Cambre (A Coruña) se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto con un programa divulgativo

El Concello de Cambre, en A Coruña, ha difundido este miércoles los primeros contenidos de Cambre Observa 2026, una iniciativa impulsada por la asociación juvenil XentD100cia, que cuenta con la colaboración del gobierno municipal y que nace para aprovechar la oportunidad única que supondrá el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026.

Este programa pretende convertir un acontecimiento astronómico histórico en una oportunidad para promover la divulgación científica, la participación ciudadana y la observación segura del fenómeno, situando a Cambre entre los lugares de referencia para disfrutar del eclipse.

Entre los recursos ya disponibles figura el Mapa Colaborativo de Observación, accesible tanto desde los canales de XentD100cia como desde los del Concello, en el que se recogen los mejores espacios del municipio para seguir el eclipse según criterios de visibilidad, accesibilidad y seguridad.

El mapa identifica como Puntos Estrella el Paseo del Temple, Anceis y el Local Social de Bribes, además de otros lugares recomendados como la Iglesia de Sigrás, el Paseo del Río Mero, el entorno de la Iglesia de Altamira, el Campo de la Fiesta de Andeiro, el Polígono del Espíritu Santo o el CEIP de Brexo-Lema, entre otras ubicaciones distribuidas por todo el municipio.

Talleres educativos

Al mismo tiempo, también se abre la inscripción para "Embajadores del Eclipse", un programa formativo gratuito dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años con el objetivo de formar divulgadores capaces de promover una observación segura, didáctica y dinámica del eclipse, compartiendo conocimiento científico con el resto de la ciudadanía. Esta iniciativa forma parte de una de las tres líneas de actuación de Cambre Observa 2026, junto con el mapa colaborativo y el proyecto de ciencia ciudadana "Vivimos el Eclipse".

Los talleres se celebrarán el 20 de julio, en la Casa Arrigada, y el 21 de julio, en la Casa Palmeiras, ambos en horario de 10:30 a 13:00 horas. La inscripción puede realizarse mediante el código QR incluido en el cartel de la actividad y la información se facilitará desde la OMIX de Cambre.

Según las previsiones, el eclipse comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su fase de totalidad entre las 20:27 y las 20:29 horas y finalizará a las 21:22 horas, dejando en Cambre cerca de dos minutos de oscuridad total.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destacó que "el 12 de agosto viviremos un acontecimiento histórico que todos llevamos mucho tiempo esperando. Si la meteorología acompaña, Cambre será un lugar privilegiado para contemplar este eclipse total de Sol".

La regidora anima a la ciudadanía a "consultar toda esta información, participar en las actividades organizadas y aprovechar los numerosos puntos de observación repartidos por todo el municipio. Queremos que la ciudadanía pueda vivir esta experiencia desde Cambre, con seguridad y evitando desplazamientos innecesarios, porque contamos con espacios excelentes para contemplar un fenómeno único".