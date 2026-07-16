Alejandro Sanz, Manicómicos y más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña Cedida

El mes de julio sigue sin darle un descanso a la ciudad herculina, pues durante este fin de semana llegará a sus escenarios nada más y nada menos que Alejandro Sanz. A él se sumarán también algunos de los nombres más destacados de la escena jazzística internacional, como Camile Thurman & The Darrel Green Quartet o Patricio Carpossi Quartet.

Por otro lado, podremos disfrutar de todo un fin de semana de actuaciones al aire libre para todos los públicos de la mano del festival Manicómicos. Paralelamente, se celebrarán también dos destacadas fiestas de los barrios coruñeses: la Romaría dos Castros y las Festas de Mariñeiros en Peruleiro.

Conciertos del fin de semana

Alejandro Sanz actuará este fin de semana en la ciudad herculina Cedida

El concierto más destacado de este fin de semana tendrá lugar el sábado 18 a las 22:00 horas será el turno de Alejandro Sanz de animar al público herculino con un concierto inédito en el Muelle de Batería, donde la buena música al aire libre sonará al ritmo de su gira ¿Y ahora qué?, que consistirá en un repaso del artista por los éxitos que han marcado su carrera musical.

Otras citas interesantes de estos días vendrán de la mano de Driade y Penitence In Darkness el viernes 17 a las 21:30 horas en la sala Filomatic y el tributo a Ozzy Years llamado Rat Sabbath, que tendrá lugar el sábado 18 a las 22:30 horas en la sala Mardi Gras.

Mamma Mia! El Musical

Cartel de Mamma Mia! El Musical, que llega este mes a la ciudad herculina

El musical de Mamma Mia! finalmente llega a la ciudad herculina como parte de su gira por España, donde protagonizará dos semanas completas de funciones, desde el día de hoy, jueves 16, hasta el domingo 26. Este será el primer fin de semana de funciones en el Palacio de la Ópera.

Mamma Mia! es el espectáculo musical que ya ha marcado a varias generaciones gracias a su emocionante historia y sus interpretaciones de los clásicos musicales de ABBA como Dancing Queen, The Winner Takes It All o Lay All Your Love On Me.

¿Estás preparado para cantar, bailar y emocionarte con la historia de la idílica isla griega y encantadores personajes? ¡Apúrate y consigue tus entradas antes de que se agoten!

Festival Manicómicos 2026

Cartel de la edición de 2026 del Festival Manicómicos Manicómicos

La ciudad herculina volverá a acoger una nueva edición del festival de espectáculos gratuitos en las calles de A Coruña, conocido como Manicómicos. El programa dará inicio el día de hoy, jueves 16, y se extenderá hasta el domingo 19.

Jueves, 16 de julio

12:30 horas - Circo en familia de Atípico Circo en el Paseo das Pontes

18:00 horas - ¡Qué disparate! de Circo Psikario en el Paseo das Pontes

20:00 horas - Morpha de Andrea Ríos Cía en el Paseo das Pontes

22:00 horas - Solo de Roi Borrallas en el Paseo das Pontes

Viernes, 17 de julio

12:30 horas- Crunch 2! de Cía. Muu en el Campo da Leña

18:00 horas - El rompe récords de Abraham Arzate en el Campo da Leña

20:00 horas - La llegada de Koilara Teatro en el Campo da Leña

22:00 horas - La calle es nuestra de Always Drinking Marching Band en el Campo da Leña

Sábado, 18 de julio

12:30 horas - Deja que salga el sol de Mina Clown en la Plaza Pablo Iglesias

18:00 horas - The Crazy Mozarts de Mundo Costrini en la Plaza Pablo Iglesias

20:00 horas - Profesor de Yoga de Paco Panjabi en la Plaza Pablo Iglesias

22:00 horas - Infinit de Cía. Seon en la Plaza Pablo Iglesias

Domingo, 19 de julio

12:30 horas - Coa cabeza nas nubes de Cía. Soa en el exterior de la Casa das Ciencias

19:00 horas - Gala 25 Festival en el anfiteatro del Parque de Santa Margarita

Festival +QJazz

Cartel +QJazz 2026

A lo largo de esta semana se podrá disfrutar del festival +QJazz, un evento musical que reunirá a diversas leyendas internacionales del jazz, a quienes se les sumarán nuevos grupos y artistas emergentes locales.

Ya solo nos quedan tres jornadas en las que la protagonista será la música jazz, blues y R&B, hechas para que los fans de estos géneros puedan disfrutar en diferentes puntos de la ciudad herculina de sus autores favoritos.

La programación completa del festival +QJazz2026:

Jueves 16 a las 21:00 horas en el Teatro Colón - Camile Thurman & The Darrel Green Quartet. El jazz más electrizante será el protagonista durante esta jornada. El cuarteto, liderado por la saxofonista y vocalista Camille Thurman y el baterista Darrel Green, presentará su nuevo proyecto discográfico, Fortitude.

