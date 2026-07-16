Las polémicas que rodean al gallego 'El Xokas': de Ester Expósito al fin de una importante campaña publicitaria

No sale de una polémica para meterse en otra. El creador de contenido lucense El Xokas lleva varias semanas ocupando titulares por las declaraciones que realiza durante sus directos y, esta vez, las consecuencias han ido más allá de las redes sociales.

Y es que, tal y como ha informado Burger King a través de un comunicado en sus redes sociales, la cadena de comida rápida ha decidido romper su colaboración con el streamer dentro de la campaña Grand King. Todo a la vez que eliminaba el menú personalizado del gallego de todos los establecimientos de la cadena, mantendiento el de los tres participantes restantes: Peldanyos, María Rivers y Marta Díaz.

Según ha informado la marca, considera que las declaraciones del creador de contenido "no representan en ningún caso los valores que defendemos" y lamenta que la colaboración haya podido ofender a parte del público. Pero esta decisión no llega de un día para otro.

comunicado Burguer King El Xokas Burger King

Todo comenzó hace apenas unos días durante uno de sus habituales directos en Twitch. En él, El Xokas hablaba sobre la actriz Ester Expósito y terminaba asegurando que prefería "estar con una tía que fuera un 6". Un comentario con el que puntuaba el físico de la actriz mientras la comparaba con su pareja, Zeling, a quien situaba "mil veces por encima" porque, según decía, "no está colgada".

Para el streamer, el problema no era el aspecto físico, sino las diferencias ideológicas. "Prefiero estar con un 6", insistía, asegurando que "no vale la pena estar con una mujer así por su pensamiento político, doctrina, etc".

Las reacciones no tardaron en llegar. Numerosas creadoras de contenido criticaron públicamente sus palabras y una de las más contundentes fue la influencer Clerrrs, que en un vídeo de TikTok ironizaba con que, según ese razonamiento, "una mujer con pensamiento crítico, con opinión propia, aunque sea un pibón, deja de valer la pena".

Lejos de rebajar la polémica, El Xokas decidió responder. Lo hizo primero con un vídeo dirigido a la creadora de contenido a través de la plataforma de Twitch. Allí insistió en que nunca había hablado del físico de Ester Expósito, sino de la incompatibilidad ideológica.

"No me importa tu apariencia física. Me da igual que sea un 4, un 9 o un 18 porque no quiero estar con alguien como tú", aseguraba.

Durante esos mismos días también reaccionó a unas declaraciones de Irene Montero e incluso llegó a afirmar que su vida podía correr peligro por ser "demasiado relevante" debido a las opiniones que expresa públicamente. Sin embargo, aquello solo fue el principio.

"He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando"

Desde entonces, numerosos usuarios comenzaron a rescatar otros fragmentos de sus emisiones en directo, poniendo el foco en comentarios que consideraban ofensivos o machistas. Pero hubo uno que terminó convirtiéndose en la gota que colmó el vaso.

Todo ocurrió cuando un espectador se burló de sus entradas. La respuesta del gallego fue inmediata: insultó a la madre del usuario, llegó a decir que tenía "dinero para enterrarte" y remató el mensaje con una frase que ha acabado recorriendo las redes sociales: "He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando".

Pocas horas después, el menú de El Xokas desaparecía de los restaurantes de la cadena.