Suso Díaz, fallecido en julio de 2025, histórico dirigente sindical y secretario general de Comisiones Obreras en Galicia hasta el 2000, una figura muy respetada cuya influencia fue decisiva en la forma de ser y pensar de Yolanda.

En una de sus visitas al programa de El Intermedio, Yolanda Díaz recordó con humor algunos episodios de su infancia durante una conversación con Thais Villas. La vicepresidenta segunda explicó que tiene dos hermanos mayores y que ella era la pequeña de la casa.

"Soy la pequeña de una familia de hombres. Me llevan muchos años. Nací cuando no debía, creo", dice entre risas. También desveló cuál es el mote con el que se dirigen a ella: "Me llaman 'La nena'".

No dudó en compartir diversas anécdotas sobre la relación con sus hermanos, especialmente con el del medio. "Mi hermano del medio es rubio platino, quería que mi madre lo tiñera. Yo era gordita".

Entre risas, recordó una de las travesuras que más la marcó. "Tengo cicatrices de las cosas que me hacían, sobre todo el del medio. Me tiró a un cerdo", comentó ante la sorpresa de la periodista.

Y lo explicó: "En Galicia todo el mundo tiene animales. Yo era muy pequeñita, mi madre vivía, y este, que es un trebello, me tiró a un cerdo y a mi madre casi le da un pallá". Pese a las bromas infantiles, dejó claro el enorme cariño que siente por él: "Lo quiero mucho, le va a dar vergüenza", dijo entre risas.

Sobre si sus hermanos están orgullosos de que se dedique a la política, reconoció con humor que no lo tiene muy claro, "y después de escucharme hoy, menos". Eso sí, confirmó que ambos la apoyan en las elecciones: "Me votan".

Aunque no siempre acuden a sus mítines, contó que siempre están pendientes de ella y la cuidan. Quien sí analiza con total sinceridad sus intervenciones es su hija, para bien o para mal: "A los actos que viene de Sumar, el otro día me decía: 'mamá vaya chapa que nos has dado, te has excedido'", comenta entre risas.