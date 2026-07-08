Cuenta atrás para la Feira Franca Medieval de Betanzos, en A Coruña, con más de 140 puestos

Betanzos se convierte de nuevo en escenario histórico con la XXVII Feria Franca Medieval. El Concello presentó la programación de este año, que se celebrará a partir del viernes 10 de julio y que volverá a convertir el casco histórico de la ciudad en un gran escenario de recreación medieval, con alrededor de 140 puestos de artesanía y alimentación, recreaciones históricas, espectáculos y una intensa programación de actividades para todos los públicos.

Durante la presentación, la alcaldesa, María Barral, destacó que la Feria Medieval "es mucho más que una fiesta; es una celebración de nuestra historia, de nuestro patrimonio y de nuestra identidad como ciudad". Señaló además que se trata de "uno de los grandes referentes de las ferias medievales de Galicia y de un evento plenamente consolidado, que cada año atrae a miles de visitantes y contribuye de manera muy importante a la dinamización económica y turística de Betanzos".

La regidora recordó que en esta edición el Concello recibió más de 350 solicitudes para participar en el mercado medieval, una cifra que vuelve a demostrar el prestigio alcanzado por la Feria. Por razones de espacio, seguridad y conservación del casco histórico, finalmente se instalarán alrededor de 140 puestos, a los que se sumarán asociaciones locales, comerciantes y espacios gastronómicos distribuidos por las principales calles del centro histórico.

Tres días con un programa muy diverso

La programación se desarrollará durante tres intensas jornadas, del 10 al 12 de julio, en las que la ciudad recuperará el ambiente de la antigua villa medieval a través de recreaciones históricas, música, teatro, espectáculos itinerantes, exhibiciones, animación de calle y actividades infantiles.

La apertura oficial tendrá lugar el viernes con la llegada del señor de Andrade a la plaza de la Constitución y la lectura del pregón, que este año correrá a cargo de Elena Díaz Blanco, directora de la Escuela Municipal de Folclore de Betanzos y del grupo Azougue desde su creación hace cuarenta años. A continuación, la alcaldesa procederá a la apertura oficial de la XXVII Feria Franca Medieval.

A lo largo del fin de semana se sucederán algunas de las escenas más emblemáticas de esta celebración, como la llegada de los moros a la ciudad, la recreación de la Revolución Irmandiña, la representación de la expulsión de los leprosos, el tradicional torneo medieval a caballo o las danzas nobles, campesinas y moras que acompañarán los distintos actos.

El programa se completará con actuaciones musicales, teatro de calle, malabaristas, espectáculos de fuego y pirotecnia, cetrería, exhibiciones de tiro con arco, talleres de oficios tradicionales, animación permanente y un amplio espacio infantil, garantizando actividades continuadas durante todo el fin de semana.

Implicación vecinal e institucional

La alcaldesa puso también en valor el importante trabajo organizativo que requiere un evento de estas características y agradeció la implicación del personal municipal, de los distintos departamentos del Concello, de la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, los servicios de emergencias, asociaciones, colectivos, entidades colaboradoras y de las numerosas personas voluntarias que participan activamente en las representaciones y en la organización de la Feria.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para los vecinos y vecinas de Betanzos que cada año se implican en esta celebración, decorando las calles y los establecimientos, vistiendo trajes de época y contribuyendo a crear una ambientación que convierte la Feria Franca Medieval en una de las más reconocidas de Galicia.

La regidora agradeció igualmente la colaboración de las empresas que continúan apoyando esta cita cultural, haciendo una mención especial a los patrocinadores habituales de la Feria, Gadisa, Coca-Cola y Estrella Galicia, por su compromiso con la ciudad y con un evento que contribuye a la promoción turística y cultural de Betanzos.

Por último, la alcaldesa invitó a la ciudadanía y a los visitantes a participar en esta nueva edición de la Feria Franca Medieval, animándolos a recorrer las calles del casco histórico, descubrir el patrimonio de la ciudad y disfrutar de una programación "pensada para todas las edades y que hace de Betanzos, durante tres días, un auténtico viaje a la Edad Media".

Dispositivos especiales para la feria medieval y las fiestas patronales de agosto

La Junta Local de Seguridad valoró este miércoles la situación de la seguridad en la ciudad para organizar los dispositivos previstos de cara a la Feria Franca Medieval y las fiestas patronales de agosto. En este sentido, la Policía Local y la Guardia Civil volverán a reforzar su presencia en ambos eventos, centrándose la primera en el casco urbano y la segunda en la zona periférica. Con motivo de la Feria Medieval, además, ambos cuerpos estarán presentes en las calles del casco histórico con dispositivos de vigilancia y seguridad similares a los desplegados durante los últimos años, que han obtenido muy buenos resultados.

También se reforzarán los dispositivos de seguridad durante las fiestas de agosto, especialmente en las principales jornadas de celebración: los días 16, 18 y 25, coincidiendo con el Globo, las dos romerías a Os Caneiros y los fines de semana.

Para ambas celebraciones, el Concello instalará Puntos Violeta. Durante la Feria Medieval estarán operativos los días 10, 11 y 12, en horario de 22.00 a 01.30 horas. En las fiestas patronales funcionarán los días 15, 16, 18 y 25, además de los fines de semana. En el caso de las romerías a Os Caneiros, estarán abiertos de 17:00 a 21:00 horas.

Los Puntos Violeta serán espacios destinados a implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, facilitando información sobre cómo actuar en este tipo de situaciones. Se trata, en definitiva, de un espacio de atención, información y ayuda a las víctimas, así como de sensibilización de la ciudadanía en la lucha contra las agresiones sexistas durante las fiestas.

Durante la reunión también se analizaron los datos sobre violencia de género, el seguimiento de los casos abiertos y la coordinación y refuerzo de las fuerzas de seguridad a través del sistema VioGén.