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¿Qué hacer en Ferrol este fin de semana? Todos los planes para pasarlo en grande
La ciudad ferrolana presenta un fin de semana de lo más entretenido con diferentes fiestas populares, conciertos y eventos deportivos
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La ciudad ferrolana trae consigo un fin de semana cargado de eventos, a los que les pondrá la banda sonora el Trio Quartet y Molimo. Además, podremos disfrutar de las esperadas Fiestas de Santa Mariña do Vilar, que traerán hasta Ferrol orquestas y formaciones tan aclamadas como El Combo Dominicano.
Paralelamente, se celebrarán también las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen en el barrio ferrolano de San Xurxo. El broche final de este fin de semana lo pondrá la feria de The Burger Cup y una jornada completa dedicada al Triatlón Cidade de Ferrol.
Concierto del Trio Quartet + Molimo
El viernes 17 a las 23:00 horas se podrá disfrutar en la sala La Room de dos actuaciones independientes de Molimo y Trio Quartet, dos formaciones que vienen a revolucionar la escena musical gallega contemporánea.
Por un lado, Molimo se especializa en la canción de la selva y la improvisación libre. Con texturas asimétricas y sugestivas crean aquel sonido que cantan los bambuti en sus rituales.
Por otro lado, el proyecto Trio Quartet está formado por cuatro músicos que tienen como objetivo crear un espacio para la composición e improvisación jazzística en Ferrol. Se mueven entre la tradición y modernidad, creando sonidos que nos recuerdan a los autores de los 70s-80s, el swing y la bossa.
The Burger Cup
El día de ayer, miércoles 15, dio inicio The Burger Cup en la Plaza de Armas, una feria donde se podrán degustar las mejores burgers de España alrededor de un entorno con música y buen rollo.
En esta feria participarán Champineta, Hunter Smash, Smash Ganic, Lame, Gosso, Burger's Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab y Capitano Burger. Recuerda que podrás votar por tu favorita a través de un código QR que viene incluido con cada una de tus consumiciones.
También habrá diferentes opciones de bebidas y una parte dulce con El Señor de las Donas.
La entrada será libre y completamente gratuita.
Los horarios serán de 19:00 a 00:00 horas el jueves, de 19:00 a 01:00 horas el viernes y de 12:00 a 01:00 horas el sábado y el domingo.
¡No te lo pienses más y apúntate a esta cita gastronómica, pues solo estará hasta este domingo 19!
Fiestas de Santa Mariña do Vilar
Las fiestas de Santa Mariña do Vilar vuelven más 'guerreras' que nunca con cuatro días completos de celebraciones con un cartel de actuaciones musicales incomparables y muchas más sorpresas.
Esta es la programación de la edición de 2026 de las Fiestas de Santa Mariña do Vilar:
- Jueves, 16 de julio - El Combo Dominicano + DJ Ayram
- Viernes, 17 de julio - Orquesta Panama + DJ Federato
- Sábado, 18 de julio - Grupo Pasión + Érase Una Vez con DJ Gor, Juanky y DJ Franh
- Domingo, 19 de julio - Grupo Jaque + DJ Marcos Magán
Virxe do Carme de San Xurxo
El viernes 17, sábado 18 y domingo 19 llegan a la ciudad ferrolana las Fiestas de la Virgen del Carmen de San Xurxo, tres días completos donde la protagonista será la música.
La programación completa de las Festas da Virxe do Carme de San Xurxo 2026:
Viernes, 17 de julio
- 21:00 horas - Churrascada amenizada por Los Limones + DJ
Sábado, 18 de julio
- 08:00 horas - Salvas en honor a la Virgen
- 09:00 horas - Pasacalles de los gaiteiros con el grupo Trouleada
- 13:00 horas - Misa solemne
- 14:00 horas - Bombas de palenque
- 14:30 horas - Sesión vermú con el grupo La Tremenda
- 23:00 horas - Gran Verbena amenizada por La Tremenda + CDC disco móvil
Viernes, 19 de julio
- 14:00 horas - Bombas de palenque
- 14:30 horas - Sesión vermú con Dúo Karamba
XXIV Triatlón Cidade de Ferrol
El sábado 18 la ciudad ferrolana se pone sus mejores prendas deportivas para celebrar la 24.ª edición del Triatlón Cidade de Ferrol, una competición que tendrá lugar en el Muelle de Curuxeiras del Puerto de Ferrol.
Esta competición se considera una de las más importantes del año por acoger el Festival Youth, clasificatorio para el Campeonato de Europa, y por formar parte de la Liga Galega, es decir, puntuable para el Ranking Nacional.
La distancia total para la prueba de natación será de 750 metros, para la de bicicleta será de 20 kilómetros y de 5 kilómetros de carrera a pie.
VI Escuterada
El sábado 18 y domingo 19 tendrá lugar una nueva edición de la Escuterada en Ferrol. Será un programa apto para todos los públicos que se podrá disfrutar desde tierra o moto.
La programación de las dos jornadas de la Escuterada de Ferrol 2026:
Sábado, 18 de julio
- 17:30 horas - Recepción
- 18:30 horas - Ruta
- 20:00 horas - Gynkana
- 21:00 horas - Exposición de motos
- 21:30 horas - Cena
Domingo, 19 de julio
- 10:00 horas - Recepción con desayuno
- 10:30 horas - Exposición de motos
- 11:00 horas - Carrera de lentos
- 12:00 horas - Ruta con pinchos
- 14:30 horas - Comida con entrega de premios y sorteos