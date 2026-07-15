TrezeLuzes celebrará una nueva edición de su gala solidaria el 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a ocho proyectos sociales gallegos vinculados a la infancia, la salud, la inclusión y el apoyo familiar

La Finca Montesqueiro, en Oleiros, volverá a iluminarse el próximo 17 de septiembre con la celebración de la VIII edición de la gala TrezeLuzes, un evento solidario ya consolidado que une compromiso social y colaboración empresarial para impulsar proyectos que generan impacto real en Galicia.

Los fondos recaudados en esta edición se destinarán íntegramente a ocho proyectos sociales gallegos. Las entidades beneficiarias serán Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, Asociación Española Contra el Cáncer A Coruña, ASANOG, Proxecto Home Galicia e IGAXES.

El apoyo a estas entidades permitirá contribuir a programas orientados a proteger y acompañar a la infancia y adolescencia, reforzar la salud mental, impulsar medidas de inclusión y apoyo familiar, y favorecer la educación y la inserción sociolaboral.

"TrezeLuzes nació con la vocación de sumar voluntades y convertir una noche muy especial en oportunidades para quienes más lo necesitan", señala Lorena Otero, directora de la Fundación TrezeLuzes.

"En esta VIII edición queremos seguir apoyando causas diversas y complementarias, manteniendo nuestro compromiso con las entidades sociales gallegas que desarrollan proyectos de alto impacto en ámbitos como la salud, la inclusión, la discapacidad, la infancia y el acompañamiento familiar", añade.

Las entradas para asistir a la gala ya están disponibles a través de la página web de TrezeLuzes. La octava edición cuenta con el respaldo de empresas que se suman a Disashop y apadrinan el evento, entre las que figuran Grupo Nortempo, Viña Nora, Asteriscos Patrimonial, Amazon, Congalsa, Hatta Energy y Ackstorm.

Más de un millón de euros proyectos sociales

Desde su creación en 2018, TrezeLuzes ha destinado más de un millón de euros a proyectos sociales, consolidándose como uno de los mayores eventos solidarios impulsados por el tejido empresarial gallego.

Tras sus primeras ediciones, centradas en iniciativas dirigidas a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, la gala ha ampliado en los últimos años su alcance para apoyar proyectos sociales de alto impacto relacionados con la salud mental, la inclusión, el apoyo familiar, la educación y la inserción sociolaboral.