¿Qué hacer en Ferrol este fin de semana? Todos los planes para pasarlo en grande

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol para pasarlo en grande Cedida

La ciudad ferrolana trae consigo un fin de semana cargado de eventos, a los que les pondrá la banda sonora el Trio Quartet y Molimo. Además, podremos disfrutar de las esperadas Fiestas de Santa Mariña do Vilar, que traerán hasta Ferrol orquestas y formaciones tan aclamadas como El Combo Dominicano.

Paralelamente, se celebrarán también las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen en el barrio ferrolano de San Xurxo. El broche final de este fin de semana lo pondrá la feria de The Burger Cup y una jornada completa dedicada al Triatlón Cidade de Ferrol.

Concierto del Trio Quartet + Molimo

Trio Quartet y Molimo actuarán este fin de semana en Ferrol Cedida

El viernes 17 a las 23:00 horas se podrá disfrutar en la sala La Room de dos actuaciones independientes de Molimo y Trio Quartet, dos formaciones que vienen a revolucionar la escena musical gallega contemporánea.

Por un lado, Molimo se especializa en la canción de la selva y la improvisación libre. Con texturas asimétricas y sugestivas crean aquel sonido que cantan los bambuti en sus rituales.

Por otro lado, el proyecto Trio Quartet está formado por cuatro músicos que tienen como objetivo crear un espacio para la composición e improvisación jazzística en Ferrol. Se mueven entre la tradición y modernidad, creando sonidos que nos recuerdan a los autores de los 70s-80s, el swing y la bossa.

The Burger Cup

Cartel de la feria gastronómica The Burger Cup The Burger Cup

El día de ayer, miércoles 15, dio inicio The Burger Cup en la Plaza de Armas, una feria donde se podrán degustar las mejores burgers de España alrededor de un entorno con música y buen rollo.

En esta feria participarán Champineta, Hunter Smash, Smash Ganic, Lame, Gosso, Burger's Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab y Capitano Burger. Recuerda que podrás votar por tu favorita a través de un código QR que viene incluido con cada una de tus consumiciones.

También habrá diferentes opciones de bebidas y una parte dulce con El Señor de las Donas.

La entrada será libre y completamente gratuita.

Los horarios serán de 19:00 a 00:00 horas el jueves, de 19:00 a 01:00 horas el viernes y de 12:00 a 01:00 horas el sábado y el domingo.

¡No te lo pienses más y apúntate a esta cita gastronómica, pues solo estará hasta este domingo 19!

Fiestas de Santa Mariña do Vilar

Cartel de las Fiestas de Santa Mariña do Vilar 2026

Las fiestas de Santa Mariña do Vilar vuelven más 'guerreras' que nunca con cuatro días completos de celebraciones con un cartel de actuaciones musicales incomparables y muchas más sorpresas.

Esta es la programación de la edición de 2026 de las Fiestas de Santa Mariña do Vilar:

Jueves, 16 de julio - El Combo Dominicano + DJ Ayram

Viernes, 17 de julio - Orquesta Panama + DJ Federato

Sábado, 18 de julio - Grupo Pasión + Érase Una Vez con DJ Gor, Juanky y DJ Franh

con DJ Gor, Juanky y DJ Franh Domingo, 19 de julio - Grupo Jaque + DJ Marcos Magán

Virxe do Carme de San Xurxo

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas da Virxe do Carme en San Xurxo Cedida

El viernes 17, sábado 18 y domingo 19 llegan a la ciudad ferrolana las Fiestas de la Virgen del Carmen de San Xurxo, tres días completos donde la protagonista será la música.

La programación completa de las Festas da Virxe do Carme de San Xurxo 2026:

Viernes, 17 de julio

21:00 horas - Churrascada amenizada por Los Limones + DJ

Sábado, 18 de julio

08:00 horas - Salvas en honor a la Virgen

09:00 horas - Pasacalles de los gaiteiros con el grupo Trouleada

13:00 horas - Misa solemne

14:00 horas - Bombas de palenque

14:30 horas - Sesión vermú con el grupo La Tremenda

23:00 horas - Gran Verbena amenizada por La Tremenda + CDC disco móvil

Viernes, 19 de julio

14:00 horas - Bombas de palenque

14:30 horas - Sesión vermú con Dúo Karamba

XXIV Triatlón Cidade de Ferrol

Cartel de la 24.ª edición de la prueba de Triatlon Cidade de Ferrol Cedida

El sábado 18 la ciudad ferrolana se pone sus mejores prendas deportivas para celebrar la 24.ª edición del Triatlón Cidade de Ferrol, una competición que tendrá lugar en el Muelle de Curuxeiras del Puerto de Ferrol.

Esta competición se considera una de las más importantes del año por acoger el Festival Youth, clasificatorio para el Campeonato de Europa, y por formar parte de la Liga Galega, es decir, puntuable para el Ranking Nacional.

La distancia total para la prueba de natación será de 750 metros, para la de bicicleta será de 20 kilómetros y de 5 kilómetros de carrera a pie.

VI Escuterada

Cartel de la edición de 2026 de la 6.ª Escuterada en Ferrol Vespa Club

El sábado 18 y domingo 19 tendrá lugar una nueva edición de la Escuterada en Ferrol. Será un programa apto para todos los públicos que se podrá disfrutar desde tierra o moto.

La programación de las dos jornadas de la Escuterada de Ferrol 2026:

Sábado, 18 de julio

17:30 horas - Recepción

18:30 horas - Ruta

20:00 horas - Gynkana

21:00 horas - Exposición de motos

21:30 horas - Cena

Domingo, 19 de julio