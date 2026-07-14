Regresa a A Coruña la Feria de Artes Plásticas del 17 al 26 de julio

Imagen de la XXII edición de la Feria de Artes Plásticas de A Coruña Cedida

Los Jardines de Méndez Núñez volverán a convertirse este verano en un punto de encuentro para el arte con la celebración de la XXIV Feria de Artes Plásticas, organizada por la Asociación de Artistas Plásticos Galegos (ARGA).

La cita se celebrará del 17 al 26 de julio y reunirá a 12 artistas gallegos, que expondrán y pondrán a la venta sus obras en uno de los eventos culturales ya consolidados del verano coruñés.

La inauguración tendrá lugar el 17 de julio a las 12:00 horas en los propios Jardines de Méndez Núñez. A partir de ese momento, la feria abrirá todos los días en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:30 horas.

Entre los participantes de esta edición figuran A. Jorreto, Alfonso Hidalgo, Enrique Castro, Isabel Ogáyar, Laureano Vidal, Maica Alonso, Manuel Grela, Novais, Pedro Bueno, Pilar Fandiño, Rosa Guisan, Rrojo y Tania Ulloa.

La Feria de Artes Plásticas alcanza su vigésimo cuarta edición con el objetivo de acercar el trabajo de los creadores gallegos al público y seguir consolidándose como uno de los referentes culturales del verano en A Coruña.

El evento está organizado por la Asociación de Artistas Plásticos Galegos (ARGA) y cuenta con la colaboración del Concello de A Coruña.