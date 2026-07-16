Esta es la programación del Castelo Conta en Culleredo (A Coruña): siete días de música, cultura y gastronomía

Culleredo ha presentado esta tarde la XI edición del festival Castelo Conta, que este año tendrá como lema "Otra vez de fiesta", una frase que resume la esencia de un proyecto que busca reivindicar un modelo de celebración basado en la cultura, la tradición, la convivencia y la participación comunitaria.

El festival se celebrará del 24 al 30 de agosto, culminando con la tradicional Romería de San Ramón.

Xosé A. Touriñán dio a conocer la programación acompañado por el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; la diputada provincial de Cultura, Natividad González; la responsable de gastronomía y proximidad de Estrella Galicia, Cristina Canosa; y el director ejecutivo de Deleite, Pedro González. Todos coincidieron en destacar que se trata del festival con la programación cultural más importante del rural gallego.

Esta nueva edición de Castelo Conta contará con decenas de actividades culturales y más de 60 artistas repartidos durante siete días de programación en diferentes aldeas de la parroquia.

Por su parte, Xosé Antonio Touriñán destacó como principal novedad que la taberna permanecerá abierta durante más de un mes a partir del 24 de agosto y que el centro social de la parroquia contará con una programación cultural propia que se irá anunciando progresivamente. "Castelo Conta continúa consolidándose como un proyecto que ha transformado el modelo tradicional de fiesta popular", señaló.

Programación

Xente Miúda

Es el campamento de Castelo Conta dirigido a los más pequeños y se desarrollará de lunes a viernes por las mañanas. Se trata de un espacio pensado para que niños y niñas vivan el festival desde dentro, combinando naturaleza, creación artística, música, teatro y juego.

Los participantes, de entre 5 y 12 años, disfrutarán de talleres artísticos de Castelo Studio, recorrerán los bosques de Cabrois para conocer las especies autóctonas y aprender a plantar árboles, asistirán al espectáculo El tranvía Leonardo, de Fantoches Baj Monicreques, participarán en un taller de baile con Artur Puga, construirán instrumentos musicales con materiales reciclados junto a Xavi Lozano, una actividad que culminará con el espectáculo Tubos del Mundo, y disfrutarán de una sesión de Cine de Sombras.

Vermús na Taberna

De lunes a sábado, la taberna de Castelo (Casa Rodríguez) acogerá las tradicionales sesiones vermú, en las que reconocidos cocineros gallegos prepararán tapas mientras distintos artistas amenizan musicalmente la jornada.

Entre los participantes estarán Jorge Trigo, Nacho Moreira, Damián Paris, Manuel Rodríguez, Lore y Mari, Álex Méndez, Bea Sotelo, Kike Piñeiro, Paula Martínez, Lolo Mosteiro, Chisco Jiménez, Pablo Morales, Moncho Méndez, Lucía Freitas, Begoña Vázquez, David Vilariño y Patricia Navarrete.

La programación musical correrá a cargo de Factoría de Subsistencia, Tapa d'Orella, Balteira, Unto Vello, Ulex, Skadelos, Quinkillada, Tanto Nos Ten, entre otros artistas.

Como novedad, el miércoles se inaugurará la intervención artística "As pegadas do baile", de Artur Puga.

Contos de Castelo

Las tardes del festival estarán dedicadas a los Contos de Castelo, un espacio nacido hace diez años como círculos de conversación entre vecinos y que mantiene intacto su objetivo: situar en el centro a las personas mayores, la tradición oral y la memoria del rural gallego.

Lunes 24 (Castelo de Abaixo): homenaje a Finita Gay, de la mano de Xurxo Souto.

Martes 25 (Vilaverde): tradición oral y taller de regueifa con Manolo Maseda y Josinho da Teixeira.

Miércoles 26 (Xalo): encuentro sobre baile tradicional con Artur Puga.

Jueves 27 (Folgueira): sesión de Mujeres que cuentan, con la participación de los seis grupos del proyecto y Mercy Díaz.

Viernes 28 (Cabrois): recuperación de mitos y leyendas vinculadas a la literatura.

Seráns do Castelo Conta

Cada noche, una de las aldeas de la parroquia será el escenario principal del festival.

Lunes 24 (Castelo de Abaixo): concierto especial de la Orquestra Bravú Xangai, con un espectáculo dedicado a Finita Gay.

Martes 25 (Vilaverde): conciertos de 9Louro y Kid Mount, además de una sesión del DJ Kike Varela.

Miércoles 26 (Xalo): actuación del grupo de baile de Castelo, concierto de Ailá y foliada de Castelo Conta.

Jueves 27 (Folgueira): estreno del documental Mujeres que cuentan y concierto de De Ninghures.

Viernes 28 (Cabrois): conciertos de Xoel López y Antía Muíño, seguidos de una sesión del DJ Mínimo.

La Noche de Castelo Conta

El festival celebrará la tradicional churrascada popular y la Gran Gala de la Comedia Gallega en Gallego, dedicada al formato del monólogo.

Estará presentada por Xosé A. Touriñán y contará con la participación de numerosos humoristas, acompañados por la música de Galifunk Brass.

La noche concluirá con el concierto de Gin Toni's.

Romería de San Ramón

El domingo tendrá lugar la tradicional Romería de San Ramón, con misas en la capilla, puestos de rosquillas, sesión vermú y la comida popular de despedida del festival, que consistirá en una gran pulpeira.

La jornada estará amenizada por la orquesta La Ocaband.