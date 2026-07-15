Confirmado: estos son los 15 puntos más destacados en A Coruña para ver el eclipse del 12 de agosto

El 12 de agosto promete ser una jornada histórica en A Coruña. Ese día, un eclipse total de Sol cruzará el norte de España, y la ciudad herculina será uno de los mejores sitios para su observación.

Este curioso fenómeno meteorológico tendrá lugar hacia el atardecer, con el Sol bajo el horizonte. Comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas.

Los 15 puntos destacados en A Coruña para ver el eclipse

A Coruña ya ha iniciado la cuenta atrás para el primer eclipse solar total en la Península en 114 años. "No hay ninguna ciudad del mundo donde el eclipse vaya a durar tanto tiempo", destacó la alcaldesa, Inés Rey, en una rueda de prensa.

Falta menos un mes para que miles de personas disfruten de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo. Ante su inminente llegada, el Ayuntamiento ha informado de los 15 puntos más destacados en A Coruña para su observación.

Zonas costeras como las playas de Riazor y Orzán son lugares idóneos, así como lugares elevados sin obstáculos como el Monte de San Pedro.

El Concello de A Coruña ha identificado múltiples espacios en toda la ciudad desde los que se podrá contemplar el eclipse, con el objetivo de visibilizar puntos de proximidad en los barrios para reducir los desplazamientos y el tráfico rodado.

Estos son los 15 puntos de visión destacados:

Aparcamiento del Aquarium Praza do Galatea Os Mariñeiros Explanada del Ágora Paseo de O Parrote Parque de San Diego Parque de Oza Parque de Eirís Plaza central de Xuxán Edificio Sindical (Sector 7) Parque de Novo Mesoiro Monte de San Pedro O Portiño Playa de Riazor Playa de Orzán

Tal y como ha confirmado el Ayuntamiento, en la Coraza entre Riazor y Orzán se establecerá una zona específica PMR (Persona con Movilidad Reducida) para que todo el mundo pueda disfrutar del eclipse.

Se prevé que tanto el Monte de San Pedro como O Portiño atraerán una importante afluencia de gente. Por ello, se limitará el tráfico para que se generen embudos. En este sentido, se permitirá únicamente el paso de vehículos autorizados de seguridad y emergencias.

Los dos únicos puntos donde no se verá el eclipse

En la otra cara de la moneda, la zona baja del barrio de Os Rosales y la parte noroeste del barrio de O Ventorrillo serán los dos únicos puntos de la ciudad donde no se verá el eclipse del 12 de agosto.

En ambas zonas existen obstáculos naturales. En Os Rosales, por un lado, el obstáculo es el Monte de San Pedro, mientras que en O Ventorrillo la elevación donde está el parque de Bens complica su observación.

No obstante, la aplicación que el Instituto Geográfico Nacional ha diseñado para la ocasión aclara que sí se podrá ver en el momento cumbre del fenómeno.