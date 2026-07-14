La Feira 1900 de Curtis (A Coruña) tendrá a Xosé Manuel Merelles como pregonero

La Feira 1900 de Curtis (A Coruña) continúa desvelando los detalles de su próxima edición, que se celebrará los días 25 y 26 de julio. La organización ha anunciado que el encargado de pronunciar el pregón será Xosé Manuel Merelles, director de la Agencia Turismo de Galicia, además de confirmar dos de las actuaciones musicales más destacadas del programa.

Merelles abrirá oficialmente esta cita de recreación histórica, que cada verano transporta a la localidad coruñesa a principios del siglo XX. El actual director de Turismo de Galicia cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la promoción turística de la comunidad y, antes de asumir el cargo en 2023, estuvo durante 24 años al frente del área de Comunicación de Turismo de Galicia.

El apartado musical estará protagonizado por dos referentes de la música tradicional gallega. El sábado 25 de julio actuará Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, una formación con una amplia proyección internacional que ha llevado la música de raíz gallega a escenarios de numerosos países y que acumula cerca de 400 conciertos.

Al día siguiente será el turno de Xosé Lois Romero & Aliboria, uno de los proyectos más reconocidos del folclore gallego contemporáneo. Liderado por el multiinstrumentista Xosé Lois Romero, el grupo combina voces femeninas y percusión tradicional para ofrecer una propuesta inspirada en los sonidos más ancestrales de Galicia.

Como cada año, la Feira 1900 recreará el ambiente de los antiguos mercados que surgían en torno a la estación de ferrocarril de Curtis, inaugurada en 1883 y considerada uno de los motores del desarrollo económico y social de la villa. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán revivir la época a través de actividades, ambientación y propuestas culturales que rememoran aquellas ferias que marcaron la historia del municipio.