Viernes 17 a las 21:00 y 22:30 horas en Jazz Filloa - Patricio Carpossi Quartet. Es uno de los guitarristas argentinos más reconocidos de la actualidad. Ha compartido escenario con músicos como Juan Cruz de Urquiza, Carlos Lastra, Sergio Wagner y muchos más.

Sábado 18 a alas 22:00 horas en la Sala Garufa - Seada Quartet. Este cuarteto formado por músicos gallegos es una de las bandas más prometedoras de la escena local. Su jazz contemporáneo los ha llevado a actuar en diversos clubs de Galicia o en festivales como XXVI JazzBer o el 47º Festival Internacional de Jazz de Getxo.

Domingo 19 a las 20:30 horas en la sala Mardi Gras - Beater Jazz Collective. Esta formación con más de veinte años de experiencia revisita los grandes clásicos de la era del cool y el hard-bop, entre los que podemos destacan a Charles Mingus, Jazz Messengers, Joe Henderson y muchos más.

Romería del barrio de Os Castros

Cartel de la edición 2026 de la Romaría dos Castros Cedida

Del viernes 17 al domingo 19 se podrá disfrutar de la celebración de la tradicional Romaría dos Castros, tres días completos en los que todos los asistentes podrán disfrutar de la mejor música en directo con propuestas gastronómicas diarias, como pulpo o churrasco.

La programación completa de la Romería de Os Castros 2026:

Viernes, 17 de julio

19:00 horas - Pasacalles con el grupo Cántigas da Terra

21:00 horas - Pregón a cargo de Maika y Willy Sieiro Vázquez

21:15 horas - Tres Pesos

22:30 horas - Xuxo Fernandes

Sábado, 18 de julio

12:00 horas - Pasacalles con el grupo Donaire

13:00 horas - Sesión vermú amenizada por Maghúa

14:00 horas - Xantar popular

16:00 horas - Juegos tradicionales

17:00 horas - Espectáculo de Cñé, Orquesta Pantasma

21:00 horas - Acordeireta

22:15 horas - Luar na Lubre

23:15 horas - DJ Misa

Domingo, 19 de julio

12:00 horas - Alborada del grupo Donaire

13:00 horas - Xantar popular

16:00 horas - Cierre con Pan Sen Fron

Festas de Mariñeiros en Peruleiro

Cartel de la edición 2026 de las Festas de Mariñeiros en Peruleiro Concello de A Coruña

Esta semana, desde el viernes 17 hasta el domingo 19, podremos disfrutar de las Festas de Mariñeiros, unas celebraciones con actividades para todas las edades con diferentes actuaciones musicales que se repartirán a lo largo de todo el fin de semana.

La programación completa de las Festas de Mariñeiros 2026:

Viernes, 17 de julio

20:00 horas - Inauguración

21:00 horas - Begoña García

23:30 horas - DJ Javito

Sábado, 18 de julio

11:00 horas - Chocolatada Popular Interxeracional

12:00 horas - Contacontos en Galego: Laurita Pita (en Plazuela del Grupo de Pescadores)

14:00 horas - Sesión Vermú: Grupo Miami

17:00 horas - Actividades Infantís: Festa da Espuma e Hinchables

19:00 horas - Sesión DJ JuanM (en Plazuela del Grupo de Pescadores)

21:00 horas - Sesión DJ Gramola

22:30 horas - Grupo Miami

00:30 horas - Sesión DJ JuanM

Domingo, 19 de julio

11:00 horas - Pasarrúas a cargo de: Contiños da Feira (Programa Arraigo)

13:30 horas - Sesión Vermú: Gremlins Pop Rock

15:30 horas - Sesión Tardeo: DJ Mon

16:00 horas - Sesión DJ JuanM (en Plazuela del Grupo de Pescadores)

17:00 horas - Nova Trova Coruñesa (Programa Arraigo)

20:00 horas - Actuación: Grupo The Muppets

Además, para completar la programación, a lo largo de todo el fin de semana se podrá disfrutar de un Mercadillo de Artesanía, el cual tendrá un horario de 11:00 a 18:00 horas.

Cineterraza 2026

Cartel de la edición de 2026 de Cineterraza Cedida

El festival de cine conocido como Cineterraza regresa un año más al Fórum Metropolitano para protagonizar diversas jornadas de cine de culto con filmes de todas las épocas proyectados en formato 35 mm.

Al igual que en pasadas ediciones, las proyecciones serán todos los miércoles y jueves de julio a las 22:30 horas y se completarán con una charla-coloquio con personas relevantes del mundo de la cultura.

La programación de esta semana